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На старте бизнеса

Налоговый резидент: кто это такой и что это значит?

На старте бизнеса
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

С начала спецоперации в Украине многие российские компании и специалисты уехали из России. Только за февраль и март страну покинули, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч айтишников.

В связи с отъездом у налогоплательщиков может возникнуть непонимание, должны ли они продолжать платить налоги в РФ, изменится ли по ним ставка и можно ли законно отсрочить платежи.

В этой статье мы разобрали самые популярные вопросы о налоговом резидентстве, подтверждении этого статуса, основных видах налогов, сроках их оплаты и многом другом.

Налоговый резидент: кто это такой и что это значит?

 

Cодержание:

 

Кто такие налоговые резиденты?

 

Налоговый резидент — это статус, присваиваемый человеку или организации и определяющий его принадлежность к налоговой системе страны. От него в первую очередь зависит процентная ставка подоходного налога и наличие налоговых льгот.

Порядок определения данного статуса регулируется Налоговым Кодексом государства, в России таким документом является НК РФ.

 

Какие основные преимущества налогового резидентства?

 

  • Базовая ставка подоходного налога для физических лиц-резидентов составляет 13-15%, для юрлиц 20%.
  • Для лиц-нерезидентов — 30%.
  • Налоговый резидент также имеет право на налоговые вычеты.

Ставка НДФЛ для физлица-резидента составляет 13% (Статья 224 НК РФ) — если доход за год равен или меньше 5 млн рублей; и 15%, если налоговая база превышает эту сумму. Юрлицо-резидент платит налог на прибыль в размере 20%.

 

Какая налоговая ставка для нерезидентов?


Для лиц-нерезидентов налоговая ставка составляет 30%. Пониженная ставка взимается с нерезидентов, если они:

  • Высококвалифицированные специалисты; 
  • Члены экипажей российских судов;
  • Беженцы;
  • Участники программы добровольного переселения соотечественников.

Налоговый резидент также имеет право на налоговые вычеты — частичный возврат средств за оплату медицинских услуг, образования, приобретения недвижимости и так далее.

 

Кто такие валютные резиденты?

 

Статус валютного резидента присваивается всем гражданам РФ и лицам, имеющим ВНЖ страны. Налоговое резидентство другого государства не влияет на его наличие. 

От статуса валютного резидента зависит степень применения к лицу валютного законодательства и контроля. Органами такого контроля являются Правительство, Центробанк, ФТСФедеральная таможенная служба и ФНС.

Валютные резиденты обязаны сообщать об открытии счетов и вкладов в иностранных банках, а также ежегодно подавать отчет о движении средств. Однако если физическое лицо перестало быть налоговым резидентом, то обе обязанности с него снимаются.

 

Порядок определения статуса налогового резидента РФ

 

В России человек признается налоговым резидентом, если он пробыл на территории страны в общей сумме более 183 дней за один календарный год (положение 2 статьи 207 НК РФ).

Резидентство юридических лиц регулируется статьей 246.2 НК РФ. Организации присваивается этот статус в трех случаях:

  • Юридическое лицо зарегистрировано на территории России;
  • Головной офис организации находится в России или руководящие лица осуществляют управление в РФ;
  • Данный статус присвоен в соответствии с международным договором.

При этом управляющими в статье признаются такие действия, как стратегическое планирование, ведение отчетности (финансовой или управленческой), проведение внутреннего аудитаПроверка деятельности организации, управление рисками и тому подобное.

 

Как подать заявление, чтобы стать резидентом

 

Специальное заявление для получения резидентства предусмотрено только для иностранных компаний. 

 

 Заявление иностранной организации о признании себя налоговым резидентом

Заявление иностранной организации о признании себя налоговым резидентом. Источник

 

При этом компания может считаться налоговым резидентом со дня подачи такого заявления или с начала года, в который оно было подано (на усмотрение самой организации).

Физлицу не нужно подавать специальное заявление о присвоении резидентства. Российской организации оно также также присваивается автоматически.

 

Как подтвердить налоговое резидентство России?

 

Чтобы получить справку о налоговом резидентстве России (для физлиц и юрлиц), нужно направить заявление по форме КНД 1111048 в ФНС или вышеуказанный уполномоченный орган. Срок его рассмотрения — до 30 рабочих дней.

 

 Справка о налоговом резидентстве

Справка о налоговом резидентстве. Источник

 

Его можно подать удаленно на официальном сайте службы или отправив почтой на адрес по МИ ФНС России по ЦОД.Полный адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, или офлайн в отделении Федеральной налоговой службы в Москве, расположенном в доме 23 на улице Неглинная.

 

Зачем нужно подтверждать налоговое резидентство?

 

Подтверждение может потребоваться в случае, если налогоплательщик работает с зарубежными партнерами, покупает или владеет недвижимостью в другой стране или получает дивиденды от иностранных компаний — это поможет избежать двойной уплаты налогов.

 

Кто и как проверяет статус резидента?

 

Общей системы сбора данных для контроля за резидентством физлиц в России не существует. Налоговая получает информацию о нахождении человека в стране от налоговых агентов — работодателей, заказчиков, брокеров и так далее.

В случае, если ФНС разыскивает должника, служба может запросить сведения о пересечении границы конкретным человеком.

Напомним, что, пока человек является налоговым резидентом России, он обязан уведомлять налоговую об открытии банковских счетов за рубежом и движениях средств на этих счетах. Именно эти данные могут заинтересовать ФНС, и она потребует подтвердить информацию о статусе резидента.

Также у России осуществляется автоматический обмен финансовой информацией с 79 странами, и эти страны также могут привлечь лицо к ответственности за налоговые нарушения.

 

Как перестать быть налоговым резидентом в России?

 

Человек утратит этот статус автоматически, если находится за границей более шести месяцев (183 дней) в году. Если лицо получило иностранное резидентство, то можно подать заявление «О непризнании налоговым резидентом РФ» в ФНС, приложив к нему соответствующий подтверждающий документ. 

 

Необходимые документы

 

Для физического лица

 

 Официального перечня документов, которые необходимо прикрепить к заявлению о подтверждении налогового статуса, — нет. 

По желанию можно приложить документы или их копии, подтверждающие нахождение на территории страны в указанный временной промежуток — это может быть загранпаспорт со штампами, билеты, справка с места работы и так далее.

В качестве таких документов могут выступать:

  • Миграционная карта;
  • Приказы о командировках, путевые листы и т. п.;
  • Авансовые отчеты и документы к ним (проездные документы, документы о проживании);
  • Справка, выданная по месту проживания в РФ;
  • Договор с медицинским учреждением;
  • Договор с образовательной организацией.

Важно отметить, что документы о регистрации по месту жительства не могут быть единственным доказательством пребывания в России.

 

Для юридического лица

 

  • Заявление о предоставлении документа, подтверждающего статус резидента;
  • Подтверждающие документы — договор (контракт);
  • Копии учредительных документов;
  • Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов или иные документы.

 

Когда и какие налоги надо платить резидентам в РФ

 

Какие налоги платят физлица

 

  • НДФЛ — 13-15%;
  • Налог на недвижимость (при наличии) — 0,1-2% от стоимости;
  • Транспортный налог (при наличии);
  • Земельный налог (при наличии);
  • НДС (включен в стоимость товаров).

Физлица платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% (или 15%) — в качестве таких доходов может выступать заработная плата, продажа или сдача в аренду недвижимости, транспортного средства, доход от инвестиций.

Налогообложению для резидента подлежат все доходы, вне зависимости от местоположения их источника. 

С физлиц ежегодно взимается налог на недвижимость, который составляет 0,1-0,3% в зависимости от кадастровой стоимости и 2%, если она выше 300 млн руб. Налог на апартаменты варьируется от 0,5 до 2% (Глава 32 НК РФ).

Квитанцию для оплаты формирует сама ФНС и отправляет ее владельцу имущества (бумажной почтой и электронным письмом). 

При наличии транспортного средства и земельного участка физлицо также ежегодно оплачивает за них налог (статьи 361 и 389 НК РФ). Ставки на них устанавливают региональные органы власти.

 

Какие налоги платят самозанятые?

 

Доходы самозанятых облагаются налогом в 4%, если они получены от физического лица, и в 6%, если от юридического.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого может физическое лицо, если его доходы не превышают 2,4 млн руб. в год и его деятельность попадает под специальный налоговый режим (нельзя стать самозанятым, если человек, например, перепродает товары). 

Также нельзя уплачивать налог по специальному режиму со своей заработной платы — для этого предусмотрен НДФЛ.

Налоговое резидентство не влияет на самозанятость — самозанятым может быть любой гражданин ЕАЭС, вне зависимости от принадлежности к системе налогообложения.

 

Когда надо подавать декларацию по НДФЛ?

 

Декларация по НДФЛ подается ежегодно, не позднее 30 апреля. Уплата должна быть произведена до 15 июля. 

Декларацию нужно заполнять по форме 3-НДФЛ и подавать в налоговый орган или в отделение МФЦ.

 

Нужно ли самому подавать декларацию, если налоговый процент удерживает работодатель?

 

Если компания, с которой у налогоплательщика заключен договор, удерживает из его зарплаты налоговый процент, то подавать декларацию самому и производить дополнительную уплату не нужно. 

 

Какие налоги платят юрлица?

 

  •   Налог на прибыль — 20%;
  • НДС (в зависимости от ставки);
  • Страховые взносы — 30% от суммы зарплаты каждого сотрудника;
  • Налог на недвижимость (при наличии);
  • Транспортный налог (при наличии);
  • Земельный налог  и другие (при наличии).

Налоги для юрлиц делятся на несколько категорий. Основным является налог на прибыль, он составляет 20% и рассчитывается из разницы между доходами и расходами организаций.

Если организация осуществляет производственную или розничную деятельность, то с нее взимается налог на добавленную стоимость (НДС). В России действуют три ставки — 0, 10 и 20%, в зависимости от рода деятельности компании и реализуемых товаров (статья 164 НК РФ).

Дополнительно с юрлиц взимается налог, если организация владеет недвижимым имуществом (статья 374 НК РФ), транспортным средством (статья 358 НК РФ), земельным участком (статья 389 НК РФ) и другими объектами налогообложения, прописанными в Налоговом кодексе.

Отдельно стоит уделить внимание обязательным страховым взносам, которые платят организации и ИП.

 

Какие взносы платят компании?

 

  • В Пенсионный фонд — 22%;
  • В Фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%;
  • Страхование на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством — 2,9%;
  • Страхование от несчастных случаев на производстве — 0,2-8,5%.

Обязательными взносами являются только ОМС и ОПС, уплата других должна быть прописана в отдельном пункте трудового договора.

 

 Какие взносы должен платить ИП?

 

 Индивидуальный предприниматель ежегодно платит фиксированную сумму в 43 211 рублей +1% от своего дохода, если тот превышает 300 тысяч рублей в год.

Сроки уплаты налогов зависят от выбранной системы и частоты взносов. Ниже представлен календарь с основными сроками в 2022 году. За сотрудников компания платит взносы ежемесячно до 15 числа.

 

 Основные сроки уплаты налога на прибыль

Основные сроки уплаты налога на прибыль. Источник: glavkniga

 

Что будет, если не платить налоги физлицу

 

Неуплата налога попадает под правонарушения, регулируемые НК РФ или УК РФ, в зависимости от его денежной суммы. 

 

Что будет если подать налоговую декларацию не вовремя?

 

  • Штраф в размере 5% от суммы НДФЛ за каждый просроченный полный и неполный месяц (статья 119 НК РФ);
  • При задержке сдачи «нулевой декларации» (в которой нет налога к уплате) предусмотрен штраф в одну тысячу рублей;

 

Что будет если не уплатить вовремя НДФЛ?

 

За несвоевременную уплату НДФЛ при правильно заполненной декларации штрафа не будет, однако будут ежедневно начисляться пени (статья 75 НК РФ). 

Штраф в 20% от суммы НДФЛ накладывается только при условии, что налог был рассчитан неверно и сумма к оплате была занижена (статья 122 НК РФ).

Рассчитать пени можно, например, здесь

 

За что могут привлечь к уголовной ответственности?

 

 За неуплату налогов на сумму свыше 2,7 млн рублей в течение трех финансовых лет подряд (статья 198 УК РФ).

За это предусмотрены следующие наказания (статья 198 УК РФ):

  • Штраф от 100 до 300 тысяч рублей;
  • Принудительные работы на срок до одного года;
  • Арест до шести месяцев;
  • Лишение свободы на срок до года.

 

Что будет если не платить налоги юрлицу

 

  • Если не вовремя подать декларацию — штраф 5%;
  • За несвоевременную уплату налога будут ежедневно начисляться пени;
  • Если организация выступает в роли налогового агента, штраф за неуплату НДФЛ составит 20% от его суммы.

 

За что компанию могут привлечь к уголовной ответственности?

 

 Уголовная ответственность наступает в случае, если сумма неуплаченного налога была «крупной» и «особо крупной» — 15 и 45 млн рублей соответственно за три финансовых года (часть 1 и 2 статьи 199 УК РФ). 

Статья предусматривает следующие наказания:

  • Штраф от 100 до 300 тысяч руб. (от 200 до 500 тысяч при «особо крупном размере»);
  • Принудительные работы сроком до двух лет с запретом занимать некоторые должности (до пяти лет при «особо крупном»);
  • Арест до шести месяцев;
  • Лишение свободы на срок до двух лет (до шести при «особо крупном»).

 

Как отсрочить уплату налогов

 

Подать специальное заявление в ФНС с указанием основания для предоставления отсрочки.

Порядок изменения сроков уплаты налогов прописан в Главе 9 НК РФ.

  • Отсрочку можно получить на срок до одного года (статья 64 НК РФ);
  • Отсрочка предоставляется лицу, которое по ряду обстоятельств не может Уплатить налог своевременно, но за время отсрочки такая возможность у него появится.  

 

В каком случае можно запросить отсрочку?

 

  • Лицо пострадало от стихийных бедствий;
  • Бюджетное финансирование не было выделено в объеме, достаточном для уплаты налогов;
  • Лицо попадает под угрозу банкротства в случае единовременного погашения задолженности;
  • Имущественное положение лица не позволяет единовременно погасить долг;
  • Лицо занимается производством или реализацией товаров и услуг, носящих сезонный характер;
  • Была проведена налоговая проверка, результаты которой подтвердили невозможность своевременной уплаты.

Заявление о предоставлении отсрочки нужно подавать в Управление ФНС по месту нахождения. Его рассмотрение занимает до 30 рабочих дней. 

 

Что такое центр жизненных интересов

 

Центр жизненных интересов — это критерий, который в некоторых случаях позволяет определить налоговое резидентство физлица, опираясь не на фактическое время нахождения в стране, а на личные и экономические связи. 

С инициативой введения такого критерия в 2019 году выступил Минфин, однако на данный момент юридически он не закреплен.

Если бы реформа вступила в силу, физлицо могло бы оставаться резидентом России, не находясь в стране положенные полгода, при условии, что оно владеет недвижимостью в РФ, имеет российское гражданство, семью и деловых партнеров в стране.

Сейчас в России такой подход применяется в рамках соглашения с некоторыми странами (например, Германией, Финляндией и Люксембургом) исключительно для избежания двойного налогообложенияОдновременного обложения в разных странах одинаковыми налогами доходов.

 

В каких странах можно не платить налоги резидентам?

 

Налог на доход в России можно считать достаточно низким относительно других стран. Для сравнения, самая высокая налоговая процентная ставка в мире в Швейцарии — 51,5-61,85%. В Японии и Австрии минимальная ставка равняется 50%, в Китае и Франции — 45%.

Однако есть страны, которые полностью отменили налог на доход для резидентов своих стран. На сегодняшний день он отсутствует в следующих государствах: 

  • Андорра;
  • Багамские Острова;
  • Бахрейн;
  • Бермуды;
  • Бурунди;
  • Вануату;
  • Виргинские Острова;
  • Острова Кайман;
  • КНДР;
  • Кувейт;
  • Монако;
  • Катар;
  • Сомали;
  • ОАЭ;
  • Оман;
  • Сент-Китс и Невис.

 

Что важно знать для сотрудника и компании

 

Кто должен следить за статусом резидентства сотрудника?

 

 Контролировать статус налогового резидентства сотрудника и количество дней его нахождения в стране должен работодатель.

 

Должен ли работодатель согласовывать перевод сотрудника на налоговую ставку в 13%?

 

Нет, никаких согласований с ФНС не требуется.

 

Как удерживать налог, если сотрудник стал резидентом?

 

После того, как сотрудник стал налоговым резидентом, работодатель обязан пересчитать НДФЛ с 30% до 13% за весь доход с начала календарного года и зачесть излишне уплаченную сумму налога.

 

Как удерживать налог, если сотрудник перестал быть резидентом?

 

Если сотрудник в течение года утратил статус резидента, то он обязан доплатить 17% налога на доход за весь календарный год.

 

Можно ли самостоятельно вернуть деньги с излишне уплаченного налога?

 

Сотрудник может самостоятельно обратиться в ФНС для получения возврата удержанного налога. Для этого нужно заполнить форму по КНД 1150058 и отправить ее через «Личный кабинет налогоплательщика» или раздел сайта налогового органа.

Фото на обложке: Kmpzzz/Shutterstock

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