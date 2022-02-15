В России начали тестировать цифровой рубль

Банк России совместно с участниками рынка начал тестировать платформу цифрового рубля. Уже успешно проведены первые переводы в цифровых рублях между гражданами, сообщает ЦБ.

Прототип платформы цифрового рубля был готов в декабре 2021 года. Тестировать платформу согласились 12 банков: «Ак Барс Банк», «Альфа-Банк», «ДОМ.РФ», ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф Банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», Сбербанк, «СКБ-банк», «Союз», «ТКБ банк».

Три банка из пилотной группы уже подключились к платформе, два из них успешно провели весь цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием мобильных приложений банков.

Граждане смогли открыть через приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, обменять безналичные рубли со своих счетов на цифровые и перевести цифровые рубли между собой.

Остальные банки подключатся к тестированию после доработки своих IT-систем.

Как будет происходить тестирование:

На первом этапе проверят выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам и переводы между гражданами.

На втором этапе будут тестироваться операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за госуслуги, смарт-контракты, а также работа с Федеральным казначейством.

В дальнейшем планируется внедрить возможность оплаты в местах без интернета, организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проводить операции с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов.

Отличие цифрового рубля от безналичных счетов:

Цифровым рублем, как сообщается, можно будет расплачиваться не только онлайн, но и офлайн, в местах без интернета.

Будет обеспечен доступ к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан и доступными в любом регионе страны.

Технически цифровой рубль представляет собой электронный код. Он хранится в специальном отдельном электронном кошельке. Безналичные рубли же хранятся на счете в банке.

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Фото на обложке: Pexels