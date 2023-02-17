Банк России 1 апреля начнет тестировать цифровой рубль на физлицах

Банк России объявил дату начала тестирования цифрового рубля на физических лицах. Пилотный проект начнется 1 апреля – 13 банков уже подтвердили свою техническую готовность к проведению операций.

О начале тестирования цифрового рубля на реальных клиентах объявила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

ЦБ планирует запустить пилотную стадию проекта тестирования 1 апреля. Будут проводиться переводы между физлицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях.

Техническую готовность принять участие в тестировании цифрового рубля выразили 13 банков. На первом этапе количество операций и клиентов будет ограничено.

По плану Банка России, цифровой рубль станет новой формой валюты и будет выполнять функции средства платежа, меры стоимости и средства сбережения.

Первые тесты цифрового рубля ЦБ провел в феврале 2022 года. В апреле регулятор объявил, что в 2023 году начнет проводить реальные операции с цифровым рублем.

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