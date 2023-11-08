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ВТБ запустил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах по всей стране

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ завершил работу над технологией, позволяющей снимать цифровые рубли через банкоматы, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

ВТБ запустил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах по всей стране

Как отмечают в банке, ВТБ представил такую технологию первым в РФ. Функционал будет доступен участникам пилотного проекта цифрового рубля в мобильном приложении банка.

Опция доступна в 14 тыс. банкоматов организации по всей стране. Чтобы ей воспользоваться, потребуется считать QR-код банкомата с помощью смартфона, после чего запустится приложение банка. В нем можно будет выбрать счет цифрового рубля. Необходимая сумма поступит с этого счета на безналичный счет клиента, и средства можно будет снять в банкомате.

С 1 августа 2023 года российское законодательство позволяет рассчитываться цифровым рублем, который всецело контролируется Центробанком. Цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты. Доступным для простых россиян цифровой рубль планируют сделать к 2025-2027 годам.

Тестировать операции с реальными цифровыми рублями начали в августе. В пилоте участвуют крупные банки и их клиенты.

В прошлом месяце россиянам предложили альтернативу цифровому рублю. Экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель запустил CRR — криптовалютный токен на блокчейне Ethereum.

Фото на обложке: Who is Danny / Shutterstock

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