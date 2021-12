От $25 и дороже: что из NFT-арта подарить на Новый год

Содержание:

В 2021 году невзаимозаменяемый токен (NFT) стал одним из самых популярных вариантов подарков у американцев на Рождество и Новый год. Мемы, музыкальные альбомы, графика, моменты спортивной славы, картины, видео, персонажи и участки в метавселенных, превращенные в объекты криптоарта, раскупаются на десятках специально предназначенных для этого платформ.

Невзаимозаменяемый токен — единственный в своем роде, он не подлежит обмену и используется для подтверждения права собственности на цифровой объект.

Таким образом, каждый токен уникален, и покупка NFT аналогична покупке оригинальной картины Рембрандта. В том плане, что в музеях по всему миру может быть огромное количество копий и репродукций этой картины, но оригинал в единственном экземпляре находится у его владельца.

Интерфейс платформы Nifty Gateway

Если изучить тему и разобраться с криптовалютой, то выяснится, что подарить NFT даже проще, чем купить физический подарок. Своего покупателя ждут тысячи лотов на любой вкус и кошелек от сотен авторов. На стоимость работы влияют ее востребованность, сложность, наличие/отсутствие физической копии и известность автора.

Для начала стоит заглянуть на одну из торговых площадок NFT и просмотреть несколько коллекций. Самым крупным маркетплейсом сегодня является OpenSea, где товары можно фильтровать по цене. На NiftyGateway любят выкладывать ограниченный тираж своих произведений знаменитые дизайнеры.

Платформа Rarible — проект российских предпринимателей Александра Сальникова и Алексея Фалина. В 2021 году там выпустили коллекции своих цифровых объектов актриса Линдси Лохан, блогер Илья Варламов и граффити-команда «Зачем!».

Другие интересные платформы, ориентированные в первую очередь на цифровое искусство, — Foundation и KnownOrigin.

Интерфейс платформы Foundation

Самый простой способ купить NFT — это использовать криптокошелек, который можно настроить с помощью приложений MEW или MetaMask. Популярные криптобиржи вроде Coinbase и Kraken также имеют кошельки.

На большинстве маркетплейсов расплатиться за NFT-арт можно эфириумами, поэтому нужно пополнить кошелек этой криптовалютой. Затем можно приступить непосредственно к покупке токена: либо приобрести его по фиксированной цене, нажав кнопку «Buy now», либо сделать ставку и ждать, чем закончится аукцион.

Если ставки выше никто не сделает, деньги за токен и комиссия автоматически спишутся со счета, и NFT попадет в ваш кошелек.

NFT за $100-500

PixTapes — 10 тысяч случайным образом сгенерированных NFT на блокчейне SOLANA. Вариант для олдов и тех, кто хочет поностальгировать по золотой эре магнитофонных кассет. Винтажный дизайн каждого токена отражает стиль 90-х.

PixTapes

Есть совсем бюджетные варианты c королевой блюза Денис ЛаСалль за 0.12 SOL ($23) и Джонни Митчелл за 0.14 SOL ($26). В токенах подороже значатся Элвис Пресли и Брюс Спрингстин за 1 SOL ($188), The Beach Boys за 2 SOL ($376) и Destroyer за 2.5 SOL ($471). Есть и космические ценники — например, кассета джазового пианиста Нэта Кинга Коула за 9000001 SOL.

Meta Party Girl — коллекция женских персонажей от 3D-художника The_Piggest. У каждой героини своя история и характер.

Meta Party Girl Саманта

Так, Саманта пару дней провела в Берлине, потом отправилась в Токио и ЛА, и никто не знает, где она будет завтра. А Моника — главред самого влиятельного финансового журнала. Стартовая ставка каждого токена — 0.1 ETH ($396).

The Moon Boyz — это 11 111 уникальных ERC-721 токенов, отрисованных в 3D.





The Moon Boyz

Проект часто обвиняют в желании сорвать хайп: создатели коллекции объявили, что один из владельцев токенов получит шанс отправиться в космос коммерческим рейсом компании Blue Origin. Стартовая ставка — 0.068 ETH ($278).

NFT до $1500

Tom Yoo — модный американский художник, который собирает из конструктора LEGO копии популярных моделей кроссовок.

Tom Yoo

В его коллекции Yeezy Boost 350, Nike Air Yeezy, Nike Air Jordan и другие модели. Там же можно найти истукана с острова Пасхи, которого сейчас можно купить за 0.27 ETH ($1104), а также обутого в «найки» персонажа, похожего на Марио (0.2 ETH).

NFT XMAS FAIR — коллекция цифровых елочных игрушек, созданных арт-группой Dvoretskaia и российскими художниками S1NTDNS, Stan Air, Misha Libertee, Anomalit Kate и другими.

NFT XMAS FAIR

Стартовая стоимость игрушек — 0.05 ETH ($198), но большая часть токенов стоит 0.2 ETH ($793). Помимо шаров в коллекцию попали спутник, носок Санты и снеговик. Увидеть целиком NFT-елку с 555 игрушками можно на сайте nftchristmastree.art.

TOPLES: Future is NOW — первый дроп NFT от блогера Яна Топлеса, на которого подписаны в YouTube почти 5 млн человек.

TOPLES: Future is NOW

В выпуске коллекции приняли участие известные комьюнити художники: Buchara, Vlad Goncharov, Papasweeds, Kirill Pestovsky и другие. О дропе, а также метавселенных Топлес рассказал в одном из выпусков своего блога. Самый дешевый токен в коллекции — REACTOR CARD — стоит 0.2 ETH ($793).

NFT до $5000

Papasweeds — NFT российского дизайнера Павла Сказкина, который узнал о блокчейне, находясь в заключении в колонии строгого режима №1 в Брянске — из журнала «Популярная механика».

Papasweeds

Свои работы на старом iPad он начал создавать после того, как его перевели в колонию-поселение. Коллекция NFT Сказкина на платформе Foundation называется «66+6»: художник планирует выставить на продажу 72 своих работы до дня своего освобождения 19 марта 2023 года.

HypeSneakrs — 10 тысяч NFT-кроссовок, создатели которых вдохновлялись уже ставшими легендарными коллекциями CryptoKitties и CryptoPunks.

HyperSneakers

Некоторые «признаки» сникерсов — вроде цветовой гаммы или шнурков — встречаются реже, и чем больше таких редких элементов, тем выше рейтинг модели и ее стоимость. Цены на лоты варьируются от 0,013 до 15.5 ETH (от $53 до $63 тыс).

Brickspacer — 23-летний художник из Москвы, автор видео Navalny, которое стало одновременно его самой первой и дорогой работой ($10 тыс).

Brickspacer

Степан Христофоров успел посотрудничать с Little Big, Reebok и Face, а еще он является создателем телеграм-канала NFT Bastards, у которого 27 тысяч подписчиков. Работы Степана можно приобрести на площадках Foundation, SuperRare и OpenSea. Их стоимость — от 0.004 до 5 ETH.

Rare Elons: The Collection — это коллекция из 111 NFT-мемов с Илоном Маском. Принцип их создания прост: лицо на популярном меме либо на произведении искусства заменяется лицом Маска.

Rare Elons: The Collection

В числе токенов — «Тайная вечеря» (Elon's Last Supper) за 0,5 ETH ($2056), «Дама с горностаем» (Elon with Apymon Genesis Egg) за 1 ETH ($4111), скептичный Илон за 0,5 ETH ($2055) и другие работы. Самый дорогой лот с отсылкой к картине «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера называется «Elon with a Pearl Earring». Его стоимость (очевидно, шуточная) составляет 99 999 999 999 999 ETH.

Все изображения взяты с NFT-платформ, на которых торгуются токены, упоминаемые в тексте

Обложка: Papasweeds