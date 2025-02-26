Зарплата гросс (gross) и нет (net) — что это такое и как правильно считать

Замечали ли вы разницу между суммой в трудовом договоре и той, что приходит на карту? Это объясняется существованием двух видов зарплаты: до и после уплаты налогов. Хотя отличие между ними крайне важно для каждого, кто работает или только планирует начать свою карьеру. В материале поможем разобраться с таким термином, как net и гросс-зарплата, что это за виды заработной платы, как они рассчитываются и что это значит.

Что такое зарплата гросс (gross)?

Gross от нем. brutto — «грязный» — это общий заработок до вычета налогов и прочих обязательных выплат. Представьте себе большой, красивый пирог — это gross. Но прежде чем сможете его съесть, нужно отрезать несколько кусочков: НДФЛ, взносы в Фонд социального страхования. Иногда в объявлениях вакансий указана зарплата до вычета, то есть, гросс-зарплата. Что это означает? То есть, общая сумма заработка до вычета налогов и других обязательных платежей.

По-другому ее называют «грязной», которая является лишь отправной точкой для расчета вашей фактической зарплаты — чистой. В Российской Федерации из дохода вычитается подоходный налог — 13%, а также взносы в Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. В сумме эти отчисления составляют около 30% от зарплаты «гросс», но платит их работодатель, а не работник.

Рассмотрим на примере, что такое гросс-зарплата.

Что это значит на практике:

Зарплата гросс — 100 тыс. рублей. Из этой суммы вычитается НДФЛ (13 тыс. рублей) и другие взносы (примерно 17 тыс. рублей, так как взносы рассчитываются с суммы до вычета НДФЛ). Итого, получаете около 87 тыс. рублей. Это и будет зарплата «нет» (net) — чистая зарплата, то есть то, что реально получите на руки.

Рассматривая предложение о работе, обязательно узнавайте, какой доход указан в вакансии — до вычетов или после. Если указана гросс-зарплата, что это значит простыми словами, стоит обязательно поинтересоваться у работодателя, чтобы эта информация не стала сюрпризом по факту выплаты.

Что такое зарплата нет (net)?

«Нетто» от фр. net — «чистый» — это то, что получаете за свою работу после того, как из зарплаты были вычтены все обязательные платежи. Именно эта сумма поступает на личную банковскую карту.

Если gross — обещание начальства, то зарплата net — то, что гарантированно выплатят. Предположим, в вакансии указана заработная плата 80 тыс. рублей. После вычета НДФЛ (13%) на руки получите 69,6 тыс. рублей. Это и будет «чистой» заработной платой.

Зарплата гросс и нетто — 2 разных понятия, которые важно различать.

Точно зная свой оклад, сможете грамотно распоряжаться своими финансами, контролировать расходы и ставить финансовые цели. Не ориентируйтесь исключительно на красивую цифру, ведь именно net определяет заработок.

Разница между «гросс» и «нет»

Когда речь идет о доходах или прибыли, эти термины встречаются повсеместно. Их важно понимать, чтобы правильно оценивать как доход на руки, так и финансовое состояние бизнеса.

Эти термины применимы и в бизнесе, рассмотрим пример.

Допустим, магазин продал за месяц товары на 1 млн рублей. Это его гросс-доход, или валовая выручка. Однако магазин понес следующие расходы:

Закупка товаров — 600 тыс. рублей.

Аренда и зарплата сотрудникам — 200 тыс. рублей.

Налоги и другие расходы — 100 тыс. рублей.

Таким образом, чистая прибыль (нет) составит 1 млн - (600 тыс. + 200 тыс. + 100 тыс.) = 100 тыс. рублей.

Зачем бизнесу знать разницу:

Например, если работаете с партнером, важно обсуждать именно чистую прибыль.

Гросс-доход может быть большим, но если расходы слишком высоки, то чистая прибыль будет низкой.

Налоги обычно считаются с прибыли (нет), а не с выручки.

Знать разницу для работника тоже важно, поскольку это позволяет:

Правильно оценивать предложения о работе. Не сравнивайте «грязную» зарплату одной вакансии с другой. Российское законодательство обязывает работодателя указывать в трудовом договоре именно сумму гросс. Это важно помнить при обсуждении условий найма. Не стесняйтесь уточнять, какая сумма будет перечисляться вам на карту после всех выплат. Иногда работодатели используют термин «чистыми» как синоним «нетто», но лучше перестраховаться и удостовериться, что вы говорите об одном и том же. Планировать свой бюджет. Зная размер своего вознаграждения за труд, вы сможете грамотно распоряжаться своими финансами. Понимать, о чем идет речь. Четкое понимание основных понятий поможет избежать недопониманий и путаницы при обсуждении оплаты труда. Не дайте себя обмануть красивыми цифрами — всегда считайте, сколько денег вы получите «на руки». Это поможет избежать неприятных сюрпризов.

Не стесняйтесь уточнять у работодателя или бухгалтерии все детали, связанные с оплатой труда, как рассчитывается gross-зарплата, что это и net значит. Чем больше будете знать, тем лучше сможете контролировать свои финансы и принимать взвешенные решения.

Как посчитать зарплату net?

В РФ стандартная ставка составляет 13% и применяется к большей части доходов граждан. Например, при доходе в 1 млн рублей НДФЛ составит 130 тыс. рублей. Но помимо налога на добавленную стоимость, из заработной платы удерживаются отчисления в СФР.

Для наглядности: при зарплате 100 тыс. рублей НДФЛ составит 13 тыс. рублей. Итоговый заработок будет 87 тыс. Необходимо учесть, что это упрощенный пример. В жизни могут быть иные выплаты, например, алименты, профсоюзные взносы, выплаты по исполнительным листам. Они тоже «откусывают» от вашего «пирога».

Читайте также:

Системы и формы оплаты труда: чем и как лучше платить сотрудникам

А чтобы посчитать зарплату гросс, необходимо к чистой зарплате («нетто») прибавить все удержанные налоги и взносы. В России это налог на доходы физических лиц (НДФЛ), составляющий 13% (или 15% для годового дохода свыше 5 млн рублей), а также отчисления в СФР, которые составляют около 30% от зарплаты гросс.

Если зарплата «нетто» составляет 75 тыс. рублей, то гросс будет значительно больше, примерно 85,5 тыс. рублей. Чтобы узнать точную сумму с учетом всех нюансов лучше всего использовать онлайн-калькуляторы зарплаты или обратиться в бухгалтерию компании.

Что входит в зарплату и что проверить в трудовом договоре?

Оклад — не единственная выплата, которая положена работникам, трудящимся официально по найму. Есть еще различные надбавки и доплаты, компенсации и премии.

Все они должны быть указаны в трудовом договоре. В этом документе четко обозначено, какая оплата будет и как ее получить. Важно внимательно его изучить, чтобы не заблудиться в дебрях бухгалтерии.

Читайте по теме:

Можно ли выдавать зарплату наличными и как это сделать

Как руководителю убрать фиксированные зарплаты, но сделать своих сотрудников счастливее

В соглашении о найме обязательно должна быть прописана сумма, которую будете получать. Кроме размера оплаты труда в соглашении должны фигурировать:

Составные элементы заработной платы : оклад, премии, надбавки, компенсации. Необходимо понимать, из чего складывается ваша оплата труда и условия, необходимые для ее получения.

: оклад, премии, надбавки, компенсации. Необходимо понимать, из чего складывается ваша оплата труда и условия, необходимые для ее получения. Сроки выплаты заработной платы : даты, когда вы будете получать деньги.

: даты, когда вы будете получать деньги. Способ выплаты зарплаты : на банковскую карту, наличными.

: на банковскую карту, наличными. Условия изменения оплаты труда : как и когда работодатель может изменить размер вашей оплаты труда. Важно знать, чего ожидать и как реагировать на эти изменения.

: как и когда работодатель может изменить размер вашей оплаты труда. Важно знать, чего ожидать и как реагировать на эти изменения. Ответственность за задержку оплаты труда: какие санкции предусмотрены для работодателя при нарушении сроков выплаты. Это как гарантии на случай непредвиденных обстоятельств.

Какая зарплата выгоднее: гросс или нет?

Однозначного ответа нет, все определяется личными предпочтениями и конкретной ситуацией. Gross и net — просто разные способы представления одной и той же вещи.

В каких случаях можно увеличить чистую зарплату?

Попросить повышения. Это самый очевидный способ. Поговорите с начальником, продемонстрируйте свои достижения, покажите, почему вы заслуживаете большего. Сменить работу. Если вы чувствуете, что ваши навыки недооценивают, поищите другую работу с более высокой зарплатой. Воспользоваться налоговыми вычетами. Это законный способ уменьшить часть налогов. Например, вычеты на детей, обучение, лечение. Узнайте у бухгалтера, какие вычеты вам положены. Найти дополнительный заработок. Репетиторство, фриланс, продажа handmade изделий — возможностей масса. Главное — выбрать то, что вам по душе и что приносит доход. Повысить квалификацию. Инвестиции в себя, новые знания и навыки помогут вам получить более высокооплачиваемую работу. Курсы, тренинги, второе образование — все это вклад в ваше будущее финансовое благополучие.

Главное — выбрать правильную стратегию и действовать.

Итог

Необходимо осознавать отличие между этими понятиями, чтобы адекватно оценивать условия труда и грамотно рассчитывать свой бюджет. Не гонитесь за красивыми цифрами, ведь реальный доход определяется чистой заработной платой. Сравнивая условия работы, всегда обращайте внимание на нет заработную плату. Именно она покажет, какую сумму получите.

Не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы работодателю касательно того, что такое нет и гросс-зарплата что это значит простыми словами, особенно если в вакансии указана только гросс сумма. Помните, что каждый сотрудник имеет право знать, из чего складывается его доход и какие вычеты из него производятся. Прежде чем подписывать трудовой договор, тщательно ознакомьтесь с ним. Это главный финансовый документ, который защищает интересы.

Помните: чем лучше разбираетесь в финансовых вопросах, тем спокойнее будете чувствовать себя при трудоустройстве. Ведь деньги — не самоцель, а инструмент, который позволяет жить комфортно и реализовывать свои мечты. И чем лучше владеете этим инструментом, тем большего можете достичь.

Фото на обложке: Freepik