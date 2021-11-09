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Прототип цифрового рубля выпустят в начале 2022 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Прототип цифрового рубля выпустят в начале 2022 года. Уже в январе Госдума начнет работать над поправками в законы и кодексы РФ, необходимых для принятия нового рубля в обращение. Его тестирование будет проходить в течение всего следующего года.

Прототип цифрового рубля выпустят в начале 2022 года

О дате выпуска прототипа цифрового рубля пишет Reuters со ссылкой на заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Сообщается, что цифровой рубль выпустят в начале 2022 года. В течение всего следующего года его будут тестировать, чтобы потом принять решение, допускать в обращение или нет.

В январе 2022 года, по сообщению «Известий», Госдума начнет работу над поправками в законы РФ а также в кодексы – придется внести изменения в 5 кодексов Российской Федерации: налоговый, бюджетный, уголовный, административный и гражданский.

Цифровой рубль будет иметь равнозначную обычному значимость и станет полной альтернативой реальных денег. Эмитентом новой валюты станет Банк России.

О том, что Центробанк начал разрабатывать концепцию цифрового руля, RB.ru рассказывали в октябре 2020 года. Регулятор проводил оценку возможностей и перспектив его выпуска. В марте 2021 года в ЦБ заявили, что представят прототип платформы цифрового рубля в конце года.

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Фото на обложке: Deacons docs / Shutterstock

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