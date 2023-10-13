Россиянам предложили Крипторубль — альтернативу цифровому рублю

В качестве альтернативы цифровому рублю, который запускает Банк России, проживающий в Германии экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель создал свой Крипторубль. CRR — это криптовалютный токен на блокчейне Ethereum. Об этом бывший парламентарий рассказал на своей странице в социальной сети.
С 1 августа 2023 года российское законодательство позволяет рассчитываться цифровым рублем, который всецело контролируется Центробанком. Цифровой рубль представляет собой третью форму российской валюты. Доступным для простых россиян цифровой рубль планируют сделать к 2025-2027 годам.
Роберт Шлегель, в свою очередь, отмечает, что ЦБ запустил цифровой рубль, «чтобы сделать его единственной официальной криптовалютой». В связи с этим бывший депутат решил создать альтернативу — «Крипторубль свободной России (CRR)».
Первый ограниченный выпуск токенов кратен примерному числу граждан в России — 145 млн крипторублей. Средства, вырученные от продажи токенов, направят на помощь политзаключенным и релокантам, которые уехали после начала российско-украинского военного конфликта, говорится на сайте проекта.
В инструкции к приобретению крипторублей уточняется, что для покупки нужно иметь кошелек Ethereum, который можно создать через приложение или расширения для браузера Metamask. Цена одного токена — 1 рубль.
Роберт Шлегель — экс-депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» и бывший комиссар движения «Наши», созданного администрацией президента. Бывший парламентарий является соавтором так называемого закона Димы Яковлева.
В 2019 году Шлегель покинул Россию и переехал в Германию как этнический немец. После отъезда он утверждал, что не планирует заниматься политикой.
Фото на обложке: Who is Danny /
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