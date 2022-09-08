Кто вкладывается в Web3 — крупнейшие мировые инвесторы и страны-лидеры по Web3-проектам

RB.RU поговорил c инвесторами и экспертами в области «интернета нового уровня», чтобы разобраться, кто инвестирует в проекты Web3, какие области привлекают наибольшее финансирование, а к каким сферам нужно относиться с настороженностью.

Не так давно в Web3 вкладывались только узкопрофильные фонды. Но уже сейчас среди активных инвесторов можно заметить таких глобальных гигантов, как Sequoia Capital и Tiger Global. Несмотря на это, лидерами по количеству сделок в Web3 все еще остаются фонды с упором на крипто- и блокчейн-стартапы, такие как Coinbase Ventures, Alameda Research и Animoca Brands.

Инвестиции в Web3 переживают настоящий бум. Всего, по данным Crunchbase, в мире насчитывается более 15 тысяч компаний в сфере криптовалют, блокчейна и «интернета нового уровня». Суммарно они привлекли $87 млрд, причем в 2019 общая сумма финансирования составляла около $4,25 млрд, в 2020-м — $4,86 млрд, а в 2021 году — уже $32,8 млрд.

Содержание:

Что такое Web3

Web3 — это стадия развития интернета, которая должна последовать за Web 1.0 (возникновение и начало развития интернета) и Web 2.0 (текущий этап).

Термин Web3 в 2007 году сформулировал Джейсон Калаканис, руководитель Netscape.com. Предприниматель верил, что в «интернете будущего» пользователь увидит новый уровень качественного контента, который будут создавать профессионалы.

Этапы развития интернета

Ключевая идея Web3 — децентрализация. В нынешний этап развития интернета, Web 2.0, контент принадлежит не его авторам, а корпорациям — из-за чего люди сталкиваются с цензурой, утечками персональных данных и «кражей» их работ. Web3 должен решить эту проблему и вернуть авторам право владеть, делиться собственным контентом и монетизировать его.

Но речь идет, конечно, не только об авторских правах. В концепции Web3 пользователи смогут защитить личную информацию, подтвердить ее подлинность и распоряжаться ею, как и любыми приобретенными активами.

Рахул Рай, соруководитель Market-Neutral в мультистратегическом крипто-хедж-фонде BlockTower Capital, так описывает новую стадию интернета: «Web3, в широком смысле, относится к интернету, который принадлежит его создателям, пользователям и авторам. Используя токены и децентрализованные технологии, он стремится разрушить деятельность централизованных посредников».

Стоит понимать, что Web3 — это концепция инфраструктуры, которая может быть реализована благодаря определенным технологиям. Сама инфраструктура состоит из трех слоев: блокчейны База данных с транзакциями, состоящая из последовательно выстроенной цепочки цифровых блоков, смарт-контракты Компьютерный алгоритм, предназначенный для формирования данных, управления информацией и закрепления владения чем-либо и децентрализованные приложения (Dapps).

Как было написано выше, «интернет нового уровня» должен решить сразу несколько проблем. Поэтому, говоря о Web3, упоминают понятия, которые помогают решить хотя бы одну из них.

Web2 и Web3 проекты. Источник: Moralis.academy

Так, для децентрализованного управления были созданы децентрализованные автономные организации (DAO), которые выстраиваются на блокчейне.

Децентрализацию денежных средств обеспечивают DeFi — децентрализованные финансовые сервисы (также создаются на блокчейне). Именно децентрализованные платежные системы используются для записи транзакций и выпуска новых единиц криптовалюты.

Матвей Войтов, директор по маркетингу Waves Enterprise, считает, что «одним из важнейших элементов для выхода из текущей парадигмы интернета» является децентрализованная идентификация (DID).

«Текущие модели идентификации и авторизации используют аккаунты социальных сетей и других Web2-сервисов, раскрывая и накапливая данные о пользователе и его поведении.

Владение в Web3-концепции read/write/own подразумевает полные права не только на свой контент и активы, но и на персональные данные и историю действий в сети», — поясняет эксперт.

Проблему интеллектуальной собственности помогает решить технология невзаимозаменяемых токенов, или NFT Невзаимозаменяемая, или уникальная, цифровая единица учета для какого-то уникального объекта.

Страны-лидеры в сфере Web3

«У крипто- и Web3-фондов нет какого-то явного национального признака по источнику денег. Однако если взять статистически топ-10 крупных фондов, то восемь из них будут из США и два из Азии», — приводит статистику Илья Максименко, CEO Plasma.Finance.

Матвей Войтов лидером по количеству проектов в сфере крипто и блокчейн помимо США называет ОАЭ (в частности, Дубай) — как государство, активно пытающееся возглавить Web3, предлагая достаточно комфортные условия для стартапов и компаний.

Распределение инвестиций по странам. Источник: отчет CB Insights

Эльдар Хамитов, партнер Polymorphic Capital, рассматривает тему «лидерства» с разных позиций.

С точки зрения точек притяжения, вокруг которых формируются крупнейшие локальные комьюнити, Эльдар называет Штаты (в частности Майами), Лиссабон и Берлин, Лондон, а также Дубай.

Если говорить о странах происхождения фаундеров и разработчиков — в последние несколько лет, по мнению Хамитова, доля развитых стран снижается, а быстрее всего растут Индия и СНГ.

Регистрируют свои проекты фаундеры чаще всего в США (Делавэр), Швейцарии, Гибралтаре, Дубае и на Каймановых и Виргинских островах.

Согласно отчету CB Insights за второй квартал 2022 года, лидерами по количеству сделок в блокчейне стали США (32% от общего количества), Азия (28%), Европа (16%) и регион LATAM и Карибского бассейна (16%).

Несмотря на вышеприведенные данные, Роман Доронин, сооснователь проектов Optic и EORA, напоминает, что «изначальная идея Web3 не предполагает стран и флагов».

Это мнение разделяет и Матвей Войтов:

Web3 в идеальном понимании не соответствует экономическим и политическим интересам практически любой современной страны, особенно текущих стран-лидеров

О глобальности «интернета будущего» говорит и Эльдар Хамитов. «Важно понимать, что большая часть продуктов в Web3, за исключением части сервисных бизнесов, по определению глобальна.

Говорить о страновой принадлежности тех или иных проектов, особенно если речь идет о протоколах, в большинстве случаев просто некорректно.

Типичная ситуация — это, например, русскоязычные фаундеры с мультинациональной командой, разбросанной по всему миру, операционной компанией в Португалии, регистрацией в Швейцарии, американскими и европейскими инвесторами и пользователями по всей планете».

Какое место Web3 занимает в России

Уровень развития Web3-технологий в России эксперты оценивают по разному. Так, Матвей Войтов считает, что в стране можно наблюдать достаточно уникальное по мировым меркам проникновение технологий распределенных реестров в масштабные государственные и корпоративные проекты.

В качестве примера эксперт приводит две государственных блокчейн-платформы для электронного голосования, блокчейн-платформу ФНС, а также блокчейн-инициативы в различных корпорациях, включая ведущие банки.

По мнению Войтова, в России также развивается законодательство, регулирующее различные цифровые активы и права.

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Эльдар Хамитов не менее положительно оценивает проникновение технологий «интернета нового уровня» в России: «С точки зрения проникновения и использования Web3-продуктов населением Россия если и не находится в лидерах, то точно не идет в числе отстающих».

О развитии законодательства в этой сфере говорит и Егор Абрамов, принципал в Fort Ross Ventures. Эксперт считает, что Россия находится на этапе «принятия».

Государственные органы поняли, что это неизбежно, и лучше принять и “обелить”, чем терять доход от налогов. Или, что еще хуже, — “отдать” отрасль иностранцам

При этом Абрамов считает, что серьезным сдерживающим фактором для развития Web3 в стране является нехватка капитала.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм относительно положения Web3 в России. По личным наблюдениям Ильи Максименко, России пока нет на карте «интернета будущего», даже несмотря на то, что очень многие проекты в этой сфере созданы русскоговорящими разработчиками, живущими за рубежом.

«Здесь барьеры начинаются от неопределенности с законодательной базой и мнением регулятора относительно правового статуса криптовалют — и заканчиваются отсутствием какой-либо инфраструктуры для разработчиков. Да и в целом отсутствием инвестиционного климата и технической грамотности населения».

Роман Доронин делится кратким мнением, что России, кажется, совсем не до Web3.

Кто инвестирует в Web3

По словам Ильи Максименко, фондов, инвестирующих в сферу «интернета нового уровня» и связанные с ним направления, около тысячи во всем мире. В основном венчурный рынок, по мнению эксперта, представлен квалифицированными инвесторами и венчурными фондами из США.

«Следовательно, США сейчас прямо или косвенно владеет всем блокчейн- и Web3-рынком вместе с инфраструктурой для разработчиков».

Из лидеров Максименко называет фонды с миллиардами долларов инвестиций в это направление: a16z, Pantera Capital, Paradigm, Sequoia Capital, Coinbase Ventures.

При этом в России, говорит CEO Plasma.Finance, в эту сферу вкладываются в основном частные лица и бизнес-ангелы. Максименко отмечает, что из них компетентны не больше 1%, а остальные «бегут за хайпом и теряют деньги».

Мнение о том, что рынок венчурных инвестиций в Web3 в России представлен пока только частными лицами, разделяет и Егор Абрамов.

Общее финансирование Web3 по кварталам. Источник: Crunchbase

Роман Малышев, основатель компании Asgard, также уделяет внимание a16z. Предприниматель напоминает, что организация в июне прошлого года создала новый инвестфонд на $2,2 миллиарда, чтобы «получить прибыль от быстрого роста криптовалюты и стоящей за ней технологической и финансовой архитектуры».

Малышев вспоминает и о созданном осенью 2021 года новом венчурном фонде на $2,5 миллиарда от Paradigm для криптокомпаний и протоколов.

«В начале лета Binance Labs, венчурное подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance, привлекло $500 млн для вложений в стартапы из сферы Web3. Участниками фонда стали Breyer Capital, DST Global и несколько корпораций, не пожелавших упомянуть свои названия.

Создала свое венчурное подразделение и сингапурская Cake DeFi. Фонд Cake DeFi Ventures с капиталом $100 млн будет инвестировать прежде всего в стартапы из Web3, а также в гейминг, финтех и метавселенные», — продолжает свой рассказ основатель Asgard.

Малышев отмечает, что инвестиции в «интернет будущего» в России набирают популярность. Эксперт видит уникальную возможность сформировать благоприятные условия для развития отрасли буквально на мировом уровне.

По его мнению, нынешняя геополитическая ситуация позволяет интенсивно развивать сегмент специалистов венчурного рынка, но, чтобы достичь заявленной цели, необходимо усилить компетенции отечественных разработчиков технологий.

«В этом случае удастся убить двух зайцев сразу: страна сохранит венчурный рынок и получит возможность выйти в лидеры среди платформ развития децентрализованных компаний», — говорит предприниматель.

Топ-5: ведущие мировые инвесторы в Web3

Подборка составлена на основе данных Crunchbase по количеству Web3-проектов в портфолио фондов.

Ведущие инвесторы Web3. Источник: Crunchbase





Информация по фондам взята из трех источников: Crunchbase, Pitchbook и Golden. Данные по общей сумме финансирования и общему количеству инвестиций в этих источниках могут различаться.

Coinbase Ventures

Страна: США

Год основания фонда: 2018

Общая сумма финансирования: $15 млн

Общее количество инвестиций: 274 в 241 проект

Отрасли: блокчейн, крипто, FinTech

Раунды финансирования: Seed, А

Компании в портфеле: OpenSea, Alchemy, Polygon, Rarible и другие

Alameda Research

Страна: Гонконг, Китай

Год основания фонда: 2017

Общая сумма финансирования: $177,5 млн

Общее количество инвестиций: 160

Отрасли: блокчейн, крипто, FinTech

Раунды финансирования: Seed, А

Компании в портфеле: 1inch, Akropolis, Coin98Finance, Solana и другие

Animoca Brands

Страна: Гонконг, Китай

Год основания фонда: 2014

Общая сумма финансирования: $675,3 млн

Общее количество инвестиций: 231

Отрасли: крипто, NFT, Metaverse, блокчейн, GameDev, WebDev

Раунды финансирования: Seed, A, B, C

Компании в портфеле: Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games и другие

Shima Capital

Страна: США

Год основания фонда: 2021

Общая сумма финансирования: $200 млн

Общее количество инвестиций: 147

Отрасли: блокчейн, крипто, GameDev, DAO, DeFi, Metaverse

Раунды финансирования: Pre-seed, Seed, A

Компании в портфеле: DSCVR, CreatorDAO, MetaverseGo, Gunzilla Games и другие

Pantera Capital

Страна: США

Год основания фонда: 2003

Общая сумма финансирования: $1 млрд

Общее количество инвестиций: 200

Отрасли: блокчейн, крипто

Раунды финансирования: Seed, A, B

Компании в портфеле: Alchemy, Near Protocol, Polkadot, Ancr

Самые популярные направления инвестиций

Егор Абрамов, принципал Fort Ross Ventures, приводит в качестве примера распределения инвестиций по направлениям портфель фонда Polychain Capital. Эксперт считает, что в целом он отражает общий фокус инвесторов.

Согласно статистике по портфелю, первое место занимают проекты DeFi, второе — Exchange и третье — Security and Privacy.

Статистика портфеля Polychain Capital

Согласно совместному отчету Messari и Dove Metrics, в топ-4 направлений Web3 вошли:

Медиа;

Entertainment;

DAO;

AR/VR.

Илья Максименко разделяет мнение о популярности проектов DeFi среди инвесторов: «DeFi как сегмент автоматизированных финансовых сервисов на блокчейне привлекал и продолжает привлекать огромные средства со стороны фондов и финансовых институтов».

DAO, по мнению эксперта, находится еще на начальном уровне развития, но Максименко признает, что этой сфере пророчат «большое будущее».

«Есть также и много любопытных технологических ниш, таких как verifiable credentials, social graphs, privacy, distributed storages и так далее, которые сейчас стремительно развиваются и интегрируются с основными DeFi и Metaverse-продуктами», — заканчивает свою мысль CEO Plasma.Finance.

Роман Доронин считает, что наиболее понятна для инвесторов сфера инфраструктуры Web3, поэтому ключевые инвестиции привлекаются именно в нее.

Размер сделок и количество раундов, которые привлекали Web3-стартапы в первом квартале 2022. Источник: отчет Messari и Dove Metrics

У Эльдара Хамитова, партнера Polymorphic Capital, свое видение инвестиционной картины. Так, по его мнению, в денежном выражении крупнейшими по инвестициям сегментами остаются «традиционные бизнесы, предоставляющие услуги на этом рынке», в первую очередь финансовые — биржи, криптобанки и тому подобное.

Многие компании из этой сферы с точки зрения венчура находятся уже на поздних стадиях развития и привлекают крупные раунды. Также Хамитов считает этот сегмент наиболее понятным для традиционных инвесторов.

«На втором месте довольно широкая и разнообразная группа инфраструктурных проектов — это блокчейны первого и второго уровня, протоколы децентрализованного хранения и обработки данных и многое другое. Следом идут NFT, Metaverse и DeFi», — делится своей позицией инвестор.

По мнению Романа Малышева, интерес представляют проекты, связанные с токенизацией. Также огромный потенциал имеет все, что связано с DAO и распределенными сетями.

Рекомендации для частных инвесторов, которые рассматривают сферу Web3

Матвей Войтов, директор по маркетингу Waves Enterprise

«На мой взгляд, большим инвестиционным потенциалом могут обладать протоколы и технологии интероперабельности блокчейн-сетей — мы по-прежнему находимся в очень фрагментированном рынке с отсутствием стандартов.

Качественные DID-проекты имеют серьезную перспективу — так, в конце июля известный сервис Unstoppable Domains получил очередной раунд финансирования от ряда ключевых Web3-инвесторов и стал „единорогом“.

Серьезным потенциалом могут обладать и хайповые направления — метавселенные, NFT, play2earn и прочие 2earn-истории, так как среди них пока еще нет масштабных, качественных и устойчивых реализаций.

Однако к инвестициям в хайповые направления я бы рекомендовал относиться особенно аккуратно и взвешенно».

Илья Максименко, CEO Plasma.Finance

«Я бы рекомендовал новым инвесторам свой первый год в Web3 потратить на чтение профессиональных блогов, твиттер-инфлюенсеров и Web3-медиа, чтобы получить достаточно компетенций для анализа проектов и трендов на рынке.

После этого, думаю, вопрос „куда инвестировать“ на средне-долгосрочную перспективу станет очевидным для большинства.

Единственный рынок, к которому я рекомендую относиться очень осторожно, — это NFT-art или jpeg. Этот рынок построен 100% на маркетинге, а не на технологиях, следовательно, является самым спекулятивным сегментом в среде Web3-проектов».

Егор Абрамов, принципал в Fort Ross Ventures

«Все зависит от аппетита к риску и от стратегии конкретного инвестора. Если готовы инвестировать на горизонте 3-5 лет — то это должны быть инфраструктурные проекты.

Если на горизонте месяцев — то можно искать b2c-проекты в сети, такие как STEPN — и другие. Но надо иметь в виду, что большинство из них — пирамидальные конструкции.

Если на горизонте дней — то это казино, и это не ко мне точно».

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