Ликвидность — что это такое простыми словами

Ликвидность — возможность продать актив быстро с ценником, приближенным к рыночному. Когда речь идет о компании, то этот параметр отражает ее возможность исполнить перед клиентами свои обязательства. Также на ликвидность обращают внимание кредитные учреждения при выдаче займов, чтобы оценить, насколько быстро предприятие сможет расплатиться по долгам. Если предприятие имеет много денег на счету, у фирмы есть возможность быстро продать товар и получить кредит. Однако если основной актив компании — устаревшее оборудование, которое невозможно реализовать быстро, это чаще всего приводит к банкротству. Рассмотрим, что такое ликвидность, для чего надо проводить ее оценку и как ее повысить.

Содержание

Виды ликвидности и коэффициенты

Этот термин встречается в различных экономических отраслях. Выделяют нескольких видов ликвидности:

рынка,

денег,

банка,

ценных бумаг,

предприятия,

активов.

Что влияет на ликвидность

Ликвидность компании зависит от следующих факторов:

Активы — деньги с инвестициями, находящиеся на счету фирмы. Состояние баланса. Именно от этого зависит, будет ли компания в состоянии выполнить финансовые обязательства. Объем краткосрочных вложений, который просто обналичить и отдать долги. Товарооборот на складе: высокая ликвидность фирмы — это когда товары продаются быстро, не залеживаясь на складах. Размер уставного капитала: чем выше размер уставного капитала, тем устойчивее фирма. Диверсификация: распределив капитал между различными активами и отраслями, можно снизить риски и повысить реализуемость. Эффективность управления: компетентный менеджмент бюджета, кредитов способствует повышению реализуемости. Репутация компании может повлиять на привлекательность бизнеса и облегчить доступ к финансам.

Что такое коэффициенты ликвидности

Это финансовые показатели, которые оценивают способность компании погасить долги с помощью своих активов. Коэффициенты играют ключевую роль при оценке финансовой устойчивости бизнеса. Это помогает банкам определять возможные риски по финансам.

Рассчитав коэффициент ликвидности, руководители фирм получают поддержку в принятии решений и обеспечении стабильности активов на счету фирмы.

Нормативы ликвидности и коэффициенты:

1. Текущая

Общая ликвидность заключается в том, как оперативно фирма имеет возможность рассчитаться с долгами, используя имеющиеся активы. Этот параметр рассчитывают, разделив текущие активы на текущие обязательства.

2. Быстрая

Показывает, как быстро компания способна погасить задолженность, используя более ликвидные активы. Это отношение мгновенно доступных средств к текущим долговым обязательствам.

3. Абсолютная

Параметр обычно указывает на возможности фирмы удовлетворять обязательства, не распродавая активы, принадлежащие ей на долгосрочной основе. Коэффициент абсолютной ликвидности выражается в отношении самых ликвидных активов к общей сумме долга и краткосрочных кредитов. Коэффициент может помочь оценить финансовую устойчивость фирмы и ее способности погасить долги.

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Рассчитать коэффициент ликвидности можно так: сумма быстро и медленно реализуемых активов, A1, A2 и A3, делится на сумму срочных обязательств П1 и краткосрочных пассивов П2. Именно так и рассчитывается абсолютная ликвидность. Формула выглядит следующим образом:

Коэффициент текущей ликвидности = (А1+А2+А3) / (П1+П2)

КТЛ = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Если произвести расчет ликвидности, то получится число, которое должно быть не менее 1, но не больше 2.

Таким образом, если коэффициент равен 1,56, бизнес находится в пределах нормы ликвидности.

Низкий коэффициент может указывать на отсутствие баланса в управлении активами, высокий же — на недостаточную ликвидность и платежеспособность компании.

Для чего оценивать ликвидность

Оценка этого параметра компании очень важна по нескольким важным направлениям:

Оценка платежеспособности. Анализ реализуемости позволяет определить, может ли фирма выполнять свои финансовые обязательства. Финансы на счету компании и легко продаваемые товары повышают платежеспособность компании, что дает возможность взять кредит в банке или заключить сделку без предоплаты. Оценка финансового состояния. Быстрая реализуемость активов говорит о благополучии фирмы. Предотвращение финансовых кризисов и банкротства. Оценка реализуемости товаров помогает компании избежать банкротства. Если компания не способна быстро погасить долги, это создает риск проблем с платежами и угрозу финансовой устойчивости.

Анализ ликвидности

Компания должна быть в состоянии оплатить свои счета вовремя. Чтобы узнать, может ли она это сделать, нужно изучить ее финансовую отчетность. Рассмотрим, как сделать это по бухгалтерскому балансу.

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Бухгалтерский баланс — документ, в котором отражены активы и обязательства фирмы. Анализ ликвидности баланса дает возможность выяснить, способна ли она производить оплату своих счетов вовремя. Если у компании много долгов и мало денег, это может быть признаком проблем с платежеспособностью.

Где применяется ликвидность?

Ликвидность — очень ценное понятие в мире финансов, которое применяется в разных областях:

Управление финансами. Предприниматели используют ликвидность для оценки собственной платежеспособности и исполнения обязательств.

Банковская сфера. Ликвидность банка играет ключевую роль в оценке его стабильности и способности выполнять финансовые операции.

Инвестиции. Вкладчики хотят убедиться, что смогут легко продать ценные бумаги, получив деньги тогда, когда это им понадобится.

Ликвидность предприятия

Это способность компании быстро рассчитываться и погашать свои долги. Она определяется соотношением между ее долгами и активами на балансе. Ликвидность предприятия включает в себя:

способность быстро продавать запасы продукции или сырья без убытков;

короткие сроки погашения дебиторской задолженности;

наличие достаточного количества ликвидных активов для покрытия текущих краткосрочных обязательств;

способность предприятия прогнозировать и управлять поступлениями и выплатами денежных средств.

Обеспечив адекватные показатели ликвидности, фирма избежит денежных затруднений в условиях переменчивого рынка.

Банковская ликвидность

Показывает, насколько эффективно банк может выполнять свои обязательства перед клиентами, например, размещать вклады или выдавать кредиты.

Критерии ликвидности банка:

доступные резервы для снятия средств, стабильность депозитной базы, способность к эмиссии, диверсификация активов.

Ликвидность рынка

Это означает, что фирма может быстро заключать рыночные сделки без особых потерь.

Факторы, определяющие рыночную ликвидность:

Объем торгов . Чем чаще торгуется актив на рынке и имеет больший объем сделок, тем его рыночная ликвидность выше.

. Чем чаще торгуется актив на рынке и имеет больший объем сделок, тем его рыночная ликвидность выше. Ширина спреда . Разница между ценой покупки (BID) и ценой продажи (ASK), отражает уровень ликвидности на рынке. Узкий спред свидетельствует о высокой ликвидности, поскольку разрыв между ценами покупки и продажи незначителен, и сделки могут быть заключены по более близким к текущей рыночной цене значениям.

. Разница между ценой покупки (BID) и ценой продажи (ASK), отражает уровень ликвидности на рынке. Узкий спред свидетельствует о высокой ликвидности, поскольку разрыв между ценами покупки и продажи незначителен, и сделки могут быть заключены по более близким к текущей рыночной цене значениям. Глубина рынка отражает число продавцов и покупателей, готовых заключать сделки в различных ценовых диапазонах в отношении рынка. Большая глубина рынка увеличивает вероятность заключения сделок без значительного влияния на цены.

отражает число продавцов и покупателей, готовых заключать сделки в различных ценовых диапазонах в отношении рынка. Большая глубина рынка увеличивает вероятность заключения сделок без значительного влияния на цены. Скорость исполнения. Это время, которое необходимо для завершения сделки. Быстрое исполнение указывает на высокую ликвидность рынка.

Ликвидность ценных бумаг

Это означает, что бумаги можно реализовать быстро и по цене, близкой к рыночной. Инвесторам это важно, и они часто выбирают высоколиквидные активы, например востребованные акции больших фирм.

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Ликвидность денег

Ликвидность средств — это свойство денег в любое время быть обменянными на любые другие средства. Например, фирма с высокой финансовой ликвидностью обычно погашает обязательства достаточно быстро.

Ликвидность недвижимости

Возможность быстрой продажи недвижимости. Ликвидность имеет зависимость от следующих факторов:

Расположение. Квартиры в центре города высоколиквидны, потому что жилье в этом районе пользуется повышенным спросом. Однако недвижимость на отдаленных участках сельской местности часто теряет в ликвидности, ведь спрос на нее ограничен. Состояние объекта. Новая недвижимость часто привлекает больше покупателей и ее ликвидность высока. Тип недвижимости. Коммерческие объекты менее ликвидны, поскольку круг потенциальных покупателей ограничен. Оценка ликвидности помогает инвесторам принимать осознанные решения о торговле недвижимостью.

Ликвидность недвижимости также зависит от текущих рыночных условий. В периоды экономического подъема спрос на недвижимость поднимается. Оценивая ликвидность недвижимости, мы можем планировать инвестиции и управлять финансовыми рисками.

Как повысить ликвидность

Каждый шаг должен быть направлен на достижение общей цели — обеспечить финансовую устойчивость компании. Расскажем, как можно увеличить ликвидность:

Наращивайте доходы компании. Разработайте новую линейку товаров или услуг, расширяйте рынки сбыта или запустите рекламную кампанию, чтобы привлечь больше клиентов. Повышайте оборачиваемость активов, чтобы компания быстрее конвертировала свои товары или услуги в прибыль. Регулярно погашайте кредиты или рефинансируйте долги, ищите выгодные предложения от банков. Альтернатива — сократить зависимость от заемных средств и использовать только внутренние источники финансирования. Снижайте дебиторскую задолженность. Этот процесс включает в себя заключение с должниками соглашения о цессии и передачу обязательств дебитора третьей стороне, уменьшение рисков в работе с партнерами, проведение скоринга контрагента и автоматизацию процессов.

Следуя этим шагам, компания может привести свою ликвидность к норме и обрести финансовую устойчивость на рынке.

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