«Вайлдберриз банк» качает финтех: получил первый кредитный рейтинг, обошел «Яндекс» и Ozon

Банк маркетплейса Wildberries впервые получил кредитный рейтинг от агентства «Эксперт РА» – ruBBB со «стабильным» прогнозом. Это подтверждает планы банка по развитию финтех-услуг и укрепляет доверие клиентов и партнеров.

Аналитики отметили высокую достаточность капитала (Н1.0 – 261%, Н1.2 – 105%), ликвидность активов и рентабельность капитала (ROE) свыше 200%, в основном за счет комиссионных доходов. Банк уже входит в топ-100 по активам, а успешное развитие кредитования может усилить его позиции на федеральном рынке.

«Вайлдберриз банк» обслуживает продавцов и покупателей маркетплейса, а также развивает WB Кошелек, кредитование и РКО для бизнеса.

По итогам первых трех кварталов 2024 года банк Wildberries продемонстрировал беспрецедентный рост капитала, оставив позади финансовые структуры «Яндекса» и Ozon. Собственные средства первой кредитной организации выросли в 22 раза — с 550 млн рублей до 12,1 млрд рублей. «Яндекс банк» за тот же период увеличил капитал почти в 3 раза (с 6,2 млрд до 17,3 млрд рублей). Банк Ozon также показал значительный рост, но его показатели удвоились — с 9,7 млрд до 19,8 млрд рублей.

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