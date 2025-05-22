Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Карта рынка информационной безопасности
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Эксперт рассказал о вызовах, с которыми сталкивается современный российский финтех

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Технологии финтеха, первоначально ориентированные на банковский сектор, постепенно переориентировались на нужды конечного потребителя. Сегодня финтех включает в себя широкий спектр технологических подходов, применяемых как в личных, так и в корпоративных финансах, но сталкивается с рядом вызовом. О них рассказал Русбейс руководитель направления по развитию бизнеса брокерской компании «Прайм Брокерский Сервис» Евгений Бабошкин.

Эксперт рассказал о вызовах, с которыми сталкивается современный российский финтех
  1. Новости

Зарубежные IT-гиганты

Он считает, что в условиях санкций вопрос замещения импортных технологий стал для российского финтеха не просто актуальным, а жизненно необходимым. После ухода ведущих западных IT-компаний, прекращения работы сервисов и невозможности обновления программного обеспечения отечественный финтех столкнулся с серьезным вызовом. Перед компаниями встал выбор: оперативно найти замену в виде российских разработок или прекратить свою деятельность.

«Вследствие ухода зарубежных IT-гигантов приоритетной и одной из острейших проблем для многих российских финтех-организаций стал экстренный перенос данных с облачных решений, таких как Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure, а также платформ Oracle и SAP. Наиболее критичным оказался вопрос с облачными технологиями, являющимися фундаментом функционирования значительного числа компаний.

В сложившейся ситуации рынок был вынужден в короткие сроки адаптироваться, и осенью 2024 года на замену покинувшим рынок AWS и Azure пришла российская разработка – Astra Cloud. Эта отечественная платформа включила в свою инфраструктуру такие продукты, как RuBackup для обеспечения резервного копирования информации и RuPost в качестве сервиса корпоративной электронной почты», — рассказал Бабошкин.

Оба этих инструмента, по его мнению, стали полноценной заменой западным аналогам, предоставив бизнесу необходимую стабильность в операционной деятельности. Они помогли обеспечить бесперебойность бизнес-процессов и сохранить конкурентоспособность на рынке.

Внедрение ESG-метрик стало своеобразным показателем зрелости и стратегического мышления компаний. ESG – это, прежде всего, вопрос устойчивости и жизнеспособности самого бизнеса. Компании, придерживающиеся ESG-принципов, получают возможность не только адаптироваться к меняющимся условиям, но и активно влиять на них, обеспечивая себе конкурентные преимущества. Этот подход особенно эффективен в долгосрочной перспективе.

Российские CRM-системы и платежные сервисы

Со временем произошла реорганизация технологического ландшафта, и при многомесячном отсутствии привычных альтернативных решений многие участники рынка активно взялись за внедрение российских CRM-систем, платежных сервисов и платформ бизнес-аналитики, поскольку от этого зависела операционная состоятельность целых бизнесов и партнерских цепочек, объяснил эксперт. Аналогичная тенденция наблюдалась в вынужденном отказе от сотрудничества с западными корпоративными платформами — например, Oracle и SAP — в пользу продуктов отечественных разработчиков — к примеру, «Центра финансовых технологий» и «Диасофта». Это позволило российским финтех-компаниям удержать контроль над жизненно важными системами и уменьшить зависимость от зарубежных разработок.

«Заметным трендом в эту пору также стал переход на отечественные платежные агрегаторы, среди которых лидируют CloudPayments, ЮKassa и “Тинькофф Касса”, если опираться на рейтинг платежных систем за 2023 год. Такая популярность среди российских предприятий объясняется тем, что эти сервисы предлагают широкий набор инструментов для интеграции с онлайн-магазинами, торговыми площадками и осуществления приема платежей», ― уточнил представитель ПБС.

Современные российские платежные системы играют ключевую роль в экономике, являясь ее важным стимулом. По итогам 2024 года доля безналичных платежей в РФ превысила 85% от общего объема розничной торговли. В частности, отмечает Бабошкин, Сбербанк продемонстрировал один из наиболее ярких кейсов успешного внедрения отечественных финтех-разработок среди крупнейших банков России. Организация полностью перешла с решений IBM Security Identity Manager (ISIM) и IBM Security Access Manager (ISAM) на собственные программные комплексы Platform V IDM и Platform V IAM SE, спроектированные СберТехом. Данный переход позволил Сбербанку поддерживать высокий уровень безопасности и четко обозначил не только стремление, но и состоятельность крупнейшего финансового учреждения России в использовании собственных технологических активов и ресурсов, не зависящих от сторонних вендоров.

Финтех и криптоплатежи

Несмотря на отсутствие всеобъемлющего криптозаконодательства, в России наблюдается рост популярности децентрализованных финансов (DeFi). Согласно исследованию Chainalysis, в 2024 году Россия вошла в первую десятку стран по спросу на криптовалюты, рассказал топ-менеджер брокерской компании и напомнил, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина несколько раз высказывалась в пользу готовности страны вести расчеты в стейблкоинах во внешней торговле.

«Совокупность этой статистики и фактов указывают на растущий интерес к DeFi как среди частных лиц, так и в бизнес-среде. Прогнозы Statista предсказывают, что к 2025 году российский рынок DeFi достигнет 12 млн долларов США, а число пользователей увеличится до 1,5 миллиона человек. Особое значение приобретает применение стейблкойнов в трансграничных операциях. В условиях санкционного давления российские компании активно ищут альтернативные способы для проведения международных платежей. Стейблкойны, как известно, характеризующиеся курсовой стабильностью, благодаря привязке к наиболее популярным валютам внешних расчетов, остаются примерами привлекательных взаимоприемлемых решений. Они объединяют в себе преимущества традиционных валют, такие как прогнозируемость курса, и достоинства криптовалют, включая скорость и безопасность операций», — пояснил Бабошкин.

Трудности роста

Он уверен, что процесс импортозамещения в сфере финансовых технологий сопряжен с множеством трудностей, оказывающих значительное влияние на скорость внедрения российских разработок. Эксперт перечислил три основные проблемы, с которыми сталкивается финтех-индустрия: недостаток комплексных отечественных продуктов, нехватка квалифицированных специалистов и противоречие между безопасностью и удобством использования.

«Важность проблемы дефицита полноценных решений невозможно переоценить. Компании, работающие в сфере финтеха, вынуждены самостоятельно разрабатывать и интегрировать архитектуру с нуля. Это требует не только создания внутренних компонентов, но и налаживания взаимодействия между различными отечественными системами, каждая из которых имеет свои особенности. Как следствие, небольшие предприятия часто не могут позволить себе реализацию таких длительных проектов из-за ограниченности доступных ресурсов.

Одной из наиболее серьезных преград остается противоречие между удобством для пользователя и соблюдением высоких стандартов безопасности. Создание удобного платежного решения, которое будет быстрым и простым в использовании, – задача вполне выполнимая, хоть и весьма трудоемкая. Однако именно обеспечение высокого уровня защиты данных и соответствие нормативным требованиям представляет собой серьезную проблему. Это тормозит развитие участников российского финансового рынка, особенно в условиях усиления конкуренции и повышенного внимания со стороны регулирующих органов», ― прокомментировал руководитель направления по развитию бизнеса компании.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ

Материалы по теме