Бизнес за границей: как инвестору стать налоговым резидентом и получить иностранное гражданство

Российское гражданство — далеко не самое удобное для ведения бизнеса. Оно затрудняет свободу передвижения и не слишком выгодно с точки зрения налогов и инвестиций в иностранные компании. Но ничто не мешает вам получить еще одно гражданство, которое лишено этих минусов, или хотя бы стать налоговым резидентом.

Франция

Зачем это нужно?

Глобально причин для получения иностранного гражданства три:

свобода передвижения,

простота открытия счетов в иностранных банках,

защита и развитие бизнеса в международном юридическом поле, отсутствие токсичного отношения в западном сообществе к русскому паспорту как возможность для выгодных вложений.

Более «сильный» паспорт заставляет забыть о самом элементарном неудобстве — необходимости получения виз для передвижения по миру всех членов семьи. Россиянам для разных юрисдикций нужны различные визы: Шенген, Великобритания и США. Если семья ведет активную жизнь и передвижений много, уследить за этим бывает непросто. От накладок не застрахованы даже опытные путешественники.



У нашего клиента был случай, когда семья собралась в деловую поездку в США, и у стойки регистрации в аэропорту выяснилось, что у главы семьи долгосрочная виза закончилась неделю назад! Это упущение произошло из-за большого количества разных поездок и виз у членов семьи.



Вторая причина важна для тех, кто ведет бизнес за рубежом: россиянам с каждым годом все труднее открыть счета в зарубежных банках, все сложнее пройти процедуру комплаенс (комплекс мер, направленных на контроль работы финансового сектора на предмет его соответствия законодательным актам). Даже наличие зарубежной компании не гарантирует легкое открытие для нее счета в банке.

Самые различные сложности могут возникнуть при регистрации компании нерезидентами (правила отличаются от страны к стране), а также при ее администрировании, бухгалтерском обслуживании, уплате налогов.

Что касается налогообложения, то очевидно, что мир движется к полной прозрачности и тотальному обмену информацией. Ушел в прошлое подход к минимизации налогов из 1990-х и 2000-х, когда бизнес предпочитали «спрятать и перепрятать». Сегодня такой подход не только неэффективен, но и считается «токсичным»: социальная ответственность — устойчивый тренд бизнеса и общества в целом. Поэтому в современных реалиях оптимизировать налоги легальными способами можно, например, выбрав низконалоговую юрисдикцию для ведения бизнеса и проживания семьи. Но если налоговый вопрос для вас самый важный, то не обязательно получать паспорт другой страны — достаточно и налогового резидентстсва.





Швейцария

Как получить иностранное налоговое резидентство?

Для того чтобы получить иностранное налоговое резидентство, совершенно не обязательно получать паспорт другой страны. Более того, автоматически налоговым резидентом при получении паспорта не становишься. Статус налогового резидента той или иной страны вообще чаще всего зависит не от гражданства, а от факта проживания в этой стране.



Часто необходимым условием является пребывание в выбранной стране более 183 дней в году, но бывают случаи, когда достаточно перенесения в нее так называемого центра жизненных интересов заявителя — места, где у налогоплательщика сложились наиболее прочные личные и экономические связи.

Большое значение при определении центра имеют семейные и социальные отношения, род занятий и деятельности.

Например, в Люксембурге такой статус можно получить, если у вас есть бизнес в этой стране или вы зарабатываете в ней основную часть ваших доходов. Во Франции считается, что центр ваших жизненный интересов находится в стране, если вы проводите в ней большую часть времени или получаете более 50% доходов.



Отдельно стоит упомянуть США, которые взимают подоходный налог со всех своих граждан вне зависимости от места их проживания. При этом стать налоговым резидентом США гражданин другой страны может, если провел в стране меньше 183 за год, так как в расчет принимаются три последних года.



Также в ряде стран получить налоговое резидентство можно через инвестиции, открытие бизнеса или покупку недвижимости. В редких случаях достаточно и долгосрочной аренды. Часто при использовании одной их этих опций вы получите не только налоговое резидентство, но и гражданство страны. Однако есть исключения из этого правила.

В любом случае, перед выбором страны для проживания обязательно стоит провести налоговое планирование. Выбор не должен быть эмоциональным.





Гренада

Какую страну выбрать?

Существует несколько сотен программ резидентства. Прежде чем понять, какое для вас наиболее выгодно, нужно задать себе несколько вопросов и честно на них ответить. Какие у меня потребности? Какие предпочтения? Какой цели вы хотите достичь? Все зависит от мотивов и планов семьи.



Если рассматривать страны с благоприятным налоговым климатом, то Швейцария и Великобритания отлично подойдут активным бизнесменам с состоянием в несколько миллионов евро, Португалия — обеспеченным пенсионерам, а Гренада — тем, кто планирует открыть свою компанию в США.

С точки зрения быстроты получения ВНЖ, возможностей для инвесторов и налогового климата мы выделяем такие европейские юрисдикции, как Мальта, Андорра, Монако.

Из программ гражданства за инвестиции можно отметить Гренаду, которая обладает такими преимуществами, как сравнительно невысокая стоимость программы, возможность получения бизнес-визы Е2 США и безвизовый въезд в Китай.



Относительно возможностей путешествия по миру: ВНЖ/ПМЖ в Европе дает право на безвизовое перемещение (а в ряде случаев и проживание) в Шенгенской зоне, а также упрощенное и ускоренное получение виз в такие страны как США, Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия. Например, одобрение визы США в Андорре для резидентов занимает приблизительно 20 минут.



Если говорить о выгоде для инвестирования, то, прежде всего, нужно разделять понятия: инвестирование в недвижимость или бизнес выбранной страны и инвестирование в мировые активы как вид собственной экономической деятельности. Это разные вещи, от которых должно зависеть и ваше восприятие страны.

В первом случае, с учетом огромного количества программ для инвесторов, нужно выбирать страну по вкусу «для жизни». Во втором случае стоит учитывать прежде всего налоговые ставки на получение дивидендов и корпоративный налог. Чтобы ничего не упустить, лучше обратиться к специалистам.





Монако

Как получить гражданство?

Очень обобщенно можно разделить способы получения гражданства на быстрый — за инвестиции, то есть путем вливания финансовых средств в экономику страны, будь то недвижимость или бизнес, и на медленный — путем естественною натурализации, то есть длительного проживания в стране в силу разных причин. Отдельно можно выделить получение гражданства при рождении ребенка в стране.



Стоимость гражданства за инвестиции колеблется от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Наименьшую стоимость (от $300 тысяч) запрашивают страны Карибского бассейна, такие как Антигуа и Барбуда, Доминика, где 2/3 средств вернутся инвестору через пять лет.



В Европе близкий по стоимости вариант предлагает Черногория, которая к тому же обеспечивает, аналогично Гренаде, выход на визу Е2 США.



Наиболее популярна среди состоятельных инвесторов программа Мальты стоимостью около 1 млн евро, которая дает множество преимуществ для жизни и ведения бизнеса.

Мы рассматриваем получение ВНЖ и гражданства через инвестиционную призму, поэтому прежде всего обращаем внимание на страны с благоприятным налоговым климатом для инвесторов в мировые активы. Это Мальта, Андорра, Монако, Гренада.





Фото на обложке и в материале: Unsplash