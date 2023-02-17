Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк России 1 апреля начнет тестировать цифровой рубль на физлицах

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России объявил дату начала тестирования цифрового рубля на физических лицах. Пилотный проект начнется 1 апреля – 13 банков уже подтвердили свою техническую готовность к проведению операций.

Банк России 1 апреля начнет тестировать цифровой рубль на физлицах

О начале тестирования цифрового рубля на реальных клиентах объявила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

ЦБ планирует запустить пилотную стадию проекта тестирования 1 апреля. Будут проводиться переводы между физлицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях.

Техническую готовность принять участие в тестировании цифрового рубля выразили 13 банков. На первом этапе количество операций и клиентов будет ограничено.

По плану Банка России, цифровой рубль станет новой формой валюты и будет выполнять функции средства платежа, меры стоимости и средства сбережения. 

Первые тесты цифрового рубля ЦБ провел в феврале 2022 года. В апреле регулятор объявил, что в 2023 году начнет проводить реальные операции с цифровым рублем.

Фото на обложке: Golden Dayz / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как быстро восстановится российский рынок и что поможет инвесторам сохранить свои рублевые активы
  2. 2 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  3. 3 В ЦБ надеются на скорую разблокировку активов невиновных российских инвесторов
  4. 4 Oграничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта — Набиуллина
  5. 5 Число DDoS-атак на российские банки в 2022 году выросло в четыре раза

ВОЗМОЖНОСТИ

17 февраля 2023

Berkeley SkyDeck

19 февраля 2023

Construction & Design Tech

20 февраля 2023

Курсы по ручному тестированию и углубленному Python от VK

Все ВОЗМОЖНОСТИ