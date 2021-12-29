Объем торгов NFT в 2021 году превысил $13 млрд

Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами (NFT) в 2021 году превысил $13 млрд, что в 400 раз больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные исследования The Block Research.

По данным на 28 декабря 2021 года объем торгов NFT вырос до $13 млрд и показал стремительный рост в 40000% к показателю 2020 года. Согласно данным Block Research, в прошлом году рынок NFT составил чуть более $33 млн.

Ведущей торговой площадкой является NFT-маркетплейс OpenSea, который обеспечил почти 88% от общего объема торгов в 2021 году, или более $12,5 млрд.

Также в число популярных NFT-маркетплейсов вошел Nifty Gateway, который занял второе место по объему торгов, и SuperRare — третье место. За ними следуют Foundation и hic et nunc.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, рынок NFT может вырасти примерно до $240 млрд к 2030 году. Такой рост аналитки объяснили растущей популярностью метавселенных. При этом, по их оценке, цифровые предметы коллекционирования от люксовых брендов составят к тому времени 8% рынка.

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