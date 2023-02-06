Малый бизнес и крипта: как не попасть на штрафы, если вы оплачивали услуги в криптовалюте?

Крупные венчурные фонды вроде Sequoia Capital или Dragonfly не теряют интереса к криповалюте, несмотря на кейсы Terra или FTX, — JPMorgan Chase и вовсе планирует перевести триллионы долларов активов в DeFi. Однако в России президент этим летом подписал закон о запрете оплаты товаров и услуг криптовалютой.
К чему готовиться бизнесу, если после июля он расплачивался с фрилансерами или сотрудниками криптой и как не попасть на штрафы? Рассказал СЕО криптовалютной платформы Bitbanker Сергей Горшунов.
Какие операции с криптовалютой делать можно и как декларировать доход от ее продажи
Федеральный закон, касающийся цифровых активов, на данный момент запрещает только расплачиваться криптовалютой за товары, работы и услуги.
Это значит, что бизнес может торговать этим активом, и криптовалюта сейчас считается имуществом.
При этом Российское законодательство не предусматривает отдельного налогового режима для операций с цифровыми активами, и с криптовалютой мы работаем именно как с имуществом.
До 30 апреля налоговый резидент РФ должен:
- определить свой доход от криптовалют за предыдущий налоговый период,
- заполнить декларацию 3-НДФЛ,
- подать в ФНС.
При этом оплатить налог следует до 15 июля. Это для физлиц, которые платят НДФЛ, — юридические лица тоже должны учитывать доходы от продажи криптовалюты и уплачивать с них налог на прибыль.
Платить за транзакции можно в блокчейне. Действия с различными биржами и платформами (DeFi, CEX, DEX — например, торговля на Binance, предоставление ликвидности на Uniswap) никто не контролирует.
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Однако когда речь идет о плате за товары, работы и услуги из реального мира — могут появиться проблемы.
Последствия совершения незаконных операций после июля 2022 года
Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект, где предусмотрены штрафы до 700 тыс. рублей юридическим лицам. Но он еще не принят, а значит — на данный момент без штрафов. Или нет?
В каком случае вам придется платить штраф, а в каком — нет?
Если вы оплачивали товары или услуги до июля 2022 года — можете не беспокоиться, ведь у такого закона нет обратной силы.
Более того, законопроект о штрафах за оплату товаров и услуг в криптовалюте все еще рассматривают в Госдуме, а до его принятия никто вас привлечь к ответственности не может. Прогресс принятия соответствующего закона можно отследить на официальном сайте Госдумы, и пока он не дошел до второго чтения.
Сколько может длиться принятие законопроекта? В среднем законопроекты принимаются за 72 дня. Однако в нашем случае можно видеть, что внесен он был в июне 2022 года, и до сих пор не дошел до второго чтения.
Штрафы за оплату товаров и услуг посредством криптовалют
Закон будет выглядеть примерно так: «Несоблюдение требований законодательства о цифровых правах при совершении сделок с цифровыми финансовыми активами или иными цифровыми правами влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;
- на должностных лиц от 20 тыс. до 30 тыс. рублей;
- на юридических лиц от 500 тыс. до 700 тыс. рублей».
Однако стоит учитывать, что во втором чтении Госдума может внести коррективы, и суммы штрафов могут измениться в любую сторону.
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Сфера Web3 активно развивается, и государство активно разрабатывает законы для ее контроля. Пока никто наверняка не знает, как правильно с точки зрения закона пользоваться криптовалютой. Сейчас — самое время начать изучать эту сферу, ведь никто точно знает, насколько значима будет ее роль уже в ближайшие два года.
В последнее время из-за отключения от SWIFT россияне активно используют альтернативы в виде стейблкоинов USDT, USDC, BUSD, DAI и других — это криптовалюты, имеющие привязку к доллару США с соотношением один к одному.
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Главное правило легального и безопасного использования криптовалюты для бизнеса, чтобы не попасть на штрафы, — своевременная оплата НДС от операций с криптовалютой. Иначе могут выявить умышленное уклонение и дополнительно взыскать штраф до 40% от суммы неуплаченного налога.
Фото на обложке: Shutterstock / Mc_Cloud
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