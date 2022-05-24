Налоговый резидент: кто это такой и что это значит?
С начала спецоперации в Украине многие российские компании и специалисты уехали из России. Только за февраль и март страну покинули, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч айтишников.
В связи с отъездом у налогоплательщиков может возникнуть непонимание, должны ли они продолжать платить налоги в РФ, изменится ли по ним ставка и можно ли законно отсрочить платежи.
В этой статье мы разобрали самые популярные вопросы о налоговом резидентстве, подтверждении этого статуса, основных видах налогов, сроках их оплаты и многом другом.
Cодержание:
- Кто такие налоговые резиденты;
- Какие основные преимущества налогового резидентства;
- Порядок определения статуса налогового резидента РФ;
- Как подать заявление, чтобы стать резидентом;
- Необходимые документы ;
- Когда и какие налоги надо платить резидентам в РФ;
- Что будет, если не платить налоги;
- Как отсрочить уплату налогов;
- Что такое центр жизненных интересов;
- В каких странах можно не платить налоги резидентам;
- Что важно знать для сотрудника и компании.
Кто такие налоговые резиденты?
Налоговый резидент — это статус, присваиваемый человеку или организации и определяющий его принадлежность к налоговой системе страны. От него в первую очередь зависит процентная ставка подоходного налога и наличие налоговых льгот.
Порядок определения данного статуса регулируется Налоговым Кодексом государства, в России таким документом является НК РФ.
Какие основные преимущества налогового резидентства?
- Базовая ставка подоходного налога для физических лиц-резидентов составляет 13-15%, для юрлиц 20%.
- Для лиц-нерезидентов — 30%.
- Налоговый резидент также имеет право на налоговые вычеты.
Ставка НДФЛ для физлица-резидента составляет 13% (Статья 224 НК РФ) — если доход за год равен или меньше 5 млн рублей; и 15%, если налоговая база превышает эту сумму. Юрлицо-резидент платит налог на прибыль в размере 20%.
Какая налоговая ставка для нерезидентов?
Для лиц-нерезидентов налоговая ставка составляет 30%. Пониженная ставка взимается с нерезидентов, если они:
- Высококвалифицированные специалисты;
- Члены экипажей российских судов;
- Беженцы;
- Участники программы добровольного переселения соотечественников.
Налоговый резидент также имеет право на налоговые вычеты — частичный возврат средств за оплату медицинских услуг, образования, приобретения недвижимости и так далее.
Кто такие валютные резиденты?
Статус валютного резидента присваивается всем гражданам РФ и лицам, имеющим ВНЖ страны. Налоговое резидентство другого государства не влияет на его наличие.
От статуса валютного резидента зависит степень применения к лицу валютного законодательства и контроля. Органами такого контроля являются Правительство, Центробанк, ФТС и ФНС.
Валютные резиденты обязаны сообщать об открытии счетов и вкладов в иностранных банках, а также ежегодно подавать отчет о движении средств. Однако если физическое лицо перестало быть налоговым резидентом, то обе обязанности с него снимаются.
Порядок определения статуса налогового резидента РФ
В России человек признается налоговым резидентом, если он пробыл на территории страны в общей сумме более 183 дней за один календарный год (положение 2 статьи 207 НК РФ).
Резидентство юридических лиц регулируется статьей 246.2 НК РФ. Организации присваивается этот статус в трех случаях:
- Юридическое лицо зарегистрировано на территории России;
- Головной офис организации находится в России или руководящие лица осуществляют управление в РФ;
- Данный статус присвоен в соответствии с международным договором.
При этом управляющими в статье признаются такие действия, как стратегическое планирование, ведение отчетности (финансовой или управленческой), проведение внутреннего аудита, управление рисками и тому подобное.
Как подать заявление, чтобы стать резидентом
Специальное заявление для получения резидентства предусмотрено только для иностранных компаний.
Заявление иностранной организации о признании себя налоговым резидентом. Источник
При этом компания может считаться налоговым резидентом со дня подачи такого заявления или с начала года, в который оно было подано (на усмотрение самой организации).
Физлицу не нужно подавать специальное заявление о присвоении резидентства. Российской организации оно также также присваивается автоматически.
Как подтвердить налоговое резидентство России?
Чтобы получить справку о налоговом резидентстве России (для физлиц и юрлиц), нужно направить заявление по форме КНД 1111048 в ФНС или вышеуказанный уполномоченный орган. Срок его рассмотрения — до 30 рабочих дней.
Справка о налоговом резидентстве. Источник
Его можно подать удаленно на официальном сайте службы или отправив почтой на адрес по МИ ФНС России по ЦОД., или офлайн в отделении Федеральной налоговой службы в Москве, расположенном в доме 23 на улице Неглинная.
Зачем нужно подтверждать налоговое резидентство?
Подтверждение может потребоваться в случае, если налогоплательщик работает с зарубежными партнерами, покупает или владеет недвижимостью в другой стране или получает дивиденды от иностранных компаний — это поможет избежать двойной уплаты налогов.
Кто и как проверяет статус резидента?
Общей системы сбора данных для контроля за резидентством физлиц в России не существует. Налоговая получает информацию о нахождении человека в стране от налоговых агентов — работодателей, заказчиков, брокеров и так далее.
В случае, если ФНС разыскивает должника, служба может запросить сведения о пересечении границы конкретным человеком.
Напомним, что, пока человек является налоговым резидентом России, он обязан уведомлять налоговую об открытии банковских счетов за рубежом и движениях средств на этих счетах. Именно эти данные могут заинтересовать ФНС, и она потребует подтвердить информацию о статусе резидента.
Также у России осуществляется автоматический обмен финансовой информацией с 79 странами, и эти страны также могут привлечь лицо к ответственности за налоговые нарушения.
Как перестать быть налоговым резидентом в России?
Человек утратит этот статус автоматически, если находится за границей более шести месяцев (183 дней) в году. Если лицо получило иностранное резидентство, то можно подать заявление «О непризнании налоговым резидентом РФ» в ФНС, приложив к нему соответствующий подтверждающий документ.
Необходимые документы
Для физического лица
Официального перечня документов, которые необходимо прикрепить к заявлению о подтверждении налогового статуса, — нет.
По желанию можно приложить документы или их копии, подтверждающие нахождение на территории страны в указанный временной промежуток — это может быть загранпаспорт со штампами, билеты, справка с места работы и так далее.
В качестве таких документов могут выступать:
- Миграционная карта;
- Приказы о командировках, путевые листы и т. п.;
- Авансовые отчеты и документы к ним (проездные документы, документы о проживании);
- Справка, выданная по месту проживания в РФ;
- Договор с медицинским учреждением;
- Договор с образовательной организацией.
Важно отметить, что документы о регистрации по месту жительства не могут быть единственным доказательством пребывания в России.
Для юридического лица
- Заявление о предоставлении документа, подтверждающего статус резидента;
- Подтверждающие документы — договор (контракт);
- Копии учредительных документов;
- Решение общего собрания акционеров о выплате дивидендов или иные документы.
Когда и какие налоги надо платить резидентам в РФ
Какие налоги платят физлица
- НДФЛ — 13-15%;
- Налог на недвижимость (при наличии) — 0,1-2% от стоимости;
- Транспортный налог (при наличии);
- Земельный налог (при наличии);
- НДС (включен в стоимость товаров).
Физлица платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% (или 15%) — в качестве таких доходов может выступать заработная плата, продажа или сдача в аренду недвижимости, транспортного средства, доход от инвестиций.
Налогообложению для резидента подлежат все доходы, вне зависимости от местоположения их источника.
С физлиц ежегодно взимается налог на недвижимость, который составляет 0,1-0,3% в зависимости от кадастровой стоимости и 2%, если она выше 300 млн руб. Налог на апартаменты варьируется от 0,5 до 2% (Глава 32 НК РФ).
Квитанцию для оплаты формирует сама ФНС и отправляет ее владельцу имущества (бумажной почтой и электронным письмом).
При наличии транспортного средства и земельного участка физлицо также ежегодно оплачивает за них налог (статьи 361 и 389 НК РФ). Ставки на них устанавливают региональные органы власти.
Какие налоги платят самозанятые?
Доходы самозанятых облагаются налогом в 4%, если они получены от физического лица, и в 6%, если от юридического.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого может физическое лицо, если его доходы не превышают 2,4 млн руб. в год и его деятельность попадает под специальный налоговый режим (нельзя стать самозанятым, если человек, например, перепродает товары).
Также нельзя уплачивать налог по специальному режиму со своей заработной платы — для этого предусмотрен НДФЛ.
Налоговое резидентство не влияет на самозанятость — самозанятым может быть любой гражданин ЕАЭС, вне зависимости от принадлежности к системе налогообложения.
Когда надо подавать декларацию по НДФЛ?
Декларация по НДФЛ подается ежегодно, не позднее 30 апреля. Уплата должна быть произведена до 15 июля.
Декларацию нужно заполнять по форме 3-НДФЛ и подавать в налоговый орган или в отделение МФЦ.
Нужно ли самому подавать декларацию, если налоговый процент удерживает работодатель?
Если компания, с которой у налогоплательщика заключен договор, удерживает из его зарплаты налоговый процент, то подавать декларацию самому и производить дополнительную уплату не нужно.
Какие налоги платят юрлица?
- Налог на прибыль — 20%;
- НДС (в зависимости от ставки);
- Страховые взносы — 30% от суммы зарплаты каждого сотрудника;
- Налог на недвижимость (при наличии);
- Транспортный налог (при наличии);
- Земельный налог и другие (при наличии).
Налоги для юрлиц делятся на несколько категорий. Основным является налог на прибыль, он составляет 20% и рассчитывается из разницы между доходами и расходами организаций.
Если организация осуществляет производственную или розничную деятельность, то с нее взимается налог на добавленную стоимость (НДС). В России действуют три ставки — 0, 10 и 20%, в зависимости от рода деятельности компании и реализуемых товаров (статья 164 НК РФ).
Дополнительно с юрлиц взимается налог, если организация владеет недвижимым имуществом (статья 374 НК РФ), транспортным средством (статья 358 НК РФ), земельным участком (статья 389 НК РФ) и другими объектами налогообложения, прописанными в Налоговом кодексе.
Отдельно стоит уделить внимание обязательным страховым взносам, которые платят организации и ИП.
Какие взносы платят компании?
- В Пенсионный фонд — 22%;
- В Фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%;
- Страхование на случай временной нетрудоспособности или в связи с материнством — 2,9%;
- Страхование от несчастных случаев на производстве — 0,2-8,5%.
Обязательными взносами являются только ОМС и ОПС, уплата других должна быть прописана в отдельном пункте трудового договора.
Какие взносы должен платить ИП?
Индивидуальный предприниматель ежегодно платит фиксированную сумму в 43 211 рублей +1% от своего дохода, если тот превышает 300 тысяч рублей в год.
Сроки уплаты налогов зависят от выбранной системы и частоты взносов. Ниже представлен календарь с основными сроками в 2022 году. За сотрудников компания платит взносы ежемесячно до 15 числа.
Основные сроки уплаты налога на прибыль. Источник: glavkniga
Что будет, если не платить налоги физлицу
Неуплата налога попадает под правонарушения, регулируемые НК РФ или УК РФ, в зависимости от его денежной суммы.
Что будет если подать налоговую декларацию не вовремя?
- Штраф в размере 5% от суммы НДФЛ за каждый просроченный полный и неполный месяц (статья 119 НК РФ);
- При задержке сдачи «нулевой декларации» (в которой нет налога к уплате) предусмотрен штраф в одну тысячу рублей;
Что будет если не уплатить вовремя НДФЛ?
За несвоевременную уплату НДФЛ при правильно заполненной декларации штрафа не будет, однако будут ежедневно начисляться пени (статья 75 НК РФ).
Штраф в 20% от суммы НДФЛ накладывается только при условии, что налог был рассчитан неверно и сумма к оплате была занижена (статья 122 НК РФ).
Рассчитать пени можно, например, здесь.
За что могут привлечь к уголовной ответственности?
За неуплату налогов на сумму свыше 2,7 млн рублей в течение трех финансовых лет подряд (статья 198 УК РФ).
За это предусмотрены следующие наказания (статья 198 УК РФ):
- Штраф от 100 до 300 тысяч рублей;
- Принудительные работы на срок до одного года;
- Арест до шести месяцев;
- Лишение свободы на срок до года.
Что будет если не платить налоги юрлицу
- Если не вовремя подать декларацию — штраф 5%;
- За несвоевременную уплату налога будут ежедневно начисляться пени;
- Если организация выступает в роли налогового агента, штраф за неуплату НДФЛ составит 20% от его суммы.
За что компанию могут привлечь к уголовной ответственности?
Уголовная ответственность наступает в случае, если сумма неуплаченного налога была «крупной» и «особо крупной» — 15 и 45 млн рублей соответственно за три финансовых года (часть 1 и 2 статьи 199 УК РФ).
Статья предусматривает следующие наказания:
- Штраф от 100 до 300 тысяч руб. (от 200 до 500 тысяч при «особо крупном размере»);
- Принудительные работы сроком до двух лет с запретом занимать некоторые должности (до пяти лет при «особо крупном»);
- Арест до шести месяцев;
- Лишение свободы на срок до двух лет (до шести при «особо крупном»).
Как отсрочить уплату налогов
Подать специальное заявление в ФНС с указанием основания для предоставления отсрочки.
Порядок изменения сроков уплаты налогов прописан в Главе 9 НК РФ.
- Отсрочку можно получить на срок до одного года (статья 64 НК РФ);
- Отсрочка предоставляется лицу, которое по ряду обстоятельств не может Уплатить налог своевременно, но за время отсрочки такая возможность у него появится.
В каком случае можно запросить отсрочку?
- Лицо пострадало от стихийных бедствий;
- Бюджетное финансирование не было выделено в объеме, достаточном для уплаты налогов;
- Лицо попадает под угрозу банкротства в случае единовременного погашения задолженности;
- Имущественное положение лица не позволяет единовременно погасить долг;
- Лицо занимается производством или реализацией товаров и услуг, носящих сезонный характер;
- Была проведена налоговая проверка, результаты которой подтвердили невозможность своевременной уплаты.
Заявление о предоставлении отсрочки нужно подавать в Управление ФНС по месту нахождения. Его рассмотрение занимает до 30 рабочих дней.
Что такое центр жизненных интересов
Центр жизненных интересов — это критерий, который в некоторых случаях позволяет определить налоговое резидентство физлица, опираясь не на фактическое время нахождения в стране, а на личные и экономические связи.
С инициативой введения такого критерия в 2019 году выступил Минфин, однако на данный момент юридически он не закреплен.
Если бы реформа вступила в силу, физлицо могло бы оставаться резидентом России, не находясь в стране положенные полгода, при условии, что оно владеет недвижимостью в РФ, имеет российское гражданство, семью и деловых партнеров в стране.
Сейчас в России такой подход применяется в рамках соглашения с некоторыми странами (например, Германией, Финляндией и Люксембургом) исключительно для избежания двойного налогообложения.
В каких странах можно не платить налоги резидентам?
Налог на доход в России можно считать достаточно низким относительно других стран. Для сравнения, самая высокая налоговая процентная ставка в мире в Швейцарии — 51,5-61,85%. В Японии и Австрии минимальная ставка равняется 50%, в Китае и Франции — 45%.
Однако есть страны, которые полностью отменили налог на доход для резидентов своих стран. На сегодняшний день он отсутствует в следующих государствах:
- Андорра;
- Багамские Острова;
- Бахрейн;
- Бермуды;
- Бурунди;
- Вануату;
- Виргинские Острова;
- Острова Кайман;
- КНДР;
- Кувейт;
- Монако;
- Катар;
- Сомали;
- ОАЭ;
- Оман;
- Сент-Китс и Невис.
Что важно знать для сотрудника и компании
Кто должен следить за статусом резидентства сотрудника?
Контролировать статус налогового резидентства сотрудника и количество дней его нахождения в стране должен работодатель.
Должен ли работодатель согласовывать перевод сотрудника на налоговую ставку в 13%?
Нет, никаких согласований с ФНС не требуется.
Как удерживать налог, если сотрудник стал резидентом?
После того, как сотрудник стал налоговым резидентом, работодатель обязан пересчитать НДФЛ с 30% до 13% за весь доход с начала календарного года и зачесть излишне уплаченную сумму налога.
Как удерживать налог, если сотрудник перестал быть резидентом?
Если сотрудник в течение года утратил статус резидента, то он обязан доплатить 17% налога на доход за весь календарный год.
Можно ли самостоятельно вернуть деньги с излишне уплаченного налога?
Сотрудник может самостоятельно обратиться в ФНС для получения возврата удержанного налога. Для этого нужно заполнить форму по КНД 1150058 и отправить ее через «Личный кабинет налогоплательщика» или раздел сайта налогового органа.
Фото на обложке: Kmpzzz/Shutterstock
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