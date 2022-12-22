Криптовалютная платформа Bitbanker запустила SWIFT-переводы. Клиенты площадки могут вывести доллары США на счета в иностранных банках. Перевод проходит через партнера в Кыргызстане — «Айыл Банк», сообщил RB.RU представитель Bitbanker.

Для выполнения операции нужно оставить заявку на сайте, оператор переведет средства после ее обработки и проверки данных. Срок перевода составит до 6 рабочих дней. Минимальная сумма вывода — $200, максимальная — $1 млн.

Криптовалютная платформа берет динамическую комиссию за перевод. Так, если вывод составит от $200 до $1 тыс., то комиссия фиксированная — $100. За перевод до $10 тыс. — 5%, до $50 тыс. — 4%, свыше $50 тыс. — 3%. Bitbanker предупреждает, что кроме собственной комиссии не исключена также комиссия банка-посредника, которая будет зависеть от самой кредитной организации.

Криптоплатформа также позволяет вывести наличные, если иностранного счета нет. В этом случае компания предлагает купить криптовалюту на счет в платформе и прийти в ближайший обменник, чтобы обменять ее на наличные.

По состоянию на сентябрь 2022 года от SWIFT отключены ВТБ, «Открытие», «Россия», «Новикомбанк», «Совкомбанк», «Промсвязьбанк», ВЭБ, Сбербанк, «Россельхозбанк», «Московский кредитный банк».

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