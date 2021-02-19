Что значит для бизнеса появление цифрового рубля

В октябре прошлого года на сайте Банка России опубликовали интересный документ, который обещает положить начало новой эпохе на платежном рынке. Это был доклад «Цифровой рубль» о новой форме российской валюты, которая может появиться в скором будущем. О ее фишках, рисках и эффекте для бизнеса рассказал Денис Бурлаков, CEO финтех-компании RBK.money .

Какой будет новая валюта

Окончательный портрет цифрового рубля еще не нарисовали, но с некоторыми принципиальными моментами регулятор уже определился: эмитировать новую валюту будет Банк России, храниться она будет в электронном кошельке, станет полноценным средством платежа и будет полностью равна безналичным и наличным рублям. Об этом в декабре говорил в своем интервью зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Интересно, что мнение банков по поводу цифровой валюты пока неоднозначное: согласно опросу Ассоциации Банков России, 53% участников рынка считают, что новую форму рубля нужно внедрять, 35% убеждены, что в этом нет особой надобности, остальные предпочли на этот счет не высказываться.

При этом среди нескольких предложенных ЦБ моделей банкиры выбирают ту, где регулятор будет создавать электронные кошельки для банков, а они, в свою очередь, открывать кошельки для клиентов и вести по ним расчеты. Это вполне разумно: в такой ситуации вся логика отношений банков и ЦБ сохранится, ничего нового в плане отчетности и регламентов изобретать будет не нужно.

В докладе Банка России есть и другие варианты. Например, такие, где регулятор сам напрямую будет открывать и обслуживать кошельки граждан. Но такой вариант — почти фантастика, потому что в таком случае ЦБ придется создавать новую платежную инфраструктуру.

Чем цифровой рубль отличается от биткоина

Когда ЦБ только озвучил планы по цифровизации рубля, концепцию тут же стали сравнивать с криптовалютой. На цифровой платформе для выпуска будут использовать и блокчейн, и централизованные технологии, и это действительно роднит будущий рубль с криптой.

Но новая форма российской валюты — это все-таки не «биткоин made in Russia» сразу по нескольким причинам. Во-первых, эмиссия: выпускать цифровой рубль будет только Банк России, никакого децентрализованного майнинга. Во-вторых, цифровой рубль будет обязательством ЦБ и универсальным средством платежа, которое можно обменять на наличные или безналичные рубли один к одному.

Это означает, что права на новую форму денег закон будет охранять точно так же, как и на любую другую. В отличие от прав на те же биткоины и прочие криптовалюты, которые в России сейчас никак не попадают в правовое поле.

Каковы особенности цифрового рубля

Первая ключевая особенность цифрового рубля — его прозрачность. При использовании блокчейна и аналогичных технологий каждую цифровую денежную единицу можно будет отследить от момента создания на платформе ЦБ до места нахождения в данный момент. Будет видно, кто и когда этой денежной единицей расплачивался, что покупал, где этот рубль находится сейчас. Это беспрецедентное свойство цифровых валют.

Благодаря такой прозрачности появятся новые возможности для борьбы с коррупцией, незаконным выводом денег за рубеж и другими финансовыми преступлениями. Будет больше возможностей контролировать денежные потоки: куда они идут, как распределяются, где обналичиваются.

Выпуск цифрового рубля, несмотря на серьезные вложения в инфраструктуру, заметно дешевле, чем обслуживание системы электронных, безналичных и тем более наличных денег, которые есть в обращении сейчас. Это вторая особенность новой формы валюты.

И, наконец, третья особенность цифрового рубля — тот факт, что российский рынок технологически к нему уже готов. Степень цифровизации банков, бизнеса и пользователей в нашей стране очень высокая, поэтому глобальных трудностей с точки зрения приема и использования новой формы валюты возникнуть не должно.

Инфраструктура для приема практически любых видов платежей у предпринимателей уже есть: бизнес умеет работать и с наличными, и с банковскими картами, и с электронными деньгами. То есть вложений от компаний это, по сути, не потребует. Вопрос лишь в том, чтобы регулятор подробно прописал механизм работы и организовал процесс выпуска.

Цифровой рубль может стать для бизнеса той самой соломинкой, которая переломит хребет верблюду и наконец снизит эквайринговые комиссии, а то и вовсе сведет их к нулю. Это вообще очень больной для предпринимателей вопрос, который в пандемию встал особенно остро: офлайн схлопнулся, весь бизнес ушел в интернет, и комиссии стали очень чувствительной статьей расходов.

Регулятор на время локдауна ограничил комиссии, но с 1 октября это ограничение уже не действует. Сейчас при расчетах картой данные об операции проходят через банк-эквайер и платежную систему, которая выпустила карту, а при расчетах цифровым рублем, как ожидает ЦБ, цепочка посредников сократится, и комиссия вместе с ней.

Насколько безопасен цифровой рубль

Главное, что смущает многих в цифровых валютах, — вопрос безопасности. Действительно, регулятору нужно будет вложить достаточно крупную сумму, чтобы сделать цифровую платформу для выпуска и управления новой формой рубля стабильной и защищенной. Точные цифры назвать сейчас сложно, но, к примеру, Сбербанк недавно оценил их в 20–25 млрд руб.

Замечу, что потенциальных рисков действительно хватает: возможные уязвимости кошельков и криптографических алгоритмов, атаки хакеров на инфраструктуру, отказ систем из-за высокой нагрузки. Банки и платежные сервисы с такими рисками сталкиваются буквально каждый день и успешно с ними работают.

Однако цифровая платформа на уровне регулятора для создания новой формы национальной валюты — задача иного масштаба. Именно поэтому цифровой рубль станет глобальным проектом не только с точки зрения платежей, но и с точки зрения информационной и кибербезопасности.

В целом концепция цифрового рубля обещает стать позитивной историей не только для платежного рынка, но и для индустрии в целом. Новые технологии, которые появляются в финансовой отрасли, неизбежно влияют на все сопутствующие рынки: начинают меняться бизнес-процессы, поведение клиентов. И в этом смысле появление цифровой валюты станет мощным импульсом для всей экономики. Теперь дело за регулятором — осталось выбрать концепцию цифрового рубля и определить правила игры.

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