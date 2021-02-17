Как биткоин, только лучше: что такое стейблкоины и почему о них все говорят

Биткоин кажется очень привлекательным, но рискованным активом. Однако существует более безопасная альтернатива — стейблкоин. Он обладает всеми достоинствами криптовалют, при этом его цена стабильна.
Цифровым активом уже заинтересовались участники сферы финансовых услуг: собственную криптовалюту запустил JPMorgan, а проект Libra от Facebook появится на рынке весной 2021 года.
Сейчас в мире существует уже по меньшей мере 200 разновидностей стейблкоинов, часть из которых уже в обращении , а остальные — на стадии разработки. Две валюты, привязанные к доллару США, Paxos Standard (PAX) и Gemini Dollar (GUSD), уже одобрены и регулируются Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк.
В конце 2020 года общая стоимость стейблкоинов выросла на 300% к прошлому году и превысила $20 млрд. JPMorgan уже запустил свою криптовалюту. По данным опроса центробанков, две трети респондентов активно изучают потенциальное влияние стейблкоинов на финансовую стабильность.
Что такое стейблкоины
В мире существует 180 валют, признанных ООН. Они используются для покупки товаров и услуг и, несмотря на колебания курса, инфляцию и другие факторы, в целом стабильны. Таким образом, страны могут применять их для расчетов.
Стейблкоины — цифровые деньги, которые имитируют свойства фиатных (традиционных) валют. Как правило, они привязаны к курсу доллара или евро (обычно в соотношении 1:1), золота или других активов, в том числе и криптовалют.
Зачем нужны стейблкоины
Их стоимость не так волатильна, как у других цифровых монет.
Например, в 2010 году программист купил пиццу за 10 тысяч биткоинов (около $30 на тот момент). К 2018 году стоимость того заказа выросла до $28 млн из-за огромного роста цены биткоина.
Из-за этого некоторые компании не считают криптовалюты надежным платежным средством.
- В 2014 году Microsoft первой начала брать оплату в биткоинах. Но уже в 2018 году их прием был временно приостановлен из-за нестабильности цен.
- Аналогично поступила и игровая платформа Steam.
- Сейчас ряд компаний от Overstock до Shopify начинают принимать биткоины, но до их широкого распространения еще далеко.
Стейблкоины обладают достоинствами криптовалют (прозрачность, надежность, неизменность, цифровые кошельки, быстрые транзакции, низкие комиссии и приватность), а также стабильны и вызывают доверие, как традиционные валюты (доллар США или евро).
Изначально держатели криптовалют использовали стейблкоины, чтобы сберечь средства в случае обвала рынка. Если биткоины дешевели, их можно было конвертировать буквально за несколько минут и избежать убытков. Без стейблкоинов пришлось бы переводить биткоины в традиционные валюты. Такие операции возможны не на каждой платформе, и за них взимается существенная комиссия.
Кроме этого, стейблкоины полезны в случаях, когда нужно совершать быстрые и безопасные международные платежи: как для трудового мигранта, который переводит деньги семье, так и для крупного бизнеса, которому нужен дешевый и эффективный способ расчета с зарубежными поставщиками.
Децентрализованная, надежная и стабильная система будет иметь множество применений: от трансграничного кредитования до финансового планирования.
Типы стейблкоинов
Такие криптовалюты классифицируются в зависимости от обеспечения.
Привязанные к фиатным валютам
Самый распространенный тип стейблкоинов, ценность которого обеспечена долларом США, евро или фунтом стерлингов. Если кто-то пожелает обналичить стейблкоины, организация, которая ими управляет, возьмет соответствующее количество традиционных денег и перечислит их на его банковский счет. Эквивалентная сумма стейблкоинов будет уничтожена или изъята из обращения.
Самый распространенный стейблкоин этого типа — Tether (USDT). Это третья криптовалюта по рыночной капитализации, объём ежедневных торгов которой выше, чем у любой криптовалюты, даже биткоина. В январе 2021 года на долю этой валюты приходилось около 75% рынка стейблкоинов.
USD Coin (USDC) также привязана к доллару США и постепенно наращивает долю рынка. В январе 2021 года она достигла 15%. В декабре 2020 года ее материнская компания Circle сообщила о партнерском проекте с Visa по выпуску корпоративных кредитных карт на базе USD Coin.
Есть стейблкоины, обеспеченные и другими фиатными валютами: XSGD (сингапурский доллар), EURS (евро) и даже Candy (монгольский тугрик).
Привязанные к товарным рынкам
Ценность этих криптовалют обеспечена взаимозаменяемыми активами, например ценными металлами, чаще всего — золотом, а также нефтью или недвижимостью. Как правило, владельцам таких стейблкоинов принадлежит что-то, что имеет реальную ценность. Потенциально со временем стоимость этих активов может даже вырасти.
Стейблкоины такого типа позволяют тайно инвестировать в активы, которые раньше были доступны лишь состоятельным людям.
Digix Gold (DGX) — это токен стандарта ERC-20, который функционирует на базе Ethereum. Он обеспечен золотом: 1 DGX представляет 1 грамм металла. Его золотой резерв хранится в Сингапуре и проходит аудит каждый 3 месяца. Владельцы DGX даже могут обменять валюту на настоящие слитки — для этого нужно лишь приехать в Сингапур.
Фото: Unsplash
Tiberius Coin (TCX) привязан не к одному активу, а к комбинации из 7 драгоценных металлов, которые используются при производстве высокотехнологичного оборудования. Предполагается, что по мере распространения солнечных панелей и электрокаров TCX будет расти в цене.
SwissRealCoin (SRC) обеспечен портфелем из недвижимости, расположенной в Швейцарии. Держатели стейблкоина могут выбирать объекты для инвестиций с помощью голосования.
Привязанные к криптовалютам
Такие стейблкоины обеспечены другими цифровыми валютами, что помогает им быть более децентрализованными, потому что все операции происходят через блокчейн.
Чтобы снизить риски колебания цен, они часто бывают переобеспечены: то есть стоимость залога выше суммы кредита. Например, чтобы получить стейблкоины на $500, нужно поместить на депозит Ethereum (ETH) на $1000. Так они будут обеспечены на 200%: даже если цена упадет на 25%, стейблкоины на $500 будут обеспечены Ethereum на $750. Если базовая криптовалюта подешевеет, стейблкоины будут автоматически реализованы.
Операции в таких стейблкоинах более безопасны и прозрачны. Часто они привязаны сразу к нескольким криптовалютам, чтобы распределить риски. При этом эта одна из самых сложных, а значит, наименее популярных групп криптовалют. Наиболее известная из них — Dai, номинальная стоимость которой поддерживается на уровне доллара, но фактически обеспечена Ethereum.
Не привязанные к ценности других активов
Такие стейблкоины ничем не обеспечены. Фактически так же работает и доллар США: несколько десятков лет назад он был привязан к золотому резерву, но стабилен и сейчас, потому что люди верят в его ценность.
Стабильность курса этой криптовалюты обеспечивается за счет сеньоража — дохода, который образуется за счет эмиссии валюты и присваивается эмитентом. Когда спрос растет, выпускаются новые стейблкоины, которые нормализуют цену. Если спрос падает, монеты покупаются, чтобы снизить объем валюты в обращении. Теоретически цена остается стабильной, так ее контролируют рыночные спрос и предложение.
Это наиболее децентрализованная и независимая форма стейблкоинов. Пример такой валюты — Ampleforth (AMPL), который был запущен в конце 2018 года. Его алгоритмы ежедневно контролируют объем монет в соответствии со спросом, чтобы избежать волатильности, свойственной обеспеченным криптовалютам.
Применение в реальном мире
Вот лишь несколько вариантов использования стейблкоинов:
- повседневные финансовые операции;
- оптимизированные регулярные платежи и транзакции с карты на карту;
- быстрые и доступные переводы для рабочих мигрантов;
- защита от гиперинфляции и волатильности рынка;
- улучшенный обмен криптовалют и снижение влияния биткоина на рынок.
Ограничения
Привязанные к фиатным валютам стейблкоины централизованы, т.е. управляются одной организацией. Для поддержания доверия и сохранения репутации требуется регулярно проводить аудиты. Пример — история Tether: по слухам, объем выпуска криптовалюты превысил ее обеспечение реальными активами, и руководство проекта стало фигурантом расследования Департамента юстиции США.
Кроме этого, если стейблкоин обеспечен традиционной валютой, на него распространяются все соответствующие законодательные ограничения. Например, криптовалюта Facebook была привязана к нескольким мировым валютам, что повышало ее привлекательность и применимость. Однако проект вызвал такое недовольство регуляторов, что его руководство отказалось от привязки к нескольким валютам, дистанцировалось от Facebook, а проект был переименован.
Стейблкоины менее ликвидны, чем обычные криптовалюты. Особенно это характерно для монет, привязанных к товарным рынкам. Чтобы получить свой слиток золота, придется совершить путешествие к хранилищу.
Привязанные к фиатным валютам стейблкоины уязвимы перед обвалом курса. Достаточно вспомнить падение стоимости британского фунта в 1992 году или рубля в 1998 году. Если стейблкоин будет обеспечен такой валютой, его курс будет падать вместе с ней.
Даже если монета привязана к криптовалюте, она точно также может обесцениться вместе с курсом базовой валюты. Кроме того, обеспеченные криптовалютой стейблкоины — наиболее сложный, а, значит, рискованный актив.
В конце концов, даже если стейблкоины потенциально могут обезопасить финансовые услуги, их обращение может ограничить локальное законодательство. Например, если в стране высокий риск инфляции, власти могут заблокировать стейблкоины, привязанные к иностранной валюте, чтобы защитить внутреннюю.
Будущее блокчейна кажется неопределенным, но стейблкоины могут способствовать распространению криптовалют. Крупнейшие игроки финансового рынка уже изучают их возможности, а государственные органы формулируют правила обращения цифровых монет. На данный момент трудно прогнозировать успех этих активов, однако их потенциал слишком велик, чтобы его игнорировать.
Фото на обложке: Pexels
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