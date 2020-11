Рынок цифровых валют: что тут происходит и какие технологии самые перспективные

Цифровые деньги

Цифровые валюты — это новая форма денег. Они абсолютно неосязаемы, их нельзя потрогать или почувствовать. Каждый аспект выдачи, передачи и учета цифровых денег является цифровым. При этом цифровые валюты обладают платежными свойствами, схожими с привычными валютами. Но в отличие от бумажных аналогов, чтобы открыть свой цифровой кошелек, необходимо устройство с доступом в интернет.

Эмитентами цифровых валют могут выступать как государства, так и частные компании. Согласно исследованию Всемирного банка, порядка 20% из 66 центробанков рассматривают возможность введения государственных цифровых валют в ближайшие шесть лет. Поскольку транзакции с цифровыми деньгами не требуют посредников (peer-to-peer), они часто являются самым дешевым, быстрым и анонимным способом торговли валютами.





Успех криптовалют

Самый быстрорастущий и коммерчески прибыльный сегмент на рынке цифровых валют составляют криптовалюты. Все криптовалюты — цифровые валюты, но не все цифровые валюты — криптовалюты.

По данным аналитического отчета Mapegy, к концу третьего квартала 2020 года на мировом финансовом рынке ходят более 2 тыс. криптовалют. Большинство из них пользуются спросом среди банкиров, инвесторов и корпораций: к гонке за криптовалютами подключились Facebook, Tencent, IBM, Baidu. Всего список насчитывает 887 игроков.





На что обратить внимание

Рынок цифровых валют находится на стадии формирования и пополняется новыми игроками. В рейтинг Mapegy вошли 500 стартапов с совокупным финансированием в размере $1,4 млрд; в тройке лидеров британский Revolut ($ 917 млн), американские ClassPass ($ 549 млн) и Bakkt ($ 483 млн). Совокупный объем финансирования профильных стартапов составил $20 млрд.

На эти технологии следует обратить внимание в ближайшее десятилетие.





Блокчейн

Блокчейн — основа любой криптовалюты, поэтому криптоденьги не связаны ни с одним центром. Учет и хранение операций производится и охраняется самими пользователями децентрализованно, без государственных или банковских гарантий на основе умных контрактов.

Нельзя сказать, что блокчейн дополняет существующий рынок финансовых продуктов. Эта технология создает новые рынки со своими правилами игры (транспарентность и надежность), принципами и бизнес-моделями. Считается, что в ближайшие годы общая стоимость криптовалют может достигнуть $2 трлн.





Unsplash





Аналитика клиентских профилей с использованием больших данных

Аналитика транзакций с Big Data видоизменяет качество оказания финансовых услуг. При этом ставка делается на игроков, пополняющих финансовые данные нефинансовыми. Чтобы лучше понять клиентов, эмитенты отслеживают их запросы в поисковых системах, геопространственные данные, поведение на платформах мобильной телефонии и в социальных сетях, составляя психометрические профили.

Очевидный минус: трудоемкость и затратность сбора данных. Поэтому крупные компании чаще прибегают к услугам сторонних провайдеров.

Например, компания Lukka обрабатывает и анализирует данные для эмитентов цифровых валют, регуляторов и ретейлеров. Нововведения сосредоточены на управлении рисками. Еще один вектор в запуске нового поколения финтех-продуктов, построенных на поведенческом анализе пользователей. К примеру, банк N26 делится аналитикой со своими клиентами, чтобы те лучше следили за своими тратами.





Облачные технологии

Облачные технологии демократизируют рынок финансовых услуг. Речь идет о банковских операциях как услуге (BaaS) и технологии платежей как услуге (PaaS). В последующее десятилетие эти инновации преобразуют традиционные форматы платежей за счет внедрения новых, гибких клиентских интерфейсов.

На этом построен бизнес Cudo: поскольку пользователи платят только за используемые услуги, облачные решения по монетизации оказываются гораздо более экономичным, быстрым и прозрачным решением по сравнению с текущими расходами на собственную ИТ-инфраструктуру.





Технологии распределенного реестра (distributed ledger technologies)

В контексте платежей, клиринга Безналичные расчеты между странами, компаниями, предприятиями и банками за товары, ценные бумаги и услуги и расчетов успешно выстрелили технологии распределенного реестра. Они позволяют организациям использовать уже установленные протоколы для проведения децентрализованных финансовых расчетов без единого бухгалтерского реестра.

Для финансового сектора это означает расширение доступа к финансовым услугам: повышение эффективности, надежности, скорости транзакций, снижение затрат на их обработку и новые возможности для бизнеса. Потенциал технологии впечатляет: от приложений по выдаче кредитов (Teneos), осуществлению платежей и расчетов (Kaoun) и управлению идентификационными и медицинскими данными (Aenco) до ведения реестров данных (Zenome).





Цифровые валюты в цепочке интернета вещей

Игроки на рынке цифровых валют все чаще заглядываются на IoT в попытке освоить потенциал электронных платежей, например, в ЖКХ или ретейле. Интернет вещей позволяет интегрировать электронные платежи в договорные соглашения, одновременно снижая риск неплатежей.

Один из примеров — объединение интеллектуальных счетчиков энергии с платежными решениями (часто основанными на цифровых деньгах), что позволяет конечным потребителям автоматически оплачивать счета по смарт-контрактам в режиме реального времени (Riddle & Code). Освоение этой связки в массах тормозится развитием телекоммуникационных технологий, прежде всего 5G.





Биометрические технологии

Биометрические технологии используют физиологические и поведенческие характеристики для аутентификации личности и считаются высокоточными. Однако для их обработки и хранения требуется соблюдение повышенных стандартов безопасности. Для рынка цифровых платежей биометрия является ощутимой альтернативой пин-кодам и паролям. Например, Spatium разработал удобный и безопасный инструмент доступа к цифровым активам с помощью хэша с лица в качестве шифровального ключа.

Быстрое распространение технологии определяет готовность пользователей «платить лицом»: в Китае эта технология прижилась легко на фоне уже распространенной системы визуального мониторинга граждан; правительство Москвы анонсировало запуск биометрического способа оплаты в московском метро с 2021 года; платежи в американском Amazon Go построены на биометрии.





Unsplash





Технологии бесконтактной оплаты

Бесконтактные платежи облегчают оплату непосредственно в пункте продаж. При этом платежные данные передаются без физического контакта (ввода пароля, отпечатка пальца или пин-кода) между приемным устройством получателя и платежным инструментом плательщика, а информация для бесконтактных платежей может храниться и передаваться с различных устройств-посредников (например, платежных карт, мобильных телефонов или гаджетов).

Самыми распространенными технологиями являются радиочастотная идентификация (BRD), ближняя бесконтактная связь (Selfiepay), протоколы BLE (Electroneum) и QR-коды (Digital Debit). Бесконтактные технологии оплаты на основе блокчейна являются основой для электронных кошельков нового поколения, позволяя пользователям совершать покупки «не светясь».





Цифровой ID

Цифровая идентификация (цифровой ID) — это набор учетных данных (биографические и биометрические данные, другая существенная информация, например, кредитная история пользователя), которые могут однозначно идентифицировать физическое или юридическое лицо и используются для сделок с цифровыми валютами.

Технологии цифрового ID облегчают многие автоматизированные операции и считаются более надежными, чем физическое удостоверение личности. Преимуществ использования цифровой идентификации множество: от предотвращения цифрового мошенничества (Acuant), заметного сокращения операционных расходов (Blockchain Helix) до единой беспарольной аутентификации на различных платформах (Averon).

Ожидается, что бум цифровых валют и их производных продолжится в ближайшее десятилетие. Драйвер роста — мощная цифровая инфраструктура, готовая к массовому распространению этих валют.

Спрос на них поддерживается со стороны потребителей. Можно ожидать, что эта тенденция продолжится по мере того, как все большее число клиентов получат доступ к высокоскоростному интернету, а понятие «деньги» в привычном смысле заметно видоизменится.



При подготовке статьи использованы материалы World Bank Group (2020). Payment aspects of financial inclusion in the fintech era.



Фото на обложке: Shutterstock/tomertu