В России резко вырос спрос на услуги консультантов по эмиграции

Интерес россиян к вопросам иммиграции в другие страны за неделю с 24 февраля вырос более чем в четыре раза по сравнению с предыдущей. Такие данные предоставил онлайн-сервис услуг YouDo.
Пользователи интересуются процессом сбора и подачи документов, стоимостью, возможными рисками в юридической плоскости. Часть выбирают полное сопровождение. Средний чек за услуги консультантов составляет 5 тыс. рублей.
Самые популярные направления — Армения, Литва, Эстония и Грузия.
По теме: Релокация бизнеса в Армению: личный опыт экспата
Релокация бизнеса в Грузию уже сейчас: личный опыт предпринимателя
Также заказчики обращаются за финансовыми консультациями по конвертации валют, кредитным обязательствам, ипотеке и процедуре банкротства. Помощь в этих вопросах обходится в среднем в 2 тыс. рублей. Спрос на подобные виды услуг вырос в 1,5 раза.
Помимо финансовых и юридических вопросов россияне также интересуются помощью при переезде: сбор вещей в чемоданы и коробки, доставка пассажиров до аэропорта, генеральная уборка квартиры перед длительным отсутствием. Владельцы домашних питомцев стали чаще обращаться за помощью в получении справок для международных перелетов — рост на 70%.
Также россияне стали в два раза чаще обращаться за помощью психологов и психотерапевтов. Стоимость одной консультации специалиста в среднем составляет 2,2 тыс. рублей.
По теме: Куда идти за бесплатной психологической помощью: список сервисов и контактов
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почему западные бизнес-модели не работают в России
- 2 Как создать ценность для пользователей сервиса: пример YouDo
- 3 Релокация бизнеса в Армению: личный опыт экспата
- 4 Разработчики Intch создали сервис для помощи в релокации
- 5 Более трети предпринимателей собираются переезжать в другую страну из-за событий на Украине — опрос RB.RU
ВОЗМОЖНОСТИ
10 марта 2022
13 марта 2022
15 марта 2022