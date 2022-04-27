Бразилия: карнавал возможностей для ИТ-стартапов

В том числе поэтому множество компаний усиленно принялись изучать рынок Латинской Америки, в частности Бразилии. RB.RU подготовил подробный стартап-гид для технологических предпринимателей.

Сейчас западные рынки и рынки США для проектов с российскими корнями оказались временно не такими доступными, как раньше.

Бразилия для технологического бизнеса привлекательна так же, как и любая развивающаяся страна, например, Китай или Индия. Крупнейшая экономика Латинской Америки обещает большие возможности технологическим стартапам и, в случае успеха, довольно легкое масштабирование на весь регион.

«‎Спрос на Бразилию у предпринимателей и ИТ-специалистов вырос в два-три раза. Местная экономика сейчас очень диджитализируется. В плане технологий она отстает от российской, например, на два-три года, что открывает большие возможности для стартапов.

Стартапы-единороги Бразилии. Источник: Antler

Примерно 40% бразильской экономики составляют малые и средние предприятия. В США, для сравнения, этот показатель около 25%», — рассказывает Кирилл Оноприйчук, директор московского отделения Startup Grind и партнер агентства BonoPartner по выводу компаний на рынки Латинской Америки с фокусом на Бразилию.

В конце прошлого года в Бразилии насчитывалось 18 единорогов. По данным Sling Hub, среди них проекты из сферы финансовых технологий, недвижимости, образования и медицины. Например, Bitcoin Marketplace, Merama, Creditas, Loft и Timber.

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Деловой климат

Наталья Семина, сооснователь миграционной платформы Hello Move, отмечает, что по общему ВВП Бразилия занимает восьмое место в мире, опережая Францию, и лидирует в рейтинге лучших технологических центров Латинской Америки.

«‎У Бразилии одна из самых устойчивых экономик в регионе Латинской Америки, здесь хороший потенциал для роста технологического бизнеса: государство создает все условия для этого.

Много средств вкладывается в развитие таких ИТ-сфер, как e-commerce, fintech, healthtech, agritech, строится большой технологический хаб в Сан-Пауло», — говорит Антон Мезенцев, эксперт ФРИИ в программе GoGlobal.

Рейтинг Тех Хабов в Латинской Америке. Источник: Contxto

«‎Сегодня в стране насчитывается около 14 тысяч стартапов. Их процветанию содействует хорошо выстроенная стартап-экосистема: акселераторы, бизнес-ангелы, правительственные организации, инкубаторы, венчурный капитал и краудфандинг.

Минусы таковы: большая конкуренция на рынке, бюрократия в открытии и администрировании компании, культурные особенности страны и высокие проценты по кредиту», — перечисляет Олег Фомин, эксперт акселератора по иностранным стартапам в Бразилии ASEB. У него за плечами более 10 лет ведения бизнеса в Бразилии и опыт по выводу компаний на бразильский рынок.

Главная деловая активность сосредоточена в треугольнике между Куритиба (штат Парана), Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу (одноименные штаты). В последнем базируется большое количество финтех-стартапов, работают представительства Amazon, Uber и Spotify. Отдельно выделяют район Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс).

«В перечисленных регионах сосредоточено 80% всей экономики Бразилии. У стартапов также популярен Флорианополис — небольшой город на юге страны, столица штата Санта-Катарина. Он считается столицей аутсорсеров, ИТ-специалистов и проектов на стадии seed: этому особенно способствует активность местного правительства.

В последнее время начинают сильно выделяться такие города как Форталеза (штат Сеара) и Ресифи (штат Пернамбуку), в которых тоже появляются разные госпрограммы поддержки стартапов», — говорит Кирилл Оноприйчук.

Карта Бразилии. Источник: Anna.Map.

Столицей стартапов в Латинской Америке считается не Бразилия, а Колумбия, в частности второй по значимости город Медельин.

Именно там действуют большие льготы для ИТ-компаний, которые вместе с упрощенным порядком регистрации бизнеса для иностранцев на всей территории страны делают это место очень привлекательным для развития технологического бизнеса.

«‎Впрочем, Бразилия, как и Мексика, входит в топ-три популярных для стартапов стран в регионе. Буквально месяц назад в Бразилии приняли визу для digital nomads», — поясняет эксперт.

Виза

Наталья Семина, сооснователь миграционной платформы Hello Move, так рассказывает о визовых нюансах:

В Бразилии россияне могут легально без визы находиться около трех месяцев с возможностью продления безвизового пребывания еще на 90 дней. Стартап-визы в Бразилии нет: из стран Латинской Америки только Чили может предложить эмигранту программу переезда по стартап-визе.

Еще одна интересная программа есть в Мексике: она позволяет получить ВНЖ на год с возможностью продления до 3 лет. Для ее получения необходим пассивный доход от 1500 долларов в месяц. В качестве источника пассивного дохода подходит удаленная деятельность по договору. Имея вид на жительство Мексики, эмигрант может получить визу в США.

Посольство Бразилии в Москве. Источник: Wikipedia

В Бразилии есть виза инвестора и предпринимателя, а также виза для цифровых кочевников.

Виза для инвесторов предполагает, что человек должен предоставить в миграционную службу инвестиционный план, по которому он направит финансирование в стартап или на различные научные исследования на сумму не менее $32 тысяч. Или можно зарегистрировать свою компанию на территории Бразилии и инвестировать эту же сумму в нее.

ВНЖ действует 3 года, но его можно продлить, если инвестиции или созданная компания положительно повлияют на решение социальных, экономических или инфраструктурных проблем страны.

Виза цифрового кочевника дешевле, проще и подходит фрилансерам или владельцам бизнеса, которые могут им управлять удаленно.

Чтобы ее получить, нужно предоставить посольству Бразилии доказательство статуса удаленного работника (договор с работодателем вне Бразилии или документы о владении компанией). А также необходимо предоставить справку о наличии $18 тысяч на счету или подтвердить, что заявитель имеет ежемесячную зарплату в размере $1,5 тысячи.

Что важно знать при выходе на рынок

Алексей Красносельский, руководитель международного направления GetCourse (работает на рынке Бразилии), делится своим опытом:

К русским относятся с большим интересом — и в деловых, и в бытовых ситуациях. Но только английского, даже на первых порах, вам не хватит: нужен бразильский (!) португальский. На старте можно пользоваться услугами переводчика и, например, привлечь выпускников или студентов вузов с кафедрами португальского (МГИМО, РУДН, ВШЭ).

Очень важны отзывы: при покупке товара или услуги в интернете они играют решающее значение. При этом бразильцы, даже в рамках глубинного интервью, никогда не дадут вам в лицо негативный фидбек. Это особенно важно учитывать, в том числе в переговорах.

Формируя команду, помните, что бразильцев и полезные контакты для развития бизнеса можно искать и в России. Такой поиск будет быстрее, а сработаться с “русскими” бразильцами легче, да и контакт будет значительно дешевле. Правда, эксперты отмечают, что шансов отыскать русских бразильцев становится все меньше.

До февраля 2022 года в стране было несколько тысяч бразильцев, контакты которых легко находились через университетские комьюнити в Курске и Рязани (здесь находятся популярные у бразильцев вузы).

Бразильцев в России стало заметно меньше, но через закрытые группы Brasileiros na Russia (4,9 тысячи участников) и BRRU Brazilians in Russia (9,9 тысячи) можно попробовать найти тех, кто еще не уехал, или начать поиск в Бразилии с их помощью.

Карнавал в Бразилии. Источник: Shutterstock

Степень проникновения интернета в Бразилии сопоставима с российской, но пока эксперты отмечают, что он дороже и чуть медленнее. Вместе с тем ИТ все больше проникают в повседневную жизнь бразильцев, рынок активно развивается.

Согласно данным бразильской ассоциации Software Business, 75% софта, используемого в стране, составляют импортные решения. Местные производители отвоевывают долю рынка, но происходит это медленно.

‎Российские предприниматели считают, то в Бразилии можно сделать все так же, как в России, но это неверно: местный цикл сделки в два-три раза длиннее

«На Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Латинской Америке скорость сделки часто тормозит проблема отсутствия доверия к новым партнерам. Его нужно сформировать, этот процесс небыстрый.

Латиноамериканцы очень неторопливые люди и любят принимать решения коллегиально, что важно учитывать при планировании рабочих процессов. Помните, что в Бразилии серьезные трудности с оплатой: вывести деньги из страны довольно тяжело.

В стране популярны свои системы оплат, если их не будет, бразильцы не смогут купить ваши товары или услуги», — говорит Кирилл Оноприйчук, партнер компании BonoPartner. Подробнее об этом рассказываем в разделе «Финансы».

Сотрудники

Все опрошенные эксперты отмечают, что бразильцы работают далеко не так усердно, как россияне. «Здесь другой уровень вовлеченности в работу, без микроменеджмента часто не обойтись.

Будьте готовы к необязательности и непунктуальности: это в порядке вещей

У бразильцев рядом океан, где почти круглый год теплая погода: трудоголизм взять неоткуда, при этом деньги, доход тоже не всегда их мотивируют. Поэтому важно много раз перепроверять ваши договоренности и не стесняться напоминать о встречах», — делится опытом Алексей Красносельский.

Предприниматели, у которых есть опыт работы на рынке Бразилии, отмечают, что с ключевыми клиентами надо стремиться стать прежде всего хорошими приятелями. То есть интересоваться личными стремлениями, семьей, хобби — без этого заручиться доверием не так легко.

Финансовый центр в Рио-де-Жанейро. Источник: Shutterstock

«На рынке много недорогих сотрудников, но сначала вас будут воспринимать как no name-стартап из-за океана, поэтому придется побегать и убедить бразильцев обратить на вас внимание, — говорит Алексей Красносельский. — Линейных продажников за $1 тысячу найти не так сложно, но их эффективность не гарантирована.

Если вам нужен серьезный и опытный менеджер по продажам, настраивайтесь на долгий и серьезный отбор в несколько месяцев.

Студента-стажера можно найти за $300-400, правда, чаще на неполную ставку — в 25-30 часов в неделю. За биздева в Сан-Паулу нужно будет отдать $2 тысячи, в других городах ожидания кандидатов уже заметно меньше, даже в Рио вилки зарплат будут минус 25-30% к Сан-Паулу».

Помочь с поиском могут Upwork и Linkedin. Из местных ресурсов эксперт отмечает Vagas (аналог российского HeadHunter) и Nube (для поиска стажеров и молодых специалистов).

Законы

Затянувшиеся экономические кризисы и политическая нестабильность в ряде стран Латинской Америки прямо сказываются на их законодательстве.

«‎Например, в Бразилии существует «заградительный» налог, препятствующий выводу денег из страны. Он распространяется не на все отрасли, размер зависит от товара и типа лицензии и может варьироваться от 10 до 20%, — говорит Антон Мезенцев, эксперт ФРИИ в программе GoGlobal.

Кроме того, в стране существует налог на покупку товаров и услуг, если они были приобретены не в национальной валюте — он может достигать 5%. Все это нужно правительству, чтобы держать деньги внутри своей экономики».

Верховный суд Бразилии. Источник: Shutterstock

В Бразилии действует строгий закон о защите персональных данных, он серьезно регулирует эту сферу и подразумевает высокие штрафы. Изучить его при выходе на рынок критично для развития любого ИТ-бизнеса.

Будьте готовы к тому, что бразильцы легко подают заявления в суд, если им что-то не нравится

«Процент обжалований в суде довольно высок в любой отрасли. Причем возврат продукта может произойти после того, как вышел указанный в договоре срок. Даже в этом случае суды нередко становятся на сторону местных покупателей», — говорит Антон Мезенцев.

Трудовые законы в Бразилии очень социально ориентированы. «Здесь официально закреплена 13-ая зарплата, отпуск больше месяца и другие преференции для сотрудника. Имейте в виду: бразильцы судятся с работодателями гораздо чаще русских.

Поэтому, если во время собеседования у вас возникли хотя бы минимальные сомнения, обязательно узнайте, как часто человек судился с предыдущими работодателями. Обращайте внимание на опыт работы и учебы за рубежом: с такими бразильцами вы быстрее сработаетесь», — говорит Алексей Красносельский.

Те, кто развивает бизнес в Бразилии, советуют не ставить в продажи португальцев: наследие колониальной эпохи чувствуется здесь до сих пор и бразильцы все еще настороженно относятся к португальцам.

«Важно понимать, что законодательство в большинстве стран Латинской Америки — и Бразилия здесь не исключение — очень динамично меняется: буквально по несколько раз в год. За этим надо дополнительно и очень внимательно следить», — напоминает эксперт ФРИИ.

Финансы

Сергей Блохин, сооснователь и коммерческий директор Yoloco, отмечает, что бразильцы предпочитают оплачивать товары в своей местной валюте — в реалах, а не долларах. Поэтому цены лучше перевести в реалы.

«‎Без локальных методов оплаты вам будет очень сложно работать, Visa и Mastercard популярны, но в Бразилии порядка 70-80% этих карт будут работать только с местными эквайерами», — говорит Антон Мезенцев, эксперт ФРИИ в программе GoGlobal.

Если платежный провайдер является не бразильским, то с высокой долей вероятности платеж будет отклонен. Для качественного процессинга карт Visa и MC, выпущенных в Бразилии, нужен бразильский платежный провайдер.

Согласно данным Центрального банка страны, к концу 2021 года бразильская система мгновенных платежей Pix провела более 8 млрд транзакций.

Платежная система Pix. Источник: Shutterstock

Международных систем оплаты абсолютно точно будет недостаточно. PayPal, например, не очень популярен в Бразилии. Есть Stripe, но для работы с локальными банковскими карточками (не Visa и не MasterCard) придется отдельно подключать к Stripe локальный бразильский эквайринг.

«‎Выбор локальных платежных систем большой. Для крупного бизнеса могут подойти EBANX, Adyen, Bexs, — рассказывает Алексей Красносельский. — Мы общались с PagBrasil (не самая дешевая, но с устоявшейся репутацией и зрелыми процессами, имеет фиксированный месячный платеж помимо комиссии), PagSeguro (подходит для МСБ, поддерживает большинство популярных методов), MercadoPago (наиболее популряное решение, принадлежащее MercadoLibre, одной из крупнейших финтех-экосистем в ЛатАме), Pagar.Me (подходит для МСБ, особенно популярна в инфобизнесе).

Все эти платежные системы поддерживают как оплату банковскими картами, так и популярные локальные платежные методы, например Pix (аналог российской Системы быстрых платежей. В среднем комиссия у местных платежных систем составляет 3,5%.

Дополнительно могут присутствовать фиксированные платежи за транзакцию или месячный фикс. Обратите внимание: для подключения чаще всего требуется локальное юрлицо.

Открытие «дочки» российской компании даже в старых условиях занимало около трех месяцев, сейчас детальные проверки (KYC-процедуры) займут, скорее всего, больше времени.

Можно найти местного партнера, открыть юрлицо и банковский счет на него, на это уйдет 3-5 недель.Самый быстрый вариант, но с очевидными рисками: партнера надо узнать получше и в конечном счете полностью довериться ему».

Менталитет

Менталитет бразильцев для предпринимателей с русскими корнями в целом будет понятен. При этом Кирилл Оноприйчук, партнер компании BonoPartner, говорит, что местные компании и потребители выбирают товары и услуги не так, как, например, россияне, поэтому и продукт, и маркетинг нужно будет тщательно локализовать.

‎Тут точно не обойтись без проблемных интервью по продукту, чтобы понять, почему местные покупатели готовы будут платить за то, что вы продаете

«Типичная проблема для компаний, которые пропустили этап customer development: большой трафик интересующихся, который при этом не монетизируется.

Просто перевести интерфейс на португальский, чтобы запустить продажи «в лоб», не выйдет», — говорит специалист. Его компания помогает при выходе в Латинскую Америку с лидогенерацией, глубинными интервью и исследованиями рынка и конкурентов.

Важно понимать, что в Бразилии совершенно своя, непривычная российским предпринимателям, специфика потребления в интернете.

«‎Например, здесь очень популярны покупки в рассрочку: даже футболку за $10 принято покупать именно так.

Это объясняется тем, что в большинстве семей популярно помесячное планирование бюджета: бразильцам комфортно делить все траты на мелкие платежи. Так, у нас около 70% покупок проходят в рассрочку, это типичная статистика для Бразилии», — говорит Антон Мезенцев, эксперт ФРИИ в программе GoGlobal.

Эксперт отмечает, что целевая аудитория, которая делает покупки онлайн, за последние несколько лет очень помолодела. Это связано с тем, что на рынке появилось множество финансовых продуктов, которые позволяют покупать что-то, не имея банковского счета.

«‎В Бразилии популярен такой метод: интернет-магазин выдает подобие инвойса (называется Boleto Bancario) с уникальным кодом, оплатить который можно наличными в соседнем офлайновом магазине», — говорит эксперт.

В стране сильно развит институт сарафанного радио: если вы плохо зарекомендовали себя в процессе сопровождения одного клиента, про это узнают все его друзья.

Правило “если вы потеряли одного клиента, вы рискуете потерять еще 10” в Бразилии работает как часы

Хорошие новости: в обратную сторону это правило работает так же: если бразильцу что-то понравилось, он будет рассказывать об этом с таким же рвением и сам приведет к вам всех знакомых», — поясняет Антон Мезенцев, эксперт ФРИИ в программе GoGlobal.

Акселераторы

Считается, что одним из первых бразильских бизнес-акселераторов был Aceleradora.net. Программа существует до сих пор и обычно длится около трех месяцев. В это время со стартапом активно работает команда менторов.

Для ИТ-стартапов будет интересен профильный акселератор 21212.com, который работает в Рио-де-Жанейро. Его программа длится четыре месяца, на финишной прямой командам помогают получить предпосевные инвестиции.

Акселератор 21212.com

Эксперты выделяют Startup Farm, ACE, Artemisia, PPA Acceleration Program, InnovAtiva, SEBRAE и, конечно, Google for Startups Accelerator в Сан-Пауло. Всего, по данным Crunchbase, насчитывается около 50 акселераторов.

«‎Сейчас главных инкубаторов и акселераторов в стране около 10. Стоит выделить из них Ace Startups, у которой более 21 “экзита”, и Latitud — это не только инкубатор, но и сообщество стартапов, которое помогает иностранным компаниям выйти в Бразилию.

В начале апреля они получили более $11,5 млн инвестиций от Andreessen Horowitz, Endeavor и предпринимателей David Velez (Nubank), Sebastian Mejia (Rappi), Sergio Fogel (dLocal) и других», — говорит Михаил Попов, основатель финтех-платформы TalkBank.

Выпускники Ace Startups

«‎В Бразилии примерно такое же отношение к акселерационным программам, как и в России. Все в них участвуют, но внутри индустрии их сильно критикуют за низкий выхлоп, — говорит Кирилл Оноприйчук. — Самый знаменитый местный действительно эффективный “акселератор” — это комьюнити Distrito, управляемое несколькими фондами и бизнес-ангелами.

Туда все стараются попасть, но для этого обязательно потребуется местное юрлицо и команда, которая говорит на португальском».

Инвестиции

«‎Об уровне бразильской экосистемы стартапов можно судить по инвестициям. C 2018 года инвестиции в местные стартапы из местных и заграничных фондов начали существенно расти.

Распределение инвестиций в стартапы Бразилии по рынкам. Источник: sling hub

В каждой нише, начиная с ранней стадии и до более зрелых стартапов, есть свои фонды. Среди самых старых нужно выделить ACE Startups, Anjos do Brasil и BossaNova, Monashees, Kaszek и Redpoint Ventures», — говорит Михаил Попов, TalkBank.

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, стартапы в Бразилии, по данным Distrito, привлекли $3,5 млрд инвестиций, в 2021 году — $10,5 млрд. «‎При этом в прошлом году венчурные инвесторы вложили рекордные $19,5 млрд во все стартапы, базирующиеся в Латинской Америке», — отмечает Олег Фомин.

Объем инвестиций в год в бразильские стартапы (в миллиардах $). Источник: Distrito