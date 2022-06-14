Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке

Мы уже рассказали о том, какие возможности открывает эта страна для российских стартапов. В этой статье поговорим о программах и компаниях, куда может обратиться предприниматель в России для выхода на рынок LATAM.

Интерес к релокации в страны Латинской Америки вырос в два-три раза. Крупнейшей экономикой LATAM обладает Бразилия, и именно она становится фокусом для предпринимателей, которые решили развивать свое дело в этом регионе.

В начале марта этого года интерес россиян к релокации вырос в четыре раза. В качестве основных направлений для переезда рассматривают Грузию, Армению, Эстонию. Российские миллиардеры также стали массово интересоваться покупкой недвижимости в ОАЭ.

Содержание:

Экспорт

Российско-бразильский товарооборот ежегодно растет. В 2021 году он увеличился на 87% по сравнению с 2020-м и составил $7,5 млрд.

С этим рынком работают все крупнейшие российские программы поддержки экспортеров — Российский экспортный центр, Московский экспортный центр, ВЭБ РФ, Минпромторг России.

В эти организации можно обратиться за финансированием, помощью в поиске партнеров, организацией бизнес-миссий, а также юридической поддержкой. Подробней рассмотрим, чем они могут помочь при выходе на рынки LATAM.

Минпромторг РФ

Минпромторг имеет три представительства в регионе LATAM — в Бразилии, Перу и Аргентине.

В Аргентине министерство организует международные выставочно-ярмарочные мероприятия в различных отраслях. Ближайшее такое событие пройдет с 29 июня по 2 июля и будет связано со строительной отраслью. На выставке можно будет представить строительные материалы и готовые инженерные решения для жилья.

В рамках поддержки экспортеров у предпринимателя есть возможность получить возмещение части затрат на аренду выставочной площади и регистрационный сбор.

За каждое мероприятие отвечает определенный департамент министерства. Все запланированные выставки публикуются в сводном плане — там же указано контактное лицо, с которым нужно связаться для участия.

Источник: Shutterstock

Минпромторг предлагает широкий спектр нефинансовых и финансовых мер поддержки экспортеров. Для их получения нужно отправить запрос.

В форме необходимо рассказать о задачах на целевом рынке, планируемом объеме экспорта и ожидаемых мерах поддержки.

Минпромторг также занимается выдачей лицензий на экспорт товаров — подать заявление на ее получение можно через «Госуслуги».

Контакты по вопросам поддержки экспортеров: +7-903-199-53-48, [email protected].

Российский экспортный центр

РЭЦ в первую очередь специализируется на предоставлении различных нефинансовых услуг. Центр может помочь экспортеру с:

Логистическим и таможенным сопровождением;

Правовой поддержкой;

Продвижением на выбранном рынке;

Решениями по страхованию;

Получением лицензии, патента и так далее.

Отдельно в РЭЦ можно запросить компенсацию части затрат на сертификацию, патентование, участие в международных выставках, транспортировку и экспортные кредиты в иностранных банках.

Центр также выдает кредиты на различных этапах деятельности компании — для финансирования расходов по экспортному контракту, закупки сырья, решения логистических вопросов и так далее.

Чтобы получить желаемую услугу, нужно пройти авторизацию на сайте, в разделе выбранной услуги нажать на кнопку «Направить запрос» и заполнить заявку.

Контакты: +7-800-550-01-88, [email protected].

ВЭБ РФ

ВЭБ РФ предлагает финансовую поддержку экспортным проектам в Бразилии и Аргентине.

В организацию можно обратиться за:

Финансированием инвестиционных проектов в России и за рубежом;

Финансированием экспортных проектов;

Предэкспортным финансированием.

Чтобы определиться, какие инструменты финансирования подходят проекту, можно отправить онлайн-заявку для получения консультации.

Контакты: +7 (495) 604-63-63, [email protected].

НК СЭСЛА

Национальный Комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки помогает российским предпринимателям в продвижении продукции в странах LATAM.

Также при поддержке комитета организуются ключевые мероприятия для развития экспортных отношений между Россией и странами Латинской Америки. Так, в сентябре 2021 года состоялся международный телемост «Россия — Латинская Америка», а в 2020 совместно с торговой палатой Республики Перу была организована виртуальная выставка Tecnosalud-2020.

Виртуальная выставка Technosalud

Комитет помогает найти деловых партнеров, организовать переговоры, работает с приемом делегаций из стран LATAM. Также НК СЭСЛА организует бизнес-миссии в страны региона и различные конференции, семинары и круглые столы для отдельных компаний.

Комитет работает преимущественно только с его членами, однако по вопросам сотрудничества можно обратиться и отдельно. Для членов комитета большинство услуг бесплатны.

Чтобы вступить в НК СЭСЛА, нужно заполнить форму на сайте, а затем оплатить вступительный и годовой взносы.

Контакты: +7 (499) 702-83-05, [email protected].

Акселераторы и образовательные программы

Go Global ФРИИ

Go Global — программа акселератора ФРИИ при поддержке Московского экспортного центра с фокусом на рынки Индии, Китая, стран LATAM, ОАЭ и других стран, продолжающих в новых реалиях сотрудничество с Россией.

Программа предназначена для московских предпринимателей в сфере IT. Подойдет как для тех, у кого еще нет опыта работы за рубежом, так и для тех, кому нужно переориентироваться на новые рынки. Go Global предполагает масштабирование бизнеса без релокации команды.

Демодень 17-го акселератора ФРИИ

Программа включает диагностику на старте, три месяца работы с трекером и 16 часов консультаций с необходимыми экспертами. Формат может быть как офлайн, так и онлайн, по усмотрению предпринимателя.

МЭЦ готов оплатить 85% от стоимости программы — остальные 15% должен внести сам участник. Чтобы принять участие в Go Global, нужно пройти конкурсный отбор.

Контакты: +7(926)436-38-06, [email protected]. +7(915)380-77-70, [email protected]t.ru.

«Экспортеры 2.0»

«Экспортеры 2.0» — это бизнес-акселератор от школы «Сколково» для руководителей малого и среднего несырьевого бизнеса, которые хотят вывести свой продукт на международные рынки.

В этом году программа будет запущена в два потока — первый начался 23 мая, второй стартует 19 сентября. Акселератор длится четыре месяца и разделен на четыре модуля, по одному месяцу на каждый.

Как рассказали менеджеры школы, программа была адаптирована под новые реалии и предлагает ученикам решения по выходу на актуальные и доступные рынки, в том числе в регионе LATAM.

Обучение будет включать анализ рынка и своего продукта, формирование торгового предложения и упаковку проекта, финансовую и кадровую подготовку к выходу на рынок и формирование дорожной карты экспорта по итогу.

Полная стоимость программы — 700 тысяч рублей, при этом есть возможность получить субсидии от МЭЦ или «Центра поддержки экспорта» — они могут покрыть до 85% от этой суммы.

Поступление проходит в четыре этапа: заполнение заявки, консультация, собеседование и заключение договора.

Контакты: менеджеры программы:

Школа экспорта РЭЦ

Школа экспорта РЭЦ — это образовательная организация на базе Российского экспортного центра, где можно пройти различные обучающие и акселерационные программы.

Школа практически ежедневно проводит семинары, которые относятся к правовым, юридическим, маркетинговым и финансовым аспектам экспорта. Посмотреть все актуальные мероприятия можно в этом календаре.

Также недавно был запущен продукт «Экспортное наставничество», благодаря которому предприниматель может проработать экспортный кейс своего продукта с индивидуальным наставником школы.

Выпуск первого потока программы «Акселератор экспортного роста»

Воспользоваться продуктом могут компании с годовым оборотом выше 50 млн рублей, с количеством сотрудников от 15 человек и ведущие деятельность более трех лет.

Услуга предоставляется по запросу и на коммерческой основе (стоимость зависит от региона и продукта экспорта).

На данный момент у школы две действующие акселерационные программы — «Экспортный форсаж», направленный на развитие экспортного потенциала регионов страны, и «Акселератор экспортного роста».

В последнем могут принять участие только компании-члены национального проекта «Производительность труда». Подать заявку на участие в проекте можно здесь.

Контакты: +7 (495) 937-4742, [email protected]

Консультации и регистрация компании

Продуктовая студия FirstBITLab

Продуктовая студия FirstBITLab является частью акселератора «Первый БИТ» и помогает своим клиентам в запуске продуктов на международный рынок. Сейчас фокус студии направлен на регионы LATAM, MENA и Юго-Восточной Азии.

В Латинской Америке офис FirstBitLab расположен в Колумбии.

Услуги студии можно разделить на два направления: «Продуктовый маркетинг» и «Первые продажи и развитие».

Первое направление подойдет для тех предпринимателей, которые находятся на начальной стадии выхода в новый регион. Им FirstBITLab поможет с выбором страны, проведет глубинные интервью и найдет первые лиды.

Бизнес-центр Колумбии. Источник: Shutterstock

Услуги направления «Первые продажи и маркетинг» будут актуальны для тех, кто уже готов работать с клиентами в новом регионе. Для таких предпринимателей студия может предложить помощь менеджера по продажам со знанием нужных языков, организует прием платежей и познакомит с локальными инвестиционными фондами и партнерами «Первого БИТа».

Контакты: Татьяна Коваленко, руководитель продуктовой студии FirstBITLab, @tatianakovalenko.

Hungry Teams

Hungry Teams — молодой стартап, который помогает компаниям из Восточной Европы, которые решили релоцироваться, находить инвестиции по всему миру. На платформе зарегистрировались уже более 300 команд и 100 инвесторов.

Сервис предназначен для команд, которые уже создали компанию в регионах LATAM, MENA, США, Европы или Азии, нацелены на эти рынки и получили вид на жительство (разрешение на ведение бизнеса) или находятся в процессе трансформации/переезда в данный момент.

Проект работает довольно просто: есть две формы — для инвесторов и «голодных команд». Первые рассказывают о том, какие проекты ищут, а команды — о себе.

Когда происходит «мэтч» инвестору присылают электронное письмо с кратким описанием стартапа — если его это заинтересовало, за двое суток он переходит по специальной ссылке в письме и получает контакты основателя.

На данный момент проект полностью бесплатный для обеих сторон. Позже оплата будет взиматься только с инвесторов.

Контакты: Мария Подлеснова, Макс Григорьев.

MEATPAR LTDA

MEATPAR LTDA — бразильская консалтинговая компания со специализацией на помощи русскоговорящим предпринимателям при выходе на рынок страны.

Предоставляет следующие услуги:

аналитика рынка;

вывод на рынок экспортных товаров;

регистрация компании в Бразилии, открытие филиалов, открытие банковских счетов и так далее;

налаживание деловых связей, поиск партнеров;

все виды консультационной, маркетинговой, переводческой поддержки.

Отдельно компания фокусируется на продвижении российского софта, IT-стартапов и компьютерных игр. Помогает в локализации игр, организует клиентскую поддержку на португальском языке и реализует рекламные кампании.

Клиентами компании являются такие российские гиганты, как «Мираторг» и «Роснефть».

Контакты: +55-62-982111090, [email protected].

LATAM Business

LATAM Business — это телеграм-канал, созданный Андреем Анищенко и Алексеем Соловьевым для предпринимателей, заинтересованных в релокации в LATAM. Андрей — основатель образовательной платформы EBAC, функционирующей на бразильском рынке. Алексей Соловьев — основатель инвестиционной компании A.Partners с фокусом на стартапы, в том числе и в регионах Латинской Америки.

В закрепленном сообщении можно найти контакты юристов в Бразилии, комментарии про рынок, менталитет и особенности мексиканцев и бразильцев. Также этот чат — сильный инструмент для нетворкинга — любой желающий может рассказать о своем проекте и найти партнеров в новом регионе.

Мехико. Источник: Shutterstock

Создатели канала уже провели первую офлайн-встречу 23 апреля в Мехико, где у предпринимателей была возможность поделиться опытом жизни и ведения бизнеса в стране.

Стоит отметить, что сам Андрей Анищенко в своем аккаунте на Facebook (признан в РФ экстремистской организацией) сообщил, что хочет построить экосистему российских IT-сервисов в LATAM и готов запускать совместные проекты с другими предпринимателями. В том числе помогать с кадровой и финансовой сторонами бизнеса. С предложениями предлагает связываться с ним через личные сообщения.

Law&Trust International

Law&Trust International — международная юридическая компания, в которую можно обратиться за помощью в регистрации компании во многих странах мира.

Регистрация в странах LATAM обойдется предпринимателю в следующую сумму:

Колумбия — $3 850;

Бразилия — $4 875;

Аргентина — $5 160;

Чили — $14 500;

Перу — $18 020;

Куба — $37 500.

По каждой из стран на сайте указана информация о сроках регистрации, возможных сложностях, основных аспектах и требуемой информации. Стоимость регистрации включает все официальные сборы и оплату за услуги компании.

Контакты: +7 (499) 403-11-13, [email protected]

Private Finance

Private Finance — еще одна юридическая организация, которая занимается международной регистрацией компаний и помогает с получением ВНЖ и гражданства.

Private Finance может помочь в получении гражданства в Доминикане и регистрации компании в Бразилии, Аргентине, Перу, Эквадоре и Колумбии.

Фирма предлагает три пакета услуг, на стоимость влияет наличие в пакете открытия банковского счета и годового бухгалтерского обслуживания.

Так, регистрация компании в Бразилии обойдется в сумму от $5 900, в Перу — от $14 900, а в Аргентине — от $4 500.

Контакты: +7 495-128-28-45, [email protected] [email protected]

Международный PR

ZE communications

ZE communications — международное коммуникационное агентство, основанное Евгенией Заславской. Агентство специализируется на работе с высокотехнологичными компаниями и стартапами — EdTech, IT, FinTech, Hi-Tech и так далее.

Одним из направлений деятельности Ze communications является международный пиар. В странах LATAM компания работает с Мексикой, Венесуэлой, Бразилией и Перу.

Обратиться в агентство можно за следующими услугами:

запуск и продвижение компаний в регионе;

имиджевая поддержка;

антикризисный PR;

управление репутацией;

коммуникационный консалтинг;

организация пресс-туров, мероприятий, интервью топ-менеджмента со СМИ.

Стоимость начинается от $5 тысяч за задачу.

Контакты для связи: [email protected].

Vinci Agency

Vinci Agency специализируется на пиаре российских технологических компаний и стартапов по всему миру.

Команда Vinci Agency

Из стран LATAM агентство работает с Бразилией. В этой стране Vinci предлагает практически тот же спектр услуг, что и на российском рынке: помогает с аналитикой, запуском новых продуктов и PR-продвижением любого уровня: личного, корпоративного, HR и так далее.

Присутствие в Бразилии позволяет агентству полностью погружаться в локальный контекст, проводить исследования рынка и тесты — все необходимые этапы перед полноценным лончем продукта — и адаптировать коммуникацию клиента под местные особенности.

Контакты для связи: Мария Лапук — [email protected], Александр Изряднов — [email protected].

Khisam Communications

Khisam Communications — коммуникационное агентство, которое работает со странами LATAM, СНГ, MENA и другими регионами.

Khisam специализируется не только на пиаре: также предлагает digital-услуги и SMM-сопровождение. Дополнительно в агентство можно обратиться за:

персональным консалтингом;

аналитикой и исследованиями;

event-менеджментом.

Контакты: +7 (495) 795-2575, [email protected].

BMB Agency

BMB Agency специализируется на PR и маркетинговых инструментах для международных компаний. У агентства есть отдельная команда из местных специалистов для продвижения на рынках LATAM.

В BMB можно обратиться за следующими услугами:

Создание road map;

PR-анализ конкурентов;

PR-кампания в выбранном регионе «под ключ».

Как рассказала основательница агентства Наталья Колесникова, за услугой кампания «под ключ» с нуля могут обратиться финтех-компании.

На нее, по словам эксперта, стоит закладывать минимум год — первый квартал — всегда на «отстройку» работы, знакомство рынка с компанией и брендом, особенно, если компания только выходит на этот рынок.

Стоимость услуг зависит от числа стран, на которые ориентируется клиент, конкретных KPI, полученных на основании конкурентного анализа и SOV Модель измерения в рекламе.

По опыту Натальи, ежемесячная стоимость кампании выходит от 8 до 20 тысяч евро.

Контакты: [email protected] +7 (495) 225-50-17

Mindset Consulting

Mindset Consulting — международное коммуникационное агентство, специализирующееся на работе с технологическими и научными компаниями. в LATAM агентство работает на рынках Бразилии, Аргентины и Чили.

Список услуг Mindset Consulting в регионе LATAM включает международный и инвестиционный пиар, executive positioning (развитие личного бренда), media relations.

Основательница Mindset Consulting Дина Мостовая

Команда сфокусирована на работе со стартапами и компаниями из ConsumerTech, b2b tech, HealthTech, FinTech, FoodTech, SaaS/AI, а также венчурными фондами. Сейчас на рынках LATAM развивают стратегические коммуникации нескольких проектов из agtech и medtech.

На пиар-кампанию в регионе агентство закладывает от четырех месяцев. «Это минимальное количество времени для разработки стратегии, включая комплексный анализ продукта и конкурентов, формулировки ключевых сообщений, установления нужных контактов с медиа и выхода первых публикаций,» — объясняет основательница Mindset Consulting Дина Мостовая.

Стоимость pr-сопровождения на рынке Латинской Америки зависит от стадии стартапа, стратегии и бизнес-целей — и начинается от 4,5 тысячи евро.

Контакты: [email protected]

Советы тем, кто выходит на рынки LATAM

В статье «Бразилия: карнавал возможностей для ИТ-стартапов» мы собрали основные советы для тех, кто хочет строить бизнес в LATAM. В этом материале мы попросили представителей коммуникационных агентств рассказать об особенностях пиара в этом регионе.

Евгения Заславская, основательница Ze Communications

Латинская Америка — не самый сложный, но и не самый простой рынок для пиара. С одной стороны, объем новостей в каждой стране ограничен, с другой — огромный акцент сделан на локальные новости. Это значит, что зайти в повестку с глобальным исследованием, скорее всего, не получится. Нужно искать инфоповоды, которые будут подчеркивать национальные особенности, то есть переходить от глобального мышления к локальному.

Бразилия — самая сильная страна в регионе с точки зрения кадров в индустрии, и конкуренция именно на этом рынке более чем высокая по цене и качеству.

У большинства жителей Латинской Америки, в том числе у журналистов, довольно низкий уровень владения английским языком. Важно знать испанский или португальский и понимать менталитет страны, в которую вы заходите. Стоит найти бизнес-партнера с латиноамериканским происхождением: практика показывает, что это помогает налаживать отношения и ускоряет процессы. Местные будут более дружелюбными и гибкими, если диалог идет в присутствии локального специалиста.

Топовыми медиа в Мексике считаются El Universal, Milenio, TV Azteca, Televisa, Reforma y Aristegui Noticias.

Топовые медиа в Бразилии — Globo.com, UOL и R7.

Ольга Головина, PR-директор Vinci Agency

Начнем с того, что в Бразилии очень много медиа, поэтому без внешней экспертизы сориентироваться сложно. Только технологических СМИ в стране больше 200 (сравните с Россией, где таких площадок меньше десятка). Вполне понятно, что в условиях высокой конкуренции и необходимости как-то отстраиваться журналисты постоянно находятся в поисках эксклюзива, причем работают и короткие форматы (экспертные комментарии).

А вот ивенты «заходят» в гораздо меньшей степени — и если поводом не служит громкий лонч, они вряд ли соберут большую публику.

В Бразилии всегда нужно оценивать: перевесит ваш инфоповод общую событийную повестку? Дело в том, что в стране очень много праздников. Все СМИ заблаговременно начинают ассоциировать с ними свой контент и подстраивать редакционные планы. Поэтому резонирование материалов бренда с праздничными поводами можно назвать хорошей стратегией.

Ориентация на семейные ценности, высокая степень социальных контактов, любовь к общению — все это нужно учитывать и в работе с журналистами, и в коммуникациях с целевыми аудиториями. Например, с представителями бразильских СМИ лучше знакомиться лично и устанавливать хотя бы минимальную эмоциональную связь, прежде чем переходить к разговору о работе и конкретному питчу.

Тяга к общению проявляется и в визуальном языке. Например, групповые изображения считываются лучше, чем индивидуальные. При этом в плане визуала аудитория достаточно искушенная — важно искать новые приемы и избегать набивших оскомину клише.

Социальная активность бразильцев ярко проявляется и в онлайне. Помножим любовь к общению на высокое проникновение интернета (примерно 66%) — и получим одних из самых активных пользователей соцсетей в мире.

Местная аудитория очень ценит живые отклики, охотно делится опытом и доверяет инфлюенсерам. Поэтому плотная работа в соцсетях и интеграции у лидеров мнений is a must.

Здесь тоже важно не потеряться и верно подобрать панель блогеров (кстати, это слово не очень любят в Бразилии) — а для этого нужно тщательно анализировать их аудиторию. Не стоит ориентироваться на громкие имена: нужный эффект могут дать и микроинфлюенсеры.

Что ещё? Приготовьтесь к замедлению всех процессов — ритм жизни в Бразилии отличается от нашего. Закладывайте на коммуникацию больше времени.

Местные жители более расслаблены, и придерживаться строгого таймлайна не получится. Лонч может отложиться, а статья выйти на месяц позже. Но это не означает, что маркетинг в стране «сонный». Наоборот, это один из самых крупных и активных рынков в мире.

Две трети местных компаний инвестируют в диджитал-промо, и придется сильно побороться за внимание пользователей. У многих иностранных брендов в Бразилии это получилось, но при этом большую роль сыграло внимание к локальным особенностям.

Рынок коммуникаций в Бразилии дает простор для креатива и экспериментов, но не прощает игнорирования культурного и поведенческого контекстов.

Йохан Диаз, руководитель направления LATAM коммуникационного агентства BMB Agency Berlin

При выборе стран, на которых будет сосредоточена кампания, необходимо учитывать сферу деятельности самой компании: технологии, коммерция, видеоигры и так далее.

При этом отсеивание рынков на основе таких параметров, как низкая плотность населения — нецелесообразно. К примеру, не стоит отказываться от Чили и Уругвая, так как в них высокий уровень жизни и хорошая способность к потреблению.

Стоит обращать внимание на темпы развития страны. Хотя Бразилия и является наиболее развитой в области технологий и разработки ПО, в других государствах, таких как Колумбия, также наблюдается ускоренный рост в этих секторах. Работа с такими рынками открывает значительные инвестиционные возможности.

Еще один важный элемент — это язык и средства массовой информации на региональном уровне. Поскольку в большинстве стран LATAM говорят на испанском языке, поисковые системы очень часто находят новости в СМИ, которые не обязательно посвящены той или иной стране.

Это нормальная ситуация, когда цифровые СМИ получают большой трафик от пользователей из разных стран. Поэтому можно разработать стратегию общего контента, ориентированную на весь регион, и адаптировать ее к той или иной конкретной стране.

Дина Мостовая, основательница Mindset Consulting

Говоря о выходе в страны Латинской Америки, первым делом нужно всегда уточнять: куда конкретно? Рынок Бразилии, Мексики, Перу или Коломбии очень отличается — влияет и экономическая ситуация, и разный культурный контекст.

Страны LATAM относятся к высококонтекстным культурам, здесь требуется значительное время до начала деловой части взаимоотношений, и большое значение приобретают личные контакты. Соответственно, эффективно работает сарафанное радио, нетворк и теплое интро.

К тому же, латиноамериканцы плохо говорят на английском языке — нужно делать ставку на испанский или португальский соответственно. При выборе пиар-агентства обязательно обращайте внимание на наличие в команде нейтивов.

В целом, рынок Латинской Америки очень доброжелательный и открытый к новым проектам. Медиа охотно идут на контакт с международными стартапами, которые выходят в LATAM.

Также по сравнению, например, с США, в Латинской Америке все процессы идут быстрее. В Америке на выход новости мы обычно планируем минимум месяц, в LATAM при правильном подходе можно получить публикации через несколько дней.

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