Прототип платформы цифрового рубля ЦБ покажет в конце года

Центробанк России намерен представить прототип платформы цифрового рубля уже в 2021 году. После его доработки тестирование новой валюты начнется в будущем году, пишет агентство «Прайм».

«К концу года, будем надеяться, мы сможем предъявить некоторую технологическую платформу, которую можно будет в руках покрутить, но в рамках которой реальных транзакций делать еще будет пока нельзя», — заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин на онлайн-встрече, посвященной макроэкономической политике.

Далее начнется доработка платформы, которая может занять до двух лет, но первое тестирование нового платежного средства намерены начать в 2022 году.

Напомним, доклад «Цифровой рубль» о новой форме российской валюты ЦБ опубликовал на своем сайте в октябре прошлого года. Предполагается, что цифровой вариант рубля можно будет использовать в отсутствии бумажных денег и интернета даже в удалённых и труднодоступных регионах страны.

Ранее об особенностях нового рубля, его рисках и эффекте для бизнеса рассказал CEO финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. Также аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын в разговоре с RB.ru выразил сомнение в преимуществе цифрового рубля перед бумажным.