Центробанк начал разрабатывать концепцию цифрового рубля

Банк России объявил о начале работ над созданием новой формы российской валюты — цифрового рубля. Сейчас регулятор проводит оценку возможностей и перспектив его выпуска. Основное отличие цифрового рубля от безналичных денег состоит в возможности его использования при отсутствии доступа к интернету. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

Отмечается, что работа будет идти в тесном контакте с обществом. Для широкого обсуждения Банк России представил консультативный доклад, в котором даны основы новой концепции, а также вопросы, которые еще предстоит рассмотреть.

«Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в цифровом виде. Цифровой рубль сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей», — говорится в докладе.

Новые цифровые деньги будут выпускаться в дополнение к существующим наличным и безналичным рублям. Жители России смогут зачислять их на свои электронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других носителей в онлайн и оффлайн-режимах.

В Центробанке поясняют, что разработка специальных технологий, которые обеспечат возможность использования цифрового рубля при отсутствии доступа к интернету, еще предстоит.

Цифровые рубли можно будет свободно перевести в наличную и безналичную формы денег. Также среди преимуществ цифровой валюты регулятор отмечает:

быструю скорость расчетов;

безопасность платежей;

удобство использования на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях, где финансовая инфраструктура ограничена.

«Распространение цифровых платежей приведет к снижению транзакционных издержек для потребителя, росту конкуренции среди кредитных организаций и борьбе за клиента за счет предложения более удобных услуг гражданам и бизнесу, а также послужит стимулом для разработки и внедрения инновационных продуктов и технологий со стороны бизнеса», — отмечает ЦБ.

«Единицы» цифрового рубля будут иметь уникальный электронный код по принципу нумерации банкнот наличных денежных средств. При использовании цифровой валюты в онлайне-режиме операции будут совершаться так же, как и при безналичных расчётах, говорится в докладе.

Кроме того, все операции с цифровым рублем можно будет отследить. Информация о таких транзакциях будет доступна Центробанку и финансовым посредникам.

Новая форма рубля не имеет никакого отношения к криптовалютам, отметили в докладе. Устойчивое функционирования этой валюты будет обеспечиваться государством. Эмитентом цифрового рубля выступает ЦБ, в отличие от криптовалюты, которая не имеет единого эмитента. Кроме того, ее нельзя использовать для оплаты товаров и услуг в большинстве стран мира, пояснили в ЦБ.

Банк России запланировал поэтапную реализацию концепции:

оценка возможностей и перспективы цифрового рубля, разработка итоговой концепции и платформы цифрового рубля, пилотирование платформы с ограниченным кругом пользователей, принятие решения о целесообразности запуска новой валюты.