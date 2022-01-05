Инвесторы оценили NFT-маркетплейс OpenSea в $13,3 млрд

NFT-маркетплейс OpenSea завершил Серию C финансирования и привлек $300 млн. На этот раз инвесторы оценили сервис в несколько раз дороже, чем в предыдущем раунде.

Оценка NFT-платформы OpenSea достигла $13,3 млрд в ходе очередного раунда финансирования, сообщает пресс-служба компании.

$300 млн, которые OpenSea получила от инвесторов, преимущественно от Paradigm и Coatue, будут потрачены на развитие маркетплейса, в частности, его безопасности, наем новых сотрудников и продвижение web3-технологий.

Кроме того, сооснователь и глава OpenSea Дэвин Финцер анонсировал запуск грантовой программы для разработчиков и художников NFT-экосистемы.

OpenSea — один из крупнейших игроков на рынке NFT. Для сравнения: объем торгов на нем в 2021 году как раз превысил $13 млрд.

Сама технология невзаимозаменяемых токенов (как и расшифровывается NFT) появилась еще в 2017 году, ее разработали на основе блокчейн-платформы Ethereum.

Владелец NFT может отслеживать историю купленного актива и/или подтверждать право владения им (это могут быть, например, предметы цифрового или классического искусства). У каждого NFT есть определенный набор мета-тегов, в которых также содержится информация, за кем закреплен токен.

Мы уже рассказывали о самой технологии и подробно разобрали пять децентрализованных платформ, где можно играть и зарабатывать с помощью NFT.

Кстати, токены можно использовать не только для продажи произведений онлайн-искусства (а еще их можно дарить).

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