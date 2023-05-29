Что несет цифровой рубль для бизнеса — потенциальные риски и преимущества

Ашот Григорян, управляющий директор Life Pay, попытался разобраться, как внедрение цифрорубля отразится на бизнесе и какие риски могут поджидать предпринимателя здесь.

Как обещает министр финансов Антон Силуанов, до конца 2023 года некоторые клиенты крупнейших банков страны получат доступ к цифровому рублю. Планируется, что на такое средство платежа перейдут как бюджетные, так и коммерческие организации.

Что такое цифровой рубль

Если простыми словами, цифровой рубль — это дополнительная форма национальной валюты, которой можно будет:

оплачивать товары и услуги,

рассчитываться с контрагентами,

принимать от них оплату.

Она будет храниться на специальных виртуальных кошельках организаций и физических лиц. По сути цифровое платежное средство будет одновременно сочетать в себе свойства как наличных, так и электронных денег.

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Это касается следующих моментов:

эмиссией цифрового рубля будет заниматься только Банк России;

новая форма нацвалюты будет существовать только в виде зашифрованного кода;

цифрорубль будет равнозначен стоимости другой национальной валюты.

Банку России принадлежит и платформа — место хранения и учета цифрового рубля. Как раз на ней физические и юридические лица смогут открыть свои электронные кошельки. Причем компаниям будут доступны только корпоративные хранилища.

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Основные отличия от криптовалюты и электронных денег

Сразу стоит отметить: цифровой рубль — это не криптовалюта, хоть он тоже представлен в виде кода.

Он полностью контролируется Банком России и регулятор берет на себя ответственность за безопасность и сохранность новой формы рубля. В свою очередь, у криптовалюты нет единого эмитента и центра, который обеспечивал бы ее надежность. То есть у держателей нет никаких гарантий. Стоимость криптовалюты постоянно меняется, а курс цифрового рубля обеспечивается золотовалютными запасами страны. Другими словами, Банк России отвечает за устойчивость курса. Криптовалюта пока не признана в качестве платежного средства, поэтому расплатиться за товары и услуги ей не получится.

Электронные деньги отличаются от цифрорублей местом эмиссии и хранения. Их выпускают банки и находятся они на счетах клиентов. Обеспечиваются электронные деньги резервами самих финансовых организаций под контролем ЦБ.

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Механизм работы виртуальных средств строго регламентирован. При этом основные их принципы отражены в 161-ФЗ.

В чем преимущества цифрового рубля

Новая форма расчетов пока массово не используется, поэтому довольно сложно определить, в чем ее достоинства на практике. Однако, как обещает регулятор, внедрение цифрового рубля позволит бизнесу:

Снизить затраты на эквайринг

Для приема платежей по картам через POS-терминалы предпринимателям приходится платить довольно высокие комиссии, которые могут достигать до 3,2% от суммы. По транзакциям через систему быстрых платежей они существенно ниже — 0,7% от перевода, а по ряду некоторых направлений бизнеса — 0,4%.

Предполагается, что комиссия по расчетам через цифровую платформу будет минимальной. Но какой — пока неизвестно.

Ускорить выполнение транзакций

Как обещают представители Банка России, платежи будут обрабатываться моментально. Причем расчеты можно будет произвести круглосуточно без задержек и выходных. Такая возможность будет доступна как для физических лиц, так и для компаний.

Упростить бизнес-процессы

Это особенно актуально для сложных сделок, связанных с контролем за распределением средств.

Цифровые рубли собираются маркировать, то есть можно будет отследить, на что тратятся деньги. Такое решение позволит обеспечить большее доверие между участниками сделки.

Цифровая валюта внедряется и регуляторами других стран. Например, Китай, крупнейший поставщик России, уже в некоторых провинциях ввел в оборот цифровой юань.

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Предполагается, что компании обеих стран будут производить трансграничные расчеты в своих цифровых валютах и это позволит упростить обработку транзакций.

Какие существуют риски при использовании цифрового рубля

В первую очередь, последствия от внедрения цифрового рубля для предприятий будет напрямую зависеть от спроса на новую форму денег со стороны покупателей и предпринимателей.

Дело в том, что цифровой валютой можно рассчитаться только при условии, что у обеих сторон уже зарегистрирован кошелек на цифровой платформе. При этом транзакцию пока можно произвести только в онлайн-формате.

Так как спрос на новую форму денег довольно сложно спрогнозировать, бизнесу придется использовать для расчетов и другие способы приема оплаты. Конечно, это повлечет дополнительные расходы. Пострадают от запуска цифрорубля и банки.

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По подсчетам аналитиков консалтинговой компании «Яков и партнеры» суммарные потери банков за 5 лет после внедрения новой валюты могут составить 250 млрд рублей. В то же время ритейлеры, наоборот, будут от запуска цифрового рубля в выигрыше: их доход будет доходить до 80 млрд рублей в год.

Как считают многие эксперты, цифровой рубль вряд ли будет пользоваться популярностью у обычных граждан. Во многом это связано с дискомфортом от тотального контроля со стороны государства: любое движение новой формы денег можно будет отследить — а по оценке экономистов, каждый пятый россиянин получает доход неформально.

С одной стороны, теневой сектор экономики негативно отражается на общем положении страны, а с другой — исследование Росстата показывает, что количество занятых граждан в неформальном секторе сократилось на 10 % во втором квартале 2022 года и продолжает падать. Это говорит о том, что россияне стали более ответственно выполнять обязательства перед государством.

Поэтому внедрение цифрорубля все же не станет для граждан препятствием для полноценной жизни.

Выводы

Появление цифровой валюты — это современный тренд, который стал поддерживаться многими странами. Внедрение новой формы расчетов позволит существенно сократить теневой сектор экономики, что непосредственно отразится на общем благосостоянии государства.

Когда речь идет о цифровом рубле, ситуация пока неоднозначная.

С одной стороны, его использование выгодно как бизнесу, так и стране в целом. По планам ЦБ, расходы предпринимателей сократятся, а транзакции будут обрабатываться моментально.

Однако заставить перейти обычных граждан на новую форму денег пока затруднительно. Особенно учитывая то, что другие способы расчетов отменять не планируется в ближайшее время.

Конечно, не исключено, что цифровой рубль займет лидирующую позицию среди других средств оплаты, но на это потребуются как активные действия со стороны государства, так и время.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney