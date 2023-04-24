Глава Минфина назвал сроки запуска цифрового рубля – по словам Антона Силуанова, его выпустят в обращение до конца 2023 года. ЦБ должен был начать тестировать валюту в апреле, но отложил процесс из-за неготовности законодательной базы.

Цифровой рубль будет запущен в обращение до конца 2023 года, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По словам министра финансов, Банк России уже запустил эксперимент с тестированием цифрового рубля и будет готов к введению его в обращение в 2023 году после создания необходимой законодательной базы.

Законопроект о цифровом рубле 16 марта прошел первое чтение в Госдуме.

Банк России начал тестировать цифровой рубль в феврале 2022 года. Были успешно проведены переводы в цифровых рублях между гражданами.

В феврале 2023 года ЦБ объявил, что в апреле начнет тестировать цифровой рубль на физических лицах, однако отложил эти планы из-за неготовности соответствующих законов.

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