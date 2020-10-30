Тотальная слежка или борьба с вирусом? Как пандемия меняет умные города

Раньше драйвером преобразований была оптимизация ресурсов и процессов. То новое, что привнесла пандемия, — это осознание хрупкости человеческой жизни. Акцент сместился на человека, его здоровье и безопасность. Елена Аминова, сооснователь и CEO компании по технологическому форсайту Orange ´n´ square, рассказывает о новом вираже на рынке проектов smart city.

Умные города можно назвать хайпом последних десятилетий. Размах и региональная специфика ( безопасность — в Пекине, умная экология — в Гренобле, концепции мобильности — в Сингапуре, муниципальное управление — в Сеуле) стали визитной карточкой тех стран, где они расположены. Однако стресс-тест пандемией заставил по-новому взглянуть на ту цену, которую мы платим за городской образ жизни.

Коронавирус ударил в разгар перехода ряда российских городов на цифровые рельсы (в тройку лидеров в России вошли Москва, Казань и Санкт-Петербург) и привела к сокращению бюджетов в правительстве, бизнесе и научных проектах. Заммэра Москвы Владимир Ефимов оценил потери столичного бюджета из-за пандемии в 800 млрд рублей, а это означает, что финансирование smart city в кратко- и среднесрочной перспективе будет пересмотрено.

Какие проекты выстрелили в эпоху коронавируса и без каких не обойтись в будущем?

В эпоху цифровой революции все большее число муниципалитетов рассчитывает на инновации для выхода из кризиса. Последние несколько месяцев доказали, что технологические решения, которые прошли проверку вирусом, могут привести к неожиданному результату.

Умные города стали лабораторией трансформационных проектов. Исходные условия: высокий человеческий риск, нехватка времени и ресурсов на лабораторные тесты, ситуативное реагирование на фоновую ситуацию.





Мудрость толпы

При разработке превентивных мер против пандемии набирает обороты сотрудничество между муниципалитетами. Умные города объединяют схожие системы управления, накопленная статистика и ресурсы для превентивных мер. Примеров множество — от централизованных мер сверху вниз до более открытых, распределенных подходов.

Здесь обращают на себя внимание открытые платформы коллаборации, например, Cities for Global Health. Этот ресурс размывает границы между уровнями власти, чтобы коллективным умом выработать инициативы как специально под Covid, так и для борьбы с другими эпидемиями.

На практике это означает освоение коллаборативных форм интернационального сотрудничества. В перспективе планируется расширить платформу для обмена планами по посткоронавирусному восстановлению и преобразованию городов.





Большие данные и искусственный интеллект

Несколько лет назад Китай развернул на улицах систему контроля за передвижением граждан с использованием технологии распознавания лиц. Миллионы визуальных данных обрабатываются при помощи ИИ в режиме реального времени. Однако вспышка коронавируса привела к неожиданному перепрофилированию системы видеонаблюдения.

Технология распознавания лиц была объединена с данными тепловизионного скрининга для обнаружения людей с повышенной температурой. Так правительство рассчитывает сдержать распространение вируса.

Еще одно новшество — шлемы, оснащенные тепловизионными камерами. Информация с них передается в систему, а алгоритмы ИИ позволяют принимать решение об изоляции с минимальной временной задержкой. Эти устройства прижились в полиции Арабских Эмиратов для дистанционного обнаружения очагов инфекции.

При всей привлекательности системы и устройства «официальной слежки» оставляют множество этических и правовых вопросов, прежде всего в сфере обработки и хранения персональных данных граждан.





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Городское управление

Одним из наиболее ярких примеров того, как технологии и данные используются для цифрового городского самоуправления, является Сеул. Несколько лет назад там пилотировали концепцию «мэров — граждан» как основы развития города. Суть ее в предоставлении гражданам полного доступа к информации о динамике заболеваемости в режиме реального времени через интерактивную платформу.

Ресурс содержит последние данные о возрасте, поле, дате и маршруте перемещений заболевших, позволяя гражданам исключить из своих посещений «грязные» места (хотспоты с большим риском заражения) при помощи мобильных приложений (CoronaNow, Corona 100m).

Среди экспертов растут опасения, что умные города могут привести к тотальной слежке государства за своим населением. С другой стороны, в условиях пандемии у государственных структур появляется больше возможностей для экспериментов с интересными моделями умных городов, которые в иные времена не нашли отклика в обществе.





Системы управления мобильностью

В контексте пандемии понятие «умный городской транспорт» оказывается слишком узким. Уместнее говорить об управлении мобильностью. Ситуативные региональные локдауны заставляют людей больше передвигаться пешком или пересаживаться на личный автотранспорт, увеличивая вероятность пробок и скопления большого числа людей, например, в супермаркетах. Приходится перенаправлять мобильные потоки, чтобы сдержать распространение инфекции и сгладить пиковые нагрузки.

Мобильные трекеры Hacon анализируют перемещения людей в режиме реального времени, сопоставляют данные с транспортным флотом на дорогах, предлагая безопасную навигацию в городских джунглях.

Муниципалитеты Будапешта, Милана, Сиэтла, Парижа преобразуют десятки километров автомобильных дорог в зоны для велосипедного и пешеходного движения — а это служит прочным заделом для коммерчески привлекательных и экологичных проектов по микромобильности.





Системы оказания социальных услуг

На фоне впечатляющего скачка рынка бесконтактной доставки товаров, продуктов питания и еды (эти услуги критичны для тех, кто находится в группах социального отчуждения — людей с инвалидностью, престарелых людей и групп риска по сопутствующим заболеваниям), появились общественные инициативы по оказанию социальных услуг.

Добровольцы Randall.ie и «МыВместе2020» помогают самоизолированным с доставкой продуктов и лекарств до дверей или оказанием психологической помощи.

Индийская Urban Company вышла на международный рынок со спектром услуг на дому, от закупок и парикмахерских услуг до дезинфекции помещений после инфекции. Большой недостаток этих проектов в их точечном характере. Используя IT-базу умных городов, их необходимо интегрировать в социальную инфраструктуру города.





Инновации для городской среды

Инновации для городской среды подразумевают бесшовную интеграцию IT-систем в цепочке экспресс-тестирования, обработки данных и их передачи в медучреждения и компетентные органы (например, занесение в электронные паспорта граждан). По мнению эксперта «Сколково» Равиля Ахтямова, интегрированные технологии мониторинга уже есть, и их реально развернуть в короткие сроки.

Какие уроки извлекли из пандемии умные города?

В среднесрочной перспективе необходимо переосмыслить дизайн городской инфраструктуры для общественного транспорта, городского управления, реагирования на чрезвычайные ситуации, организации социальных и медицинских услуг. Тренды в smart city все больше смещаются с крупных проектов по автоматизации инфраструктуры к обеспечению безопасности горожан. Причем безопасность и здоровье становятся личным делом каждого.

Публикация подготовлена с использованием аналитических материалов компании Mapegy.