Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Объем торгов NFT в 2021 году превысил $13 млрд

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) в 2021 году превысил $13 млрд, что в 400 раз больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные исследования The Block Research.

Объем торгов NFT в 2021 году превысил $13 млрд

По данным на 28 декабря 2021 года объем торгов NFT вырос до $13 млрд и показал стремительный рост в 40000% к показателю 2020 года. Согласно данным Block Research, в прошлом году рынок NFT составил чуть более $33 млн.

Ведущей торговой площадкой является NFT-маркетплейс OpenSea, который обеспечил почти 88% от общего объема торгов в 2021 году, или более $12,5 млрд.

Также в число популярных NFT-маркетплейсов вошел Nifty Gateway, который занял второе место по объему торгов, и SuperRare — третье место. За ними следуют Foundation и hic et nunc.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, рынок NFT может вырасти примерно до $240 млрд к 2030 году. Такой рост аналитки объяснили растущей популярностью метавселенных. При этом, по их оценке, цифровые предметы коллекционирования от люксовых брендов составят к тому времени 8% рынка.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: mundissima / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 От $25 и дороже: что из NFT-арта подарить на Новый год
  2. 2 Станет ли NFT такой же прорывной криптовалютой, как биткоин?
  3. 3 Как устроен рынок NFT-арта
  4. 4 Как стать владельцем NFT-работы и почему это стоит сделать уже сейчас?
  5. 5 Кто заработает на хайпе с NFT и концепция внедрения цифрового рубля: финтех-дайджест

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

31 декабря 2021

Отбор стартапов от Aim Ventures

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

Мосбиржа назвала лучшего частного инвестора года — его доходность превысила 1300% за 3 месяца

Новости

«Это рабство, а не работа»: сотрудники «Яндекс.Еды» начали забастовку и требуют изменить условия труда

Новости

Разработчик чат-ботов для подбора персонала HR Messenger привлек $1,2 млн от «Авито Работа»

Колонки

Как правильно благодарить клиентов за положительные отзывы в сети

Истории

Карьера в России глазами англичанина: «Могу сесть за трактор или вылечить корову. И это мне нравится больше офиса»