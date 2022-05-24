Налоговый резидент: кто это такой и что это значит?

В этой статье мы разобрали самые популярные вопросы о налоговом резидентстве, подтверждении этого статуса, основных видах налогов, сроках их оплаты и многом другом.

С начала спецоперации в Украине многие российские компании и специалисты уехали из России. Только за февраль и март страну покинули, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч айтишников. В связи с отъездом у налогоплательщиков может возникнуть непонимание, должны ли они продолжать платить налоги в РФ, изменится ли по ним ставка и можно ли законно отсрочить платежи.

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Кто такие налоговые резиденты?

Налоговый резидент — это статус, присваиваемый человеку или организации и определяющий его принадлежность к налоговой системе страны. От него в первую очередь зависит процентная ставка подоходного налога и наличие налоговых льгот.

Порядок определения данного статуса регулируется Налоговым Кодексом государства, в России таким документом является НК РФ.

Какие основные преимущества налогового резидентства?

Базовая ставка подоходного налога для физических лиц-резидентов составляет 13-15%, для юрлиц 20%.

Для лиц-нерезидентов — 30%.

Налоговый резидент также имеет право на налоговые вычеты.

Ставка НДФЛ для физлица-резидента составляет 13% (Статья 224 НК РФ) — если доход за год равен или меньше 5 млн рублей; и 15%, если налоговая база превышает эту сумму. Юрлицо-резидент платит налог на прибыль в размере 20%.

Какая налоговая ставка для нерезидентов?

Для лиц-нерезидентов налоговая ставка составляет 30%. Пониженная ставка взимается с нерезидентов, если они:

Высококвалифицированные специалисты;

Члены экипажей российских судов;

Беженцы;

Участники программы добровольного переселения соотечественников.

Налоговый резидент также имеет право на налоговые вычеты — частичный возврат средств за оплату медицинских услуг, образования, приобретения недвижимости и так далее.

Кто такие валютные резиденты?

Статус валютного резидента присваивается всем гражданам РФ и лицам, имеющим ВНЖ страны. Налоговое резидентство другого государства не влияет на его наличие.

От статуса валютного резидента зависит степень применения к лицу валютного законодательства и контроля. Органами такого контроля являются Правительство, Центробанк, ФТС Федеральная таможенная служба и ФНС.

Валютные резиденты обязаны сообщать об открытии счетов и вкладов в иностранных банках, а также ежегодно подавать отчет о движении средств. Однако если физическое лицо перестало быть налоговым резидентом, то обе обязанности с него снимаются.

Порядок определения статуса налогового резидента РФ

В России человек признается налоговым резидентом, если он пробыл на территории страны в общей сумме более 183 дней за один календарный год (положение 2 статьи 207 НК РФ).

Резидентство юридических лиц регулируется статьей 246.2 НК РФ. Организации присваивается этот статус в трех случаях:

Юридическое лицо зарегистрировано на территории России;

Головной офис организации находится в России или руководящие лица осуществляют управление в РФ;

Данный статус присвоен в соответствии с международным договором.

При этом управляющими в статье признаются такие действия, как стратегическое планирование, ведение отчетности (финансовой или управленческой), проведение внутреннего аудита Проверка деятельности организации, управление рисками и тому подобное.

Как подать заявление, чтобы стать резидентом

Специальное заявление для получения резидентства предусмотрено только для иностранных компаний.

Заявление иностранной организации о признании себя налоговым резидентом. Источник

При этом компания может считаться налоговым резидентом со дня подачи такого заявления или с начала года, в который оно было подано (на усмотрение самой организации).

Физлицу не нужно подавать специальное заявление о присвоении резидентства. Российской организации оно также также присваивается автоматически.

Как подтвердить налоговое резидентство России?

Чтобы получить справку о налоговом резидентстве России (для физлиц и юрлиц), нужно направить заявление по форме КНД 1111048 в ФНС или вышеуказанный уполномоченный орган. Срок его рассмотрения — до 30 рабочих дней.

Справка о налоговом резидентстве. Источник

Его можно подать удаленно на официальном сайте службы или отправив почтой на адрес по МИ ФНС России по ЦОД. Полный адрес: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3, или офлайн в отделении Федеральной налоговой службы в Москве, расположенном в доме 23 на улице Неглинная.

Зачем нужно подтверждать налоговое резидентство?

Подтверждение может потребоваться в случае, если налогоплательщик работает с зарубежными партнерами, покупает или владеет недвижимостью в другой стране или получает дивиденды от иностранных компаний — это поможет избежать двойной уплаты налогов. Подтверждение может потребоваться в случае, если налогоплательщик работает с зарубежными партнерами, покупает или владеет недвижимостью в другой стране или получает дивиденды от иностранных компаний — это поможет избежать двойной уплаты налогов.

Кто и как проверяет статус резидента?

Общей системы сбора данных для контроля за резидентством физлиц в России не существует. Налоговая получает информацию о нахождении человека в стране от налоговых агентов — работодателей, заказчиков, брокеров и так далее.

В случае, если ФНС разыскивает должника, служба может запросить сведения о пересечении границы конкретным человеком.

Напомним, что, пока человек является налоговым резидентом России, он обязан уведомлять налоговую об открытии банковских счетов за рубежом и движениях средств на этих счетах. Именно эти данные могут заинтересовать ФНС, и она потребует подтвердить информацию о статусе резидента.

Также у России осуществляется автоматический обмен финансовой информацией с 79 странами, и эти страны также могут привлечь лицо к ответственности за налоговые нарушения.

Как перестать быть налоговым резидентом в России?

Человек утратит этот статус автоматически, если находится за границей более шести месяцев (183 дней) в году. Если лицо получило иностранное резидентство, то можно подать заявление «О непризнании налоговым резидентом РФ» в ФНС, приложив к нему соответствующий подтверждающий документ.

Необходимые документы

Для физического лица

Официального перечня документов, которые необходимо прикрепить к заявлению о подтверждении налогового статуса, — нет.

По желанию можно приложить документы или их копии, подтверждающие нахождение на территории страны в указанный временной промежуток — это может быть загранпаспорт со штампами, билеты, справка с места работы и так далее.

В качестве таких документов могут выступать:

Миграционная карта;

Приказы о командировках, путевые листы и т. п.;

Авансовые отчеты и документы к ним (проездные документы, документы о проживании);

Справка, выданная по месту проживания в РФ;

Договор с медицинским учреждением;

Договор с образовательной организацией.

Важно отметить, что документы о регистрации по месту жительства не могут быть единственным доказательством пребывания в России.

Для юридического лица

Заявление о предоставлении документа, подтверждающего статус резидента;

Подтверждающие документы — договор (контракт);

Копии учредительных документов;

Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов или иные документы.

Когда и какие налоги надо платить резидентам в РФ

Какие налоги платят физлица

НДФЛ — 13-15%;

Налог на недвижимость (при наличии) — 0,1-2% от стоимости;

Транспортный налог (при наличии);

Земельный налог (при наличии);

НДС (включен в стоимость товаров).

Физлица платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% (или 15%) — в качестве таких доходов может выступать заработная плата, продажа или сдача в аренду недвижимости, транспортного средства, доход от инвестиций.

Налогообложению для резидента подлежат все доходы, вне зависимости от местоположения их источника.

С физлиц ежегодно взимается налог на недвижимость, который составляет 0,1-0,3% в зависимости от кадастровой стоимости и 2%, если она выше 300 млн руб. Налог на апартаменты варьируется от 0,5 до 2% (Глава 32 НК РФ).



Квитанцию для оплаты формирует сама ФНС и отправляет ее владельцу имущества (бумажной почтой и электронным письмом).

При наличии транспортного средства и земельного участка физлицо также ежегодно оплачивает за них налог (статьи 361 и 389 НК РФ). Ставки на них устанавливают региональные органы власти.

Какие налоги платят самозанятые?

Доходы самозанятых облагаются налогом в 4%, если они получены от физического лица, и в 6%, если от юридического.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого может физическое лицо, если его доходы не превышают 2,4 млн руб. в год и его деятельность попадает под специальный налоговый режим (нельзя стать самозанятым, если человек, например, перепродает товары).

Также нельзя уплачивать налог по специальному режиму со своей заработной платы — для этого предусмотрен НДФЛ.

Налоговое резидентство не влияет на самозанятость — самозанятым может быть любой гражданин ЕАЭС, вне зависимости от принадлежности к системе налогообложения.

Когда надо подавать декларацию по НДФЛ?

Декларация по НДФЛ подается ежегодно, не позднее 30 апреля. Уплата должна быть произведена до 15 июля.

Декларацию нужно заполнять по форме 3-НДФЛ и подавать в налоговый орган или в отделение МФЦ.

Нужно ли самому подавать декларацию, если налоговый процент удерживает работодатель?

Если компания, с которой у налогоплательщика заключен договор, удерживает из его зарплаты налоговый процент, то подавать декларацию самому и производить дополнительную уплату не нужно.

Какие налоги платят юрлица?

Налог на прибыль — 20%;

НДС (в зависимости от ставки);

Страховые взносы — 30% от суммы зарплаты каждого сотрудника;

Налог на недвижимость (при наличии);

Транспортный налог (при наличии);

Земельный налог и другие (при наличии).

Налоги для юрлиц делятся на несколько категорий. Основным является налог на прибыль, он составляет 20% и рассчитывается из разницы между доходами и расходами организаций.

Если организация осуществляет производственную или розничную деятельность, то с нее взимается налог на добавленную стоимость (НДС). В России действуют три ставки — 0, 10 и 20%, в зависимости от рода деятельности компании и реализуемых товаров (статья 164 НК РФ).

Дополнительно с юрлиц взимается налог, если организация владеет недвижимым имуществом (статья 374 НК РФ), транспортным средством (статья 358 НК РФ), земельным участком (статья 389 НК РФ) и другими объектами налогообложения, прописанными в Налоговом кодексе.

Отдельно стоит уделить внимание обязательным страховым взносам, которые платят организации и ИП.

Какие взносы платят компании?

В Пенсионный фонд — 22%;

В Фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%;

Страхование на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством — 2,9%;

Страхование от несчастных случаев на производстве — 0,2-8,5%.

Обязательными взносами являются только ОМС и ОПС, уплата других должна быть прописана в отдельном пункте трудового договора.

Какие взносы должен платить ИП?

Индивидуальный предприниматель ежегодно платит фиксированную сумму в 43 211 рублей +1% от своего дохода, если тот превышает 300 тысяч рублей в год.

Сроки уплаты налогов зависят от выбранной системы и частоты взносов. Ниже представлен календарь с основными сроками в 2022 году. За сотрудников компания платит взносы ежемесячно до 15 числа.

Основные сроки уплаты налога на прибыль. Источник: glavkniga

Что будет, если не платить налоги физлицу

Неуплата налога попадает под правонарушения, регулируемые НК РФ или УК РФ, в зависимости от его денежной суммы.

Что будет если подать налоговую декларацию не вовремя?

Штраф в размере 5% от суммы НДФЛ за каждый просроченный полный и неполный месяц (статья 119 НК РФ);

При задержке сдачи «нулевой декларации» (в которой нет налога к уплате) предусмотрен штраф в одну тысячу рублей;

Что будет если не уплатить вовремя НДФЛ?

За несвоевременную уплату НДФЛ при правильно заполненной декларации штрафа не будет, однако будут ежедневно начисляться пени (статья 75 НК РФ).

Штраф в 20% от суммы НДФЛ накладывается только при условии, что налог был рассчитан неверно и сумма к оплате была занижена (статья 122 НК РФ).

Рассчитать пени можно, например, здесь.

За что могут привлечь к уголовной ответственности?

За неуплату налогов на сумму свыше 2,7 млн рублей в течение трех финансовых лет подряд (статья 198 УК РФ).

За это предусмотрены следующие наказания (статья 198 УК РФ):

Штраф от 100 до 300 тысяч рублей;

Принудительные работы на срок до одного года;

Арест до шести месяцев;

Лишение свободы на срок до года.

Что будет если не платить налоги юрлицу

Если не вовремя подать декларацию — штраф 5%;

За несвоевременную уплату налога будут ежедневно начисляться пени;

Если организация выступает в роли налогового агента, штраф за неуплату НДФЛ составит 20% от его суммы.

За что компанию могут привлечь к уголовной ответственности?

Уголовная ответственность наступает в случае, если сумма неуплаченного налога была «крупной» и «особо крупной» — 15 и 45 млн рублей соответственно за три финансовых года (часть 1 и 2 статьи 199 УК РФ).

Статья предусматривает следующие наказания:

Штраф от 100 до 300 тысяч руб. (от 200 до 500 тысяч при «особо крупном размере»);

Принудительные работы сроком до двух лет с запретом занимать некоторые должности (до пяти лет при «особо крупном»);

Арест до шести месяцев;

Лишение свободы на срок до двух лет (до шести при «особо крупном»).

Как отсрочить уплату налогов

Подать специальное заявление в ФНС с указанием основания для предоставления отсрочки.

Порядок изменения сроков уплаты налогов прописан в Главе 9 НК РФ.

Отсрочку можно получить на срок до одного года (статья 64 НК РФ);

Отсрочка предоставляется лицу, которое по ряду обстоятельств не может Уплатить налог своевременно, но за время отсрочки такая возможность у него появится.

В каком случае можно запросить отсрочку?

Лицо пострадало от стихийных бедствий;

Бюджетное финансирование не было выделено в объеме, достаточном для уплаты налогов;

Лицо попадает под угрозу банкротства в случае единовременного погашения задолженности;

Имущественное положение лица не позволяет единовременно погасить долг;

Лицо занимается производством или реализацией товаров и услуг, носящих сезонный характер;

Была проведена налоговая проверка, результаты которой подтвердили невозможность своевременной уплаты.

Заявление о предоставлении отсрочки нужно подавать в Управление ФНС по месту нахождения. Его рассмотрение занимает до 30 рабочих дней.

Что такое центр жизненных интересов

Центр жизненных интересов — это критерий, который в некоторых случаях позволяет определить налоговое резидентство физлица, опираясь не на фактическое время нахождения в стране, а на личные и экономические связи.

С инициативой введения такого критерия в 2019 году выступил Минфин, однако на данный момент юридически он не закреплен.

Если бы реформа вступила в силу, физлицо могло бы оставаться резидентом России, не находясь в стране положенные полгода, при условии, что оно владеет недвижимостью в РФ, имеет российское гражданство, семью и деловых партнеров в стране.

Сейчас в России такой подход применяется в рамках соглашения с некоторыми странами (например, Германией, Финляндией и Люксембургом) исключительно для избежания двойного налогообложения Одновременного обложения в разных странах одинаковыми налогами доходов.

В каких странах можно не платить налоги резидентам?

Налог на доход в России можно считать достаточно низким относительно других стран. Для сравнения, самая высокая налоговая процентная ставка в мире в Швейцарии — 51,5-61,85%. В Японии и Австрии минимальная ставка равняется 50%, в Китае и Франции — 45%.

Однако есть страны, которые полностью отменили налог на доход для резидентов своих стран. На сегодняшний день он отсутствует в следующих государствах:

Андорра;

Багамские Острова;

Бахрейн;

Бермуды;

Бурунди;

Вануату;

Виргинские Острова;

Острова Кайман;

КНДР;

Кувейт;

Монако;

Катар;

Сомали;

ОАЭ;

Оман;

Сент-Китс и Невис.

Что важно знать для сотрудника и компании

Кто должен следить за статусом резидентства сотрудника?

Контролировать статус налогового резидентства сотрудника и количество дней его нахождения в стране должен работодатель.

Должен ли работодатель согласовывать перевод сотрудника на налоговую ставку в 13%?

Нет, никаких согласований с ФНС не требуется.

Как удерживать налог, если сотрудник стал резидентом?

После того, как сотрудник стал налоговым резидентом, работодатель обязан пересчитать НДФЛ с 30% до 13% за весь доход с начала календарного года и зачесть излишне уплаченную сумму налога.

Как удерживать налог, если сотрудник перестал быть резидентом?

Если сотрудник в течение года утратил статус резидента, то он обязан доплатить 17% налога на доход за весь календарный год.

Можно ли самостоятельно вернуть деньги с излишне уплаченного налога?

Сотрудник может самостоятельно обратиться в ФНС для получения возврата удержанного налога. Для этого нужно заполнить форму по КНД 1150058 и отправить ее через «Личный кабинет налогоплательщика» или раздел сайта налогового органа.





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