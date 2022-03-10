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В России резко вырос спрос на услуги консультантов по эмиграции

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Интерес россиян к вопросам иммиграции в другие страны за неделю с 24 февраля вырос более чем в четыре раза по сравнению с предыдущей. Такие данные предоставил онлайн-сервис услуг YouDo.

В России резко вырос спрос на услуги консультантов по эмиграции

Пользователи интересуются процессом сбора и подачи документов, стоимостью, возможными рисками в юридической плоскости. Часть выбирают полное сопровождение. Средний чек за услуги консультантов составляет 5 тыс. рублей. 

Самые популярные направления — Армения, Литва, Эстония и Грузия.

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Также заказчики обращаются за финансовыми консультациями по конвертации валют, кредитным обязательствам, ипотеке и процедуре банкротства. Помощь в этих вопросах обходится в среднем в 2 тыс. рублей. Спрос на подобные виды услуг вырос в 1,5 раза. 

Помимо финансовых и юридических вопросов россияне также интересуются помощью при переезде: сбор вещей в чемоданы и коробки, доставка пассажиров до аэропорта, генеральная уборка квартиры перед длительным отсутствием. Владельцы домашних питомцев стали чаще обращаться за помощью в получении справок для международных перелетов — рост на 70%. 

Также россияне стали в два раза чаще обращаться за помощью психологов и психотерапевтов. Стоимость одной консультации специалиста в среднем составляет 2,2 тыс. рублей.

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Фото на обложке: Unsplash

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