Эксперт рассказал о вызовах, с которыми сталкивается современный российский финтех

Технологии финтеха, первоначально ориентированные на банковский сектор, постепенно переориентировались на нужды конечного потребителя. Сегодня финтех включает в себя широкий спектр технологических подходов, применяемых как в личных, так и в корпоративных финансах, но сталкивается с рядом вызовом. О них рассказал Русбейс руководитель направления по развитию бизнеса брокерской компании «Прайм Брокерский Сервис» Евгений Бабошкин.

Зарубежные IT-гиганты

Он считает, что в условиях санкций вопрос замещения импортных технологий стал для российского финтеха не просто актуальным, а жизненно необходимым. После ухода ведущих западных IT-компаний, прекращения работы сервисов и невозможности обновления программного обеспечения отечественный финтех столкнулся с серьезным вызовом. Перед компаниями встал выбор: оперативно найти замену в виде российских разработок или прекратить свою деятельность.

«Вследствие ухода зарубежных IT-гигантов приоритетной и одной из острейших проблем для многих российских финтех-организаций стал экстренный перенос данных с облачных решений, таких как Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure, а также платформ Oracle и SAP. Наиболее критичным оказался вопрос с облачными технологиями, являющимися фундаментом функционирования значительного числа компаний. В сложившейся ситуации рынок был вынужден в короткие сроки адаптироваться, и осенью 2024 года на замену покинувшим рынок AWS и Azure пришла российская разработка – Astra Cloud. Эта отечественная платформа включила в свою инфраструктуру такие продукты, как RuBackup для обеспечения резервного копирования информации и RuPost в качестве сервиса корпоративной электронной почты», — рассказал Бабошкин.

Оба этих инструмента, по его мнению, стали полноценной заменой западным аналогам, предоставив бизнесу необходимую стабильность в операционной деятельности. Они помогли обеспечить бесперебойность бизнес-процессов и сохранить конкурентоспособность на рынке.

Внедрение ESG-метрик стало своеобразным показателем зрелости и стратегического мышления компаний. ESG – это, прежде всего, вопрос устойчивости и жизнеспособности самого бизнеса. Компании, придерживающиеся ESG-принципов, получают возможность не только адаптироваться к меняющимся условиям, но и активно влиять на них, обеспечивая себе конкурентные преимущества. Этот подход особенно эффективен в долгосрочной перспективе.

Российские CRM-системы и платежные сервисы

Со временем произошла реорганизация технологического ландшафта, и при многомесячном отсутствии привычных альтернативных решений многие участники рынка активно взялись за внедрение российских CRM-систем, платежных сервисов и платформ бизнес-аналитики, поскольку от этого зависела операционная состоятельность целых бизнесов и партнерских цепочек, объяснил эксперт. Аналогичная тенденция наблюдалась в вынужденном отказе от сотрудничества с западными корпоративными платформами — например, Oracle и SAP — в пользу продуктов отечественных разработчиков — к примеру, «Центра финансовых технологий» и «Диасофта». Это позволило российским финтех-компаниям удержать контроль над жизненно важными системами и уменьшить зависимость от зарубежных разработок.

«Заметным трендом в эту пору также стал переход на отечественные платежные агрегаторы, среди которых лидируют CloudPayments, ЮKassa и “Тинькофф Касса”, если опираться на рейтинг платежных систем за 2023 год. Такая популярность среди российских предприятий объясняется тем, что эти сервисы предлагают широкий набор инструментов для интеграции с онлайн-магазинами, торговыми площадками и осуществления приема платежей», ― уточнил представитель ПБС.

Современные российские платежные системы играют ключевую роль в экономике, являясь ее важным стимулом. По итогам 2024 года доля безналичных платежей в РФ превысила 85% от общего объема розничной торговли. В частности, отмечает Бабошкин, Сбербанк продемонстрировал один из наиболее ярких кейсов успешного внедрения отечественных финтех-разработок среди крупнейших банков России. Организация полностью перешла с решений IBM Security Identity Manager (ISIM) и IBM Security Access Manager (ISAM) на собственные программные комплексы Platform V IDM и Platform V IAM SE, спроектированные СберТехом. Данный переход позволил Сбербанку поддерживать высокий уровень безопасности и четко обозначил не только стремление, но и состоятельность крупнейшего финансового учреждения России в использовании собственных технологических активов и ресурсов, не зависящих от сторонних вендоров.

Финтех и криптоплатежи

Несмотря на отсутствие всеобъемлющего криптозаконодательства, в России наблюдается рост популярности децентрализованных финансов (DeFi). Согласно исследованию Chainalysis, в 2024 году Россия вошла в первую десятку стран по спросу на криптовалюты, рассказал топ-менеджер брокерской компании и напомнил, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина несколько раз высказывалась в пользу готовности страны вести расчеты в стейблкоинах во внешней торговле.

«Совокупность этой статистики и фактов указывают на растущий интерес к DeFi как среди частных лиц, так и в бизнес-среде. Прогнозы Statista предсказывают, что к 2025 году российский рынок DeFi достигнет 12 млн долларов США, а число пользователей увеличится до 1,5 миллиона человек. Особое значение приобретает применение стейблкойнов в трансграничных операциях. В условиях санкционного давления российские компании активно ищут альтернативные способы для проведения международных платежей. Стейблкойны, как известно, характеризующиеся курсовой стабильностью, благодаря привязке к наиболее популярным валютам внешних расчетов, остаются примерами привлекательных взаимоприемлемых решений. Они объединяют в себе преимущества традиционных валют, такие как прогнозируемость курса, и достоинства криптовалют, включая скорость и безопасность операций», — пояснил Бабошкин.

Трудности роста

Он уверен, что процесс импортозамещения в сфере финансовых технологий сопряжен с множеством трудностей, оказывающих значительное влияние на скорость внедрения российских разработок. Эксперт перечислил три основные проблемы, с которыми сталкивается финтех-индустрия: недостаток комплексных отечественных продуктов, нехватка квалифицированных специалистов и противоречие между безопасностью и удобством использования.

«Важность проблемы дефицита полноценных решений невозможно переоценить. Компании, работающие в сфере финтеха, вынуждены самостоятельно разрабатывать и интегрировать архитектуру с нуля. Это требует не только создания внутренних компонентов, но и налаживания взаимодействия между различными отечественными системами, каждая из которых имеет свои особенности. Как следствие, небольшие предприятия часто не могут позволить себе реализацию таких длительных проектов из-за ограниченности доступных ресурсов. Одной из наиболее серьезных преград остается противоречие между удобством для пользователя и соблюдением высоких стандартов безопасности. Создание удобного платежного решения, которое будет быстрым и простым в использовании, – задача вполне выполнимая, хоть и весьма трудоемкая. Однако именно обеспечение высокого уровня защиты данных и соответствие нормативным требованиям представляет собой серьезную проблему. Это тормозит развитие участников российского финансового рынка, особенно в условиях усиления конкуренции и повышенного внимания со стороны регулирующих органов», ― прокомментировал руководитель направления по развитию бизнеса компании.

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