Первые реальные операции с цифровым рублем пройдут в следующем году

Центральный банк проведет первые реальные операции с цифровым рублем уже в следующем году, заявила Эльвира Набиуллина. Цифровую валюту планируют использовать в том числе для международных расчетов.

О перспективах использования цифрового рубля глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в ходе своего выступления в Госдуме РФ.

Набиуллина отметила, что Центральный банк быстро создал прототип цифрового рубля. RB рассказывал о ходе работы над этим проектом. В настоящее время цифровой рубль тестируется, сказала председатель Банка России, в этом процессе участвуют российские банки.

«В следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты, что называется в реальной экономике», – заявила Эльвира Набиуллина.

Глава Центрального банка добавила, что внедрение цифрового рубля приведет к удешевлению расчетов, а сама цифровая валюта будет использоваться в том числе и при международных расчетах.

21 апреля стало известно, что Эльвиру Набиуллину переназначили на пост председателя Центрального банка РФ. Она будет занимать этот пост еще как минимум 5 лет.

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