ВТБ запустил технологию снятия цифровых рублей в банкоматах по всей стране

ВТБ завершил работу над технологией, позволяющей снимать цифровые рубли через банкоматы, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как отмечают в банке, ВТБ представил такую технологию первым в РФ. Функционал будет доступен участникам пилотного проекта цифрового рубля в мобильном приложении банка.

Опция доступна в 14 тыс. банкоматов организации по всей стране. Чтобы ей воспользоваться, потребуется считать QR-код банкомата с помощью смартфона, после чего запустится приложение банка. В нем можно будет выбрать счет цифрового рубля. Необходимая сумма поступит с этого счета на безналичный счет клиента, и средства можно будет снять в банкомате.

С 1 августа 2023 года российское законодательство позволяет рассчитываться цифровым рублем, который всецело контролируется Центробанком. Цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты. Доступным для простых россиян цифровой рубль планируют сделать к 2025-2027 годам.

Тестировать операции с реальными цифровыми рублями начали в августе. В пилоте участвуют крупные банки и их клиенты.

В прошлом месяце россиянам предложили альтернативу цифровому рублю. Экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель запустил CRR — криптовалютный токен на блокчейне Ethereum.