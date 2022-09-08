Кто инвестирует в Web3 в России

RB.RU проанализировал российский венчурный рынок и представляет подборку фондов, частных лиц и компаний, которые инвестируют в сферу криптовалют, блокчейна и «интернета нового уровня».

Пока глобальные зарубежные фонды как минимум начинают присматриваться к этому направлению, в России инвестируют в Web3, по мнению многих экспертов , только бизнес-ангелы.

Считающийся «традиционным» Tiger Global также начал свою инвестиционную деятельность в этом направлении — в январе этого года возглавил раунд на $50 млн и вложился в фонд протокола Web3 The Graph Foundation, в мае 2022 поддержал создание еще одного фонда венчурной компании Volt Capital, а в декабре 2021 года совместно с Coatue приобрел токены Braintrust на сумму $100 млн для запуска инициативы по развитию сети Web3.

Web3 становится все более популярным направлением для инвестиций и обращает на себя взгляды крупных венчурных фондов. Так, Andreessen Horowitz (a16z) в мае 2022 года создал крупнейший в мире криптофонд на сумму $4,5 млрд. Sequoia Capital инвестировала $450 млн в Polygon — сеть для масштабирования блокчейна Ethereum.

Венчурные фонды

Основатель: Алексей Чулкин

Направления инвестиций: FinTech, криптовалюты, краудлендинг

Сумма инвестиций: до $50 млн

Стадии финансирования: разные

О фонде: Фонд запущен CEO холдинга UDS Group Алексеем Чулкиным в 2022 году. У компании UDS Group 12 направлений деятельности, среди них: добыча и трейдинг нефти и золота, девелопмент, строительство, арендный и ресторанный бизнес и другие.

Цель инвестиций — партнерство и взаимное развитие стартапов и холдинга, для стартапов — выход на рынки Юго-Восточной Азии.

Официальный скаутинг проектов закончился еще в августе 2022 года, однако, как рассказали RB.RU в фонде, проекты рассматривают и после его заверешения.

Контакт: [email protected]

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Основатель: Сергей Хитров

Направления инвестиций: криптопроекты

Стадии финансирования: начальная и ранняя стадии

О фонде: Jets.Capital — независимый фонд, инвестирующий в криптопроекты с 2017 года. Зарегистрирован в ОАЭ.

В портфолио фонда находятся такие компании, как TON, Axes, Proton, Chiliz, Tezos и другие. Помимо финансирования Jets.Capital готов помочь проектам в консалтинге, экспертизе по выходу на новые рынки, листинге, а также запуске рекламных кампаний.

Контакт: [email protected]

Основатели: Евгений Тимко, Игорь Ким

Направления инвестиций: FinTech, EdTech, Web3, E-commerce, трейдинг, HealthTech, Digital, SaaS

Стадии финансирования: ранняя стадия

О фонде: Венчурный фонд, поддерживающий технологические компании на ранних стадиях. Базируется в Великобритании.

В портфеле Xploration Capital стартапы из Индии, России, LATAM, Канады и других регионов. Из российских проектов фонд вложился в Novakid, Educate Online, Immigram и «Ясно».

Контакт: [email protected]

Основатели: Илья Партин, Александр Леонов

Направления инвестиций: Software

Сумма инвестиций: $100 — 500 тыс. при размере раунда в $0,5 — 2 млн

Стадии финансирования: ранняя стадия

О фонде: Фокус фонда — российские проекты на ранней стадии с потенциалом роста минимум в три раза за трехлетний срок.

В портфеле Brayne 21 компания, среди них: Brickit, EquityBee, GetFaster, LegionFarm, Imrovado, PlutoView, Intch и другие. Один из проектов, JuniStat, занимается разработкой TID (talent identification system) и создает цифровые профили молодых футболистов.

Контакт: [email protected]

Директор фонда: Кирилл Варламов

Объем фонда: 6 млрд руб.

Сумма инвестиций: от 5 до 65 млн руб.

Направления инвестиций: телеком, HealthTech, корпоративное и платформенное ПО, EdTech, Big Data, Machine Learning, IoT, Web3, информационная безопасность и другие

Стадии финансирования: ранняя и выше

О фонде: ФРИИ считается одним из крупнейших российских венчурных фондов для стартапов в сфере IT. Основан в 2013 году и базируется в России.

Фонд известен своими акселерационными програмами, в том числе и программой по выводу стартапов за рубеж Go Global. Одна из целей ФРИИ — создавать экосистему стартапов, инвесторов и специалистов как в Москве, так и регионах РФ, поэтому среди направлений фонда есть краудинвестинговая площадка, клуб бизнес-ангелов и образовательные программы.

В портфеле ФРИИ более 300 компаний, среди них Metacommerce, Easy ten, Last backend, 2do2go и другие.

Контакт: [email protected]

Основатель: Алексей Гарюнов

Направления инвестиций: Web3, FinTech и b2b SaaS

Сумма инвестиций: от $0,5 до 5 млн

Стадии финансирования: от pre-seed до C+, но ведущими инвесторами выступают на стадиях А и В

О фонде: География деятельности фонда в основном распространяется на США, Индию и Европу (в том числе и Восточную), сам Finsight VC зарегистрирован в Калифорнии.

Как заявлено на сайте, фонд, помимо инвестиций, способствует трудоустройству инженеров из Восточной Европы.

В портфеле более 50 компаний, среди них Unity, SuperDAO, BigID, GitLab и так далее.

Контакт: Алексей Гарюнов

Основатель: Максим Петров

Направления инвестиций: Foodtech, FinTech, MedTech, Speaking AI, Digital, Crypto

Сумма инвестиций: $500 тыс. — минимальная. Средний чек — $1 млн

Стадии финансирования: ранняя — B

О фонде: Российский венчурный фонд с фокусом на инвестиции в IT-проекты и криптовалюты. Текущая капитализация портфеля MaxCapital — около $35 млн.

Для сотрудничества с фондом компании необходимо юрлицо в России, а годовая выручка за последний год должна составлять от 30 до 500 млн руб.

Контакт: [email protected]

Основатель: Игорь Боровиков

Направления инвестиций: кибербезопасность, облачные вычисления, Big Data, AI, Web3, IoT

Стадии финансирования: начиная с ранней

О фонде: Фонд был основан в 2008 году как корпоративный венчурный фонд компании Softline Group и за это время вложил более $25 млн в 20 компаний из России и СНГ.

Sofltine Group — международная IT-компания с российскими корнями, занимается разработкой и реализацией программного обеспечения и оборудования.

В портфеле фонда такие компании, как ProctorEdu, Educate Online, Mirapolis, Soica и другие.

Контакт: [email protected]

Основатель: Армен Саркисян

Направления инвестиций: FinTech. E-commerce, телеком, ритейл, Digital, blockchain, VR, Big Data

О фонде: Российский холдинг со специализацией на создании и развитии высокотехнологичных продуктов и сервисов. S8 Capital владеет активами «Столото», Sport24, Price.ru. Также летом этого года инвестиционная компания выкупила российское подразделение Otis.

Контакт: [email protected]

Основатель: Глеб Давыдюк

Направления инвестиций: FinTech, E-commerce, Big Data, Web3, AdTech, LegalTech, SaaS

Стадии финансирования: стадия A и выше

О фонде: iTech Capital — управляющая компания двух частных инвестиционных фондов с общим объемом средств в $300 млн. Фонд «взрастил» двух единорогов — TradingView и BitFury. Также портфельными компаниями iTech Capital являются Aviasales, МТС (до выхода), Amulex, Ecwid (до выхода).

Контакт: [email protected]

Основатели: Владислав Здоренко и Олег Линников

Направления инвестиций: стартапы с потенциалом выхода на глобальный рынок

Сумма инвестиций: до 10 млн руб.

Стадии финансирования: ранняя

О фонде: Startech позиционирует себя как венчурную экосистему и развивает технологическое предпринимательство в России через акселерационные, конкурсные, пилотные программы, инвестиционную деятельность и организацию нетворкинга.

У Startech есть собственный инвестиционный фонд — Startech.Partners, но организация также регулярно привлекает к раундам своих партнеров. Среди таких партнеров есть и те, кто инвестирует в проекты, связанные с Web3 — например, Арсен Галстян и Дмитрий Морозов.

Уже более 50 проектов привлекли финансирование через инвестпрограммы фонда.

Фонд в первую очередь заинтересован в стартапах с потенциалом выхода на глобальные рынки. Среди портфельных компаний фонда такие проекты, как Uitrial и Amixr.

Контакт: [email protected]

Основатель: Владимир Потанин

Направления инвестиций: FinTech, EdTech, Web3, ритейл, промышленность, фармацевтика

Стадии финансирования: seed и выше

О фонде: Частный венчурный фонд прямых инвестиций с фокусом на российский, европейский и другие быстрорастущие рынки. Основан в 2015 году, штаб-квартира расположена в Москве. Под управлением фонда суммарно находится активов более чем на $1 млрд.

Winter Capital вкладывался в такие проекты, как GetCourse, Best Doctor, Arrival, Skyeng, Money View и так далее.

Контакт: [email protected]

Основатели: Виктор Орловский, Яков Нахманович

Объем фонда: $445 млн

Направления инвестиций: AI, IoT, FinTech, E-commerce, облачные технологии, кибербезопасность

Средняя сумма инвестиций: выше $1 млн

Стадии финансирования: seed и выше

О фонде: Управляющая компания венчурного фонда Сбербанка SBT Venture Fund II, основана в 2013 году, зарегистрирована на Каймановых островах.

Инвестирует в стартапы в США, Израиле и России. Фокус фонда направлен на проекты с годовой выручкой выше $7 млн. Отдельного фонда для Web3 пока нет, но Fort Ross находится на этапе фандрейзинга.

Среди портфельных компаний фонда такие проекты, как Buyk, Kryon, Explorium, Insurify и другие.

Контакт: Егор Абрамов

Основатели: Андрей Калашников, Алексей Маликов

Направления инвестиций: Web3, FinTech, InsureTech, AI, Services и так далее

Сумма инвестиций: от $30 до 100 тыс.

Стадии финансирования: pre-seed

О фонде: Фонд ранних инвестиций, который готов вкладываться в проекты с MVP и первыми продажами. Стратегия работы — развитие с последующим выходом.

Портфельные компании A&A Capital: Pampadu, BrizoCRM, Denim, KIT и другие.

Контакт: [email protected]

Основатель: Сергей Богданов

Направления инвестиций: Web3, Gaming, EdTech, E-commerce, FinTech, AI

Сумма инвестиций: до $2 млн

Стадии финансирования: pre-seed, seed

О фонде: YellowRockets предоставляет юридические услуги для бизнеса. В настоящее время под управлением компании один российский и два международных венчурных фонда, которые фокусируются на стартапах на ранних стадиях развития.

Портфельные компании фонда: MyBuddy.ai, ElectroNeek, Dbrain, Fantasy Invest и другие.

Контакт: [email protected]

Бизнес-ангелы

Связаться с бизнес-ангелами обычно можно в социальных сетях, а также по контактам, указанным на сайте клубов/фондов, где участвуют инвесторы.

Виталий Полехин

Об инвесторе: Президент Международной организации инвесторов Investoro, руководитель клуба инвесторов бизнес-школы «Сколково», сооснователь клуба инвесторов Venture Angels.

Инвестирует в сферы Big Data, HealthTech, EdTech, IoT, E-commerce, Web3, Gaming, Services на ранних и посевном раундах.

Портфельные компании: «Кнопка жизни», Wevorce, Neural Analytics, Eduson.tv, Pixonic и другие.

Юлий Зегельман

Об инвесторе: управляющий партнер в Step Ahead Capital, основатель юридической фирмы в Кремниевой долине Velton Zegelman.

Фокус инвестиций: SaaS, AI/ML, корпоративное программное обеспечение, FinTech и инфраструктура цифровых активов.

Портфельные компании: BitAccess, Spendesk, Moltin (экзит), Protocol Labs, Cindicator и другие.

Михаил Гаврилов

Об инвесторе: Михаил Гаврилов — вице-президент банка «Санкт-Петербург» и основатель коллекционной карточной NFT-игры Fantasy Invest. В 2020 году его проект привлек $470 тысяч от ФРИИ, YellowRockets и девяти бизнес-ангелов.

Этой осенью Михаил планирует запустить Web3-акселератор Ton Play — лаунчпад Web3-игр. Также в августе этого года инвестор объявил о запуске Angelboard — платформы для фандрайзинга с помощью криптовалюты. Фокус — pre-seed-инвестиции в Web3-стартапы ранней стадии.

Портфельные компании: Solvery.io, Therappy.io, Fin-ctrl.ru, Tribally.app.

Тигран Назаретян

Об инвесторе: Тигран Назаретян — предприниматель, ментор и бизнес-ангел. Член клубов Angelsdeck и Investoro.

Из проектов, связанных с Web3, Назаретян инвестировал в платформу для торговли цифровыми активами Single Broker, а также в OpenWeb, платформу социального взаимодействия, которая создает сетевые сообщества вокруг цифрового контента.

Помимо инвестиционной деятельности Тигран владеет сетью из пяти студий ногтевого сервиса в Москве Nails Russia.

Портфельные компании: WeLoveNoCode, Turing, SwayPay, Aitomatic, Single Broker, B9, OpenWeb

Если вы/ваш фонд также инвестирует в Web3, но вы не нашли себя в этой подборке, напишите нам [email protected]