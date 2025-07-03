«Вайлдберриз банк» качает финтех: получил первый кредитный рейтинг, обошел «Яндекс» и Ozon
Банк маркетплейса Wildberries впервые получил кредитный рейтинг от агентства «Эксперт РА» – ruBBB со «стабильным» прогнозом. Это подтверждает планы банка по развитию финтех-услуг и укрепляет доверие клиентов и партнеров.
- Новости
Аналитики отметили высокую достаточность капитала (Н1.0 – 261%, Н1.2 – 105%), ликвидность активов и рентабельность капитала (ROE) свыше 200%, в основном за счет комиссионных доходов. Банк уже входит в топ-100 по активам, а успешное развитие кредитования может усилить его позиции на федеральном рынке.
«Вайлдберриз банк» обслуживает продавцов и покупателей маркетплейса, а также развивает WB Кошелек, кредитование и РКО для бизнеса.
- По итогам первых трех кварталов 2024 года банк Wildberries продемонстрировал беспрецедентный рост капитала, оставив позади финансовые структуры «Яндекса» и Ozon. Собственные средства первой кредитной организации выросли в 22 раза — с 550 млн рублей до 12,1 млрд рублей. «Яндекс банк» за тот же период увеличил капитал почти в 3 раза (с 6,2 млрд до 17,3 млрд рублей). Банк Ozon также показал значительный рост, но его показатели удвоились — с 9,7 млрд до 19,8 млрд рублей.
Фото на обложке: Pavlovich Viktor / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Кейсы предпринимателей: как справиться с вызовами»
- 1 Wildberries хотел крутить деньги, но после претензий ФАС решил «откатить» Эксперт рекомендовал селлерам не отказываться от открытия счетов в банке Татьяны Ким 30 июня 17:44
- 2 Wildberries запускает ИИ-ассистента. Теперь покупки — с подсказкой Wildberries представляет цифрового помощника для покупателей на основе ИИ 26 июня 14:20
- 3 Доставляешь быстрее — платишь меньше: Wildberries понижает комиссию для продавцов Комиссия может снизиться на 1-2% 24 июня 14:07
- 4 Wildberries готовится к запуску собственного виртуального мобильного оператора Наиболее вероятным партнером называется Т2 23 июня 10:27