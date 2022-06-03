Инструкция: как удаленщикам платить налоги при переезде за границу

После начала новой волны эмиграции тысячи россиян покинули страну, при этом сохранив за собой прежнее рабочее место. Многие из них до сих пор не понимают, какие изменения их ждут с точки зрения налогового законодательства.
Как теперь нужно платить налоги эмигрантам и перед кем затем отчитываться, рассказывает управляющий партнер консалтинговой компании Quattor Advisory Гайк Мартиросян.
Содержание:
- Куда и почему уезжают чаще всего
- Кого и о чем нужно уведомлять при переезде
- Как меняется налогообложение для работодателя и сотрудника
- Как оформить трудовые отношения при релокации
- Чек-лист при релокации
Наша компания занимается помощью в релокации бизнеса уже более двух лет, однако наиболее остро перед многими российскими компаниями этот вопрос встал около двух месяцев назад. Чаще всего наши клиенты рассматривают для переезда Армению и ОАЭ. Мы помогаем как в решении налоговых вопросов, так и в сопровождении открытия бизнеса и банковских счетов для физических и юридических лиц.
Куда и почему уезжают чаще всего
С начала года спрос на полную релокацию со стороны российских клиентов увеличился в разы — в прошлом году таких запросов практически не было. Больше всего обращений мы получаем от представителей IT-сферы, в основном локальных компаний и стартапов. Крупные корпорации пока проявляют меньший интерес.
Есть также запросы со стороны компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Наиболее активно обсуждается переезд в Армению и Дубай: в первом случае клиентов привлекают хорошие льготы и условия для IT-бизнеса, во втором — практически нулевое налогообложение. Еще многие предприниматели и наемные сотрудники выбирают Турцию. Чуть ниже спрос на переезд в другие страны постсоветского пространства (Грузия, Казахстан, Узбекистан).
Кого и о чем нужно уведомлять при переезде
Формального уведомления миграционной и налоговой служб об отъезде за границу ПМЖ не требуется (при этом сообщать о гражданстве или виде на жительство другого государства по возвращении в Россию надо).
Однако в ходе проверок работодателя налоговики могут и сами узнать о том, что человек переехал за границу, но продолжает работать в компании, зарегистрированной в РФ. Например, установив изменения в суммах уплачиваемых компанией (как налоговым агентом) НДФЛ и запросив дополнительную информацию, документы и пояснения.
Стоит отметить, что формально дистанционная работа из-за рубежа не допускается, организацию могут оштрафовать за нарушение трудового законодательства — от 30 000 до 50 000 рублей.
В свою очередь, об открытии банковских счетов за границей уведомлять ФНС точно нужно, если лицо проводит в России 183 дня в календарном году и более. Это касается и ИП, и самозанятых, и наемных сотрудников. Если счет открыт в стране, с которой у России действует обмен финансовой информацией, утаить наличие счета вряд ли получится.
Уведомить ФНС (лично или через уполномоченного представителя, по почте с уведомлением о вручении или онлайн в личном кабинете ФНС с использованием электронной подписи) нужно в течение 30 дней после его открытия. Иначе — штраф до 5 000 рублей. Если сумма операций по зарубежному счету или остаток на нем за отчетный год превышает 600 000 рублей, физлицо также обязано подать отчет о движении средств.
При открытии счета в стране, не осуществляющей автоматический обмен финансовой информацией с РФ, подавать отчет обязательно независимо от оборотов и остатка. Это правило также применимо к тем, кто проводит в России не менее 183 дней в календарном году.
Предоставить отчет нужно до 1 июня года, следующего за отчетным. В противном случае — штраф в 3 000 рублей, а за повторную неподачу — 20 000 рублей.
Как меняется налогообложение для работодателя и сотрудника
Распространенная ситуация: человек живет за рубежом и работает на российскую компанию, там же платит налоги. Должен ли он платить налоги в стране проживания, если его доход поступает из России?
Это зависит от статуса его налогового резидентства. Разберем два варианта — для наемных сотрудников и индивидуальных предпринимателей.
Для физлиц
При сохранении статуса российского налогового резидента по итогам календарного года у сотрудников может возникнуть необходимость самостоятельной уплаты налога с доходов, полученных от источников за рубежом.
Если физическое лицо утратит статус налогового резидента РФ, то ставка НДФЛ в отношении доходов от источников в РФ повысится с 13% (15% для доходов свыше 5 000 000 рублей в год) до 30%.
При правильном налоговом структурировании заработная плата от российской компании может не облагаться НДФЛ в РФ, если по итогам года сотрудник будет пребывать в РФ меньше 183 дней. В то же время зарплата управляющего персонала, вероятнее всего, будет облагаться налогом в РФ вне зависимости от срока пребывания в России.
А вот страховые взносы будут начисляться в общем порядке, так как необходимость их уплаты определяется по гражданству сотрудника.
С утратой статуса налогового резидента физлицу не нужно будет подавать уведомления об участии в иностранных организациях или о контролируемых иностранных компаниях.
Для ИП
При использовании упрощенной системы налогообложения (что является наиболее распространенной практикой) порядок налогообложения доходов не зависит от места жительства. Следовательно, предприниматель продолжит платить налоги в РФ и по той же ставке, что и раньше.
Важный момент: если физлицо признается налоговым резидентом страны, в которой проживает, то его доходы, в том числе от источников за рубежом (то есть из РФ), могут подлежать налогообложению там.
На основании соглашений об избежании двойного налогообложения налоги, уплаченные в одном государстве, могут подлежать зачету в другом. Однако возможность зачета налогов, уплаченных в связи с применением УСН, на практике маловероятна.
Стоит помнить, что переезд не избавляет ИП от обязанности исполнять требования российского законодательства, а его нарушение (неуплата налога, непредоставление декларации и так далее) карается штрафами — но на тех же условиях, что и при нахождении на территории РФ.
Как оформить трудовые отношения при релокации
При переезде за границу сотрудника могут попросить перейти с трудового договора на гражданско-правовой (ГПД), так как он перестал быть налоговым резидентом РФ. Это рекомендация федерального министерства труда и социальной защиты. К тому же ГПД выгоднее для компании, ведь он не предусматривает больничные и отпуска.
В то же время для сотрудника бумажной волокиты станет больше — чтобы получить зарплату, придется ежемесячно подписывать акты о выполненных работах и передавать их в бухгалтерию.
Кроме того, необходимо учитывать, что с точки зрения российского законодательства подмена трудовых отношений гражданско-правовыми не допускается (штраф для работодателя за ненадлежащее оформление трудовых отношений может составить до 100 000 рублей).
В связи с этим такая схема работы может использоваться только в том случае, когда взаимоотношения работодателя и сотрудника перестанут обладать признаками трудовых.
Чек-лист при релокации
Все ситуации имеют свои особенности и тонкости, поэтому дать какую-то универсальную рекомендацию на все случаи жизни нельзя. Тем не менее, есть ряд правил, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы релокация прошла в рамках закона и не закончилась неприятностями и для сотрудника (или ИП), и для работодателя.
- Необходимо предусмотреть дистанционную работу в трудовом договоре. В зависимости от коммерческих целей и управленческих решений будет зависеть, какие формулировки стоит указывать в соглашении.
- Еще до отъезда нужно получить доступ к личному кабинету налогоплательщика и оформить электронную подпись. Это может занять несколько дней.
- Оставить активным российский номер телефона, чтобы получать коды верификации для входа в личные кабинеты налогоплательщика и банка.
- Настроить VPN, чтобы всегда иметь доступ к сайтам госуслуг.
Фото на обложке: Shutterstock / VectorHot
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