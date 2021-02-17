Как биткоин, только лучше: что такое стейблкоины и почему о них все говорят

Цифровым активом уже заинтересовались участники сферы финансовых услуг: собственную криптовалюту запустил JPMorgan, а проект Libra от Facebook появится на рынке весной 2021 года.

Биткоин кажется очень привлекательным, но рискованным активом. Однако существует более безопасная альтернатива — стейблкоин. Он обладает всеми достоинствами криптовалют, при этом его цена стабильна.

Сейчас в мире существует уже по меньшей мере 200 разновидностей стейблкоинов, часть из которых уже в обращении , а остальные — на стадии разработки. Две валюты, привязанные к доллару США, Paxos Standard (PAX) и Gemini Dollar (GUSD), уже одобрены и регулируются Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.

В конце 2020 года общая стоимость стейблкоинов выросла на 300% к прошлому году и превысила $20 млрд. JPMorgan уже запустил свою криптовалюту. По данным опроса центробанков, две трети респондентов активно изучают потенциальное влияние стейблкоинов на финансовую стабильность.

Что такое стейблкоины

В мире существует 180 валют, признанных ООН. Они используются для покупки товаров и услуг и, несмотря на колебания курса, инфляцию и другие факторы, в целом стабильны. Таким образом, страны могут применять их для расчетов.

Стейблкоины — цифровые деньги, которые имитируют свойства фиатных (традиционных) валют. Как правило, они привязаны к курсу доллара или евро (обычно в соотношении 1:1), золота или других активов, в том числе и криптовалют.

Зачем нужны стейблкоины

Их стоимость не так волатильна, как у других цифровых монет.

Например, в 2010 году программист купил пиццу за 10 тысяч биткоинов (около $30 на тот момент). К 2018 году стоимость того заказа выросла до $28 млн из-за огромного роста цены биткоина.

Из-за этого некоторые компании не считают криптовалюты надежным платежным средством.

В 2014 году Microsoft первой начала брать оплату в биткоинах. Но уже в 2018 году их прием был временно приостановлен из-за нестабильности цен.

Аналогично поступила и игровая платформа Steam.

Сейчас ряд компаний от Overstock до Shopify начинают принимать биткоины, но до их широкого распространения еще далеко.

Стейблкоины обладают достоинствами криптовалют (прозрачность, надежность, неизменность, цифровые кошельки, быстрые транзакции, низкие комиссии и приватность), а также стабильны и вызывают доверие, как традиционные валюты (доллар США или евро).

Изначально держатели криптовалют использовали стейблкоины, чтобы сберечь средства в случае обвала рынка. Если биткоины дешевели, их можно было конвертировать буквально за несколько минут и избежать убытков. Без стейблкоинов пришлось бы переводить биткоины в традиционные валюты. Такие операции возможны не на каждой платформе, и за них взимается существенная комиссия.

Кроме этого, стейблкоины полезны в случаях, когда нужно совершать быстрые и безопасные международные платежи: как для трудового мигранта, который переводит деньги семье, так и для крупного бизнеса, которому нужен дешевый и эффективный способ расчета с зарубежными поставщиками.

Децентрализованная, надежная и стабильная система будет иметь множество применений: от трансграничного кредитования до финансового планирования.

Типы стейблкоинов

Такие криптовалюты классифицируются в зависимости от обеспечения.

Привязанные к фиатным валютам

Самый распространенный тип стейблкоинов, ценность которого обеспечена долларом США, евро или фунтом стерлингов. Если кто-то пожелает обналичить стейблкоины, организация, которая ими управляет, возьмет соответствующее количество традиционных денег и перечислит их на его банковский счет. Эквивалентная сумма стейблкоинов будет уничтожена или изъята из обращения.

Самый распространенный стейблкоин этого типа — Tether (USDT). Это третья криптовалюта по рыночной капитализации, объём ежедневных торгов которой выше, чем у любой криптовалюты, даже биткоина. В январе 2021 года на долю этой валюты приходилось около 75% рынка стейблкоинов.

USD Coin (USDC) также привязана к доллару США и постепенно наращивает долю рынка. В январе 2021 года она достигла 15%. В декабре 2020 года ее материнская компания Circle сообщила о партнерском проекте с Visa по выпуску корпоративных кредитных карт на базе USD Coin.

Есть стейблкоины, обеспеченные и другими фиатными валютами: XSGD (сингапурский доллар), EURS (евро) и даже Candy (монгольский тугрик).

Привязанные к товарным рынкам

Ценность этих криптовалют обеспечена взаимозаменяемыми активами, например ценными металлами, чаще всего — золотом, а также нефтью или недвижимостью. Как правило, владельцам таких стейблкоинов принадлежит что-то, что имеет реальную ценность. Потенциально со временем стоимость этих активов может даже вырасти.

Стейблкоины такого типа позволяют тайно инвестировать в активы, которые раньше были доступны лишь состоятельным людям.

Digix Gold (DGX) — это токен стандарта ERC-20, который функционирует на базе Ethereum. Он обеспечен золотом: 1 DGX представляет 1 грамм металла. Его золотой резерв хранится в Сингапуре и проходит аудит каждый 3 месяца. Владельцы DGX даже могут обменять валюту на настоящие слитки — для этого нужно лишь приехать в Сингапур.

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Tiberius Coin (TCX) привязан не к одному активу, а к комбинации из 7 драгоценных металлов, которые используются при производстве высокотехнологичного оборудования. Предполагается, что по мере распространения солнечных панелей и электрокаров TCX будет расти в цене.

SwissRealCoin (SRC) обеспечен портфелем из недвижимости, расположенной в Швейцарии. Держатели стейблкоина могут выбирать объекты для инвестиций с помощью голосования.

Привязанные к криптовалютам

Такие стейблкоины обеспечены другими цифровыми валютами, что помогает им быть более децентрализованными, потому что все операции происходят через блокчейн.

Чтобы снизить риски колебания цен, они часто бывают переобеспечены: то есть стоимость залога выше суммы кредита. Например, чтобы получить стейблкоины на $500, нужно поместить на депозит Ethereum (ETH) на $1000. Так они будут обеспечены на 200%: даже если цена упадет на 25%, стейблкоины на $500 будут обеспечены Ethereum на $750. Если базовая криптовалюта подешевеет, стейблкоины будут автоматически реализованы.

Операции в таких стейблкоинах более безопасны и прозрачны. Часто они привязаны сразу к нескольким криптовалютам, чтобы распределить риски. При этом эта одна из самых сложных, а значит, наименее популярных групп криптовалют. Наиболее известная из них — Dai, номинальная стоимость которой поддерживается на уровне доллара, но фактически обеспечена Ethereum.

Не привязанные к ценности других активов

Такие стейблкоины ничем не обеспечены. Фактически так же работает и доллар США: несколько десятков лет назад он был привязан к золотому резерву, но стабилен и сейчас, потому что люди верят в его ценность.

Стабильность курса этой криптовалюты обеспечивается за счет сеньоража — дохода, который образуется за счет эмиссии валюты и присваивается эмитентом. Когда спрос растет, выпускаются новые стейблкоины, которые нормализуют цену. Если спрос падает, монеты покупаются, чтобы снизить объем валюты в обращении. Теоретически цена остается стабильной, так ее контролируют рыночные спрос и предложение.

Это наиболее децентрализованная и независимая форма стейблкоинов. Пример такой валюты — Ampleforth (AMPL), который был запущен в конце 2018 года. Его алгоритмы ежедневно контролируют объем монет в соответствии со спросом, чтобы избежать волатильности, свойственной обеспеченным криптовалютам.

Применение в реальном мире

Вот лишь несколько вариантов использования стейблкоинов:

повседневные финансовые операции;

оптимизированные регулярные платежи и транзакции с карты на карту;

быстрые и доступные переводы для рабочих мигрантов;

защита от гиперинфляции и волатильности рынка;

улучшенный обмен криптовалют и снижение влияния биткоина на рынок.

Ограничения

Привязанные к фиатным валютам стейблкоины централизованы, т.е. управляются одной организацией. Для поддержания доверия и сохранения репутации требуется регулярно проводить аудиты. Пример — история Tether: по слухам, объем выпуска криптовалюты превысил ее обеспечение реальными активами, и руководство проекта стало фигурантом расследования Департамента юстиции США.

Кроме этого, если стейблкоин обеспечен традиционной валютой, на него распространяются все соответствующие законодательные ограничения. Например, криптовалюта Facebook была привязана к нескольким мировым валютам, что повышало ее привлекательность и применимость. Однако проект вызвал такое недовольство регуляторов, что его руководство отказалось от привязки к нескольким валютам, дистанцировалось от Facebook, а проект был переименован.

Стейблкоины менее ликвидны, чем обычные криптовалюты. Особенно это характерно для монет, привязанных к товарным рынкам. Чтобы получить свой слиток золота, придется совершить путешествие к хранилищу.

Привязанные к фиатным валютам стейблкоины уязвимы перед обвалом курса. Достаточно вспомнить падение стоимости британского фунта в 1992 году или рубля в 1998 году. Если стейблкоин будет обеспечен такой валютой, его курс будет падать вместе с ней.

Даже если монета привязана к криптовалюте, она точно также может обесцениться вместе с курсом базовой валюты. Кроме того, обеспеченные криптовалютой стейблкоины — наиболее сложный, а, значит, рискованный актив.

В конце концов, даже если стейблкоины потенциально могут обезопасить финансовые услуги, их обращение может ограничить локальное законодательство. Например, если в стране высокий риск инфляции, власти могут заблокировать стейблкоины, привязанные к иностранной валюте, чтобы защитить внутреннюю.

Будущее блокчейна кажется неопределенным, но стейблкоины могут способствовать распространению криптовалют. Крупнейшие игроки финансового рынка уже изучают их возможности, а государственные органы формулируют правила обращения цифровых монет. На данный момент трудно прогнозировать успех этих активов, однако их потенциал слишком велик, чтобы его игнорировать.

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