Бесконтактная доставка: как фуд-сервисы используют новый тренд в условиях пандемии

Прийти с утра на работу, измерить температуру, запастись масками и антисептиками — так теперь выглядит ежедневная рутина для многих курьеров. Более того, приходится привыкать к новому формату взаимодействия с клиентами — бесконтактной доставке. Rusbase выяснил, что это за услуга, где ее заказать и есть ли в ней смысл.

Спасаясь от коронавируса, люди самоизолируются и избегают общественных мест. Многие компании, в том числе общепит, терпят убытки. «На неделе с 9 марта мы наблюдали падение посещаемости на 30-40%, к выходным она упала до 50-60%, — говорит Хенрик Винтер, основатель ресторанного холдинга «Тигрус». — Думаем, что в ближайшие дни из-за карантина мы придем к нулю». Но постепенно и рестораторы адаптируются к новым условиям. Так, il FORNO Group дает скидку 20% на заказ блюд из ресторанов холдинга. А Gremm Group, в ведомстве которой Усачевский, Центральный рынок на Маросейке и рынок на Ленинском, запустила собственную службу доставки «Мои рынки». С каждым днём предложений становится все больше.

Пока рестораны придумывают, как не дать бизнесу рухнуть, службы доставки готовой еды сделали шаг на опережение и предложили клиентам «новую» услугу — бесконтактную доставку. Суть ее в том, что, курьер, доставив заранее оплаченный заказ в указанное место, не приближается к клиенту ближе чем на 2-3 метра. Похожую по содержанию доставку «до двери» интернет-магазин Ozon запустил еще в июле 2019 года. Но, похоже, ее звездный час настал только сейчас.

Еда без контакта

Первыми бум востребованности бесконтактной доставки испытали в Китае. Там Meituan — крупнейший азиатский доставщик еды — пилотировала услугу в городе Ухань еще в конце января. К началу февраля 2020 года бесконтактные заказы составили 80% от всех заказов компании. Вскоре к Meituan присоединились McDonald’s, Starbucks, Ele.me, KFC, Pizza Hut и другие: компании обязали курьеров носить маски и дезинфицировать руки после каждой доставки. Вслед за Китаем бесконтактно стали доставлять во всех странах, где обнаружился COVID-19. Услуга появилась у Deliveroo, Glovo, Postmates, Door Dash, UberEats, Instacart, Just Eat, Zomato, Swiggy.

Источник: Business Insider

Россия не стала исключением. С середины марта крупнейшие игроки рынка тоже ввели функцию бесконтактной доставки. В числе первых услугу предложил Delivery Club. Курьер доставляет заказ по безналичному расчету, оставляет его на рюкзаке у двери, отходит на расстояние не менее трех метров и сообщает о доставке по телефону. После этого возвращается за рюкзаком и продолжает работу. Функция доступна пользователям Android и iOS. «Бесконтактная доставка — это уже новый операционный процесс. Чтобы он заработал, мы внесли изменения в мобильное приложение для пользователей, для курьеров и в систему поддержки», — рассказали в пресс-службе Delivery Club.

Компания также запустила в Москве бесплатную раздачу медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств для своих курьеров и открыла медицинский пункт проверки курьеров на признаки заражения.

«Маски, перчатки и антисептики курьеры получают в том же хабе, в котором им выдают форму и рюкзаки при трудоустройстве. Составлен график, по которому они приезжают в хаб за первичным комплектом профилактических средств. По прибытию у них проверяется температура. Пока ни у одного из курьеров повышенная температура выявлена не была». пресс-служба Delivery Club



На бесконтактный способ доставки перешли «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». Для этого в комментарии к заказу, оплаченному картой, нужно попросить, чтобы курьер оставил заказ у двери и подтвердил доставку по телефону. Курьерам также выдали антисептики и рекомендации, как снизить вероятность заболевания вирусом.

Без контактов доставляют курьеры «Самоката». При безналичной оплате бокс с заказом оставляют в нескольких метрах от двери и сообщают о доставке. Если оплата осуществляется наличными, курьер просит положить деньги на рюкзак. Таким же образом передаётся сдача. Курьеров тоже обеспечили масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Людей с симптомами ОРВИ или гриппа к работе не допускают.

В justfood перестали принимать наличные, перешли на бесконтактную доставку и вложили всем клиентам дезинфицирующие гели.

«Наше производство организовано по международному стандарту ХАССП. Все работники на производстве регулярно проходят медосмотр, работают только в защитных костюмах, перчатках и масках. К своим рабочим местам они проходят через дезинфицирующий шлюз, где дополнительно обрабатываются руки и обувь, включая подошву. Продукты проходят несколько стадий очистки. Помещения и оборудование моются два раза в сутки, два раза в неделю проводится чистка с полной остановкой процессов производства» пресс-служба justfood

Курьеры и повара «Кухни на районе» привязаны каждый к своей точке, им ежедневно измеряют температуру и следят за их состоянием здоровья. «Мы тщательно отслеживаем процесс обработки продукции на производстве, — комментирует CMO «Кухни на районе» Кирилл Родин. — Но самое важное, что в “Кухне” отсутствует оплата наличными вообще — райдеры напрямую не контактируют с клиентами. Сейчас каждый желающий может отметить в комментарии к заказу “оставить у двери” или воспользоваться кнопкой “Бесконтактная доставка” в приложении».

Но кто гарантирует, что доставщики будут пользоваться антисептиками? «Выполнение рекомендаций — личная ответственность каждого курьера», — говорит основатель сервиса «Самокат» Вячеслав Бочаров. Так считают и в Delivery Club. «Мы не можем проверить, сколько антисептика за смену использовал каждый курьер. Но в наших силах сделать так, чтобы каждый курьер осознал свою новую роль. Мы рассказываем, почему вводим меры профилактики и почему их крайне важно выполнять. Делаем это максимально открыто и подробно. Курьеры Delivery Club относятся к новым правилам с полным понимаем. Явка за антисептиками стопроцентная».

Источник: Delivery Club

Однако «доставка до двери» — не единственное нововведение. Некоторые компании пошли дальше. «На прошлой неделе мы стали дополнительно упаковывать в пластик заказы от Level Kitchen и My Food (наиболее популярные бренды), — рассказали в пресс-службе Performance Group. — Это дополнительные расходы, но это сознательный шаг, на который мы идем, пока ситуация не нормализуется. Сам пакет, в который запаян заказ, можно передать курьеру, компания его утилизирует самостоятельно. Все без исключения клиенты считают такое нововведение своевременным, поэтому мы его распространим и на Performance Food».

Также в Performance Group усилили защитные меры на производствах, установив дополнительные системы фильтрации и обеззараживания воздуха. «Все заказы собираются в "чистой зоне" производства, где очень высокий уровень контроля персонала, воздуха, воды и ингредиентов. Важно было по максимуму обезопасить доставку, что и было сделано. Видим плавный рост заказов. На этой неделе количество предзаказов примерно на 12% выше, чем на предыдущей».

Не только продукты

Цепная реакция бесконтактной доставки бежит по всему рынку. Например, аналогичную услугу ввел интернет-магазин MYSHOP.ru. Услуга действует не только для предоплаченных заказов, но и для заказов с наличным расчетом. Предоплаченные заказы курьер, как и у всех, оставляет около двери, потом звонит по телефону и отходит на три метра. Клиент забирает заказ и в течение трёх минут подтверждает получение звонком курьеру на его телефон. В случае с наличным расчётом клиент оставляет деньги в конверте у двери. «Крайне желательно, чтобы оплата была подготовлена без сдачи», — отмечают в пресс-службе MYSHOP.ru.

Постепенно на доставку «без контакта» переходят и те магазины, для которых до недавнего времени услуга казалась излишней.

«В fashion-сегменте сложно минимизировать контакт клиента и доставщика, потому что примерка — это важная опция для клиента. Тем не менее, сегодня наши партнеры по доставке дают возможность оставить предоплаченный заказ у двери по согласованию с покупателем. Кроме того, курьерам начали выдавать антисептики для обработки рук в течение дня. Мы также наблюдаем небольшой рост заказов через постаматы (+2%), которые позволяют получить заказ и не вступать при этом в контакт с человеком». Инна Магдалюк, генеральный директор eSolutions (входит в Otto Group Russia)



Интернет-магазин Lamoda запустил доставку «без контакта» по всей России. «При звонке в день доставки необходимо предупредить торгового представителя LM Express, что вам нужна бесконтактная доставка, — пояснили в пресс-службе Lamoda. — Он оставит заказ у двери, отойдет на три метра и позвонит клиенту по телефону. Доступны варианты с примеркой (торговый представитель ожидает 15 минут за дверью) и без. Если хотите полностью исключить контакт с торговым представителем, предлагаем оплатить заказ заранее онлайн. Если это неудобно, рекомендуем пользоваться бесконтактными картами Apple или Android Pay, чтобы минимизировать время взаимодействия». Для небольших заказов по-прежнему есть опция доставки в постаматы.

Источник: lamoda

«В России подход к экспресс-доставке отличается от опыта других стран тем, что у нас посылку передают из рук в руки, а не оставляют у двери или в почтовом ящике как, например, в США, — отмечает Мария Мартынова, исполнительный директор по клиентскому сервису компании «Курьер Сервис Экспресс». — В нашей стране сложно уйти от этой практики, но всем приходится адаптироваться под форс-мажорные обстоятельства. Бесконтактная доставка сейчас — новое, обусловленное сложившейся ситуацией изменение рынка для сокращения взаимодействия между людьми. При этом должна быть готовность обслуживать квартиры, находящиеся на карантине. Как показывает успешный опыт Китая, курьерские службы становятся практически единственной связью этих людей с внешним миром».

Мария Мартынова

исполнительный директор по клиентскому сервису компании «Курьер Сервис Экспресс»

Наша компания уже ввела услугу бесконтактной доставки до двери клиента по запросу. Внедрение новой схемы работы потребовало исключения из наших внутренних инструкций пункта об обязательном получении подписи адресата о вручении посылки. Теперь ее может заменить отметка курьера о времени посещения заказчика. Отмечу, что наша служба работает главным образом в сегменте B2B, а частным лицам возит только предоплаченные отправления, что исключает денежный расчет с клиентом.

Весь штат проходит утренний контроль температуры тела. Если показатели не в пределах нормы, мы отстраняем от работы с условием обязательного посещения врача и традиционной оплатой отпуска по нетрудоспособности. Также проводим беседы о важности соблюдения гигиены рук. Отдел кадров контролирует, какие страны посещают наши сотрудники, что позволяет своевременно ввести профилактические меры.

Евгений Богданов,

управляющий партнер сети «Суши Wok»

У нас, как и у всех, нет доступа к тестам на коронавирус. Мы полагаемся на простую систему диагностики: измеряем температуру всем курьерам, допускаем к работе только здоровых сотрудников и объясняем, как важно при первых симптомах заболевания самоизолироваться. Курьеры с пониманием относятся к этим мерам, они тоже заинтересованы в сохранении как своего здоровья, так и здоровья окружающих. На всех торговых точках мы ведем видеонаблюдение, позволяющее проконтролировать этот момент. Кроме того, регулярно проводятся беседы с объяснением необходимости таких мер гигиены. Бесконтактная доставка занимает чуть больше времени, чем стандартная, но мы понимаем, что это необходимо. Если в будущем эта опция останется востребованной, мы, конечно, ее оставим.

Даниэль Гальпер,

сооснователь и CEO Grow Food

Grow Food внедрил бесконтактную доставку еще в декабре 2019 года. Считайте, сработали на опережение. Это безопасно и очень удобно. У нас было больше трех месяцев, чтобы все довести до ума, от интерфейса в приложении до самой доставки. Поэтому сейчас наши курьеры не теряются, когда их просят оставить коробку с едой у двери, а действуют по инструкции: делают фотографию, отправляют ее в приложение клиенту и уходят.

Также мы ежедневно проверяем здоровье сотрудников на заводе и в распределительном центре. Перед погрузкой машины мы проверяем температуру и общее самочувствие каждого курьера. При первых признаках простуды отправляем курьера домой и рекомендуем посетить врача.

А что врачи?

Что говорят по поводу бесконтактной доставки врачи? Мнения разделились. Есть те, кто считает, что бесконтактная доставка полезна. «Три метра — дистанция, которая гарантирует безопасность, если курьер закашлялся или чихнул в момент передачи заказа, — говорит Надежда Чернышова, врач-терапевт, медицинский редактор компании «Доктор на работе». — Более того, понимая, что не нужно будет брать заказ из рук курьера, покупатель успокаивается и чувствует себя увереннее. Так что главное преимущество таких ограничений — психологическое. Вирусы могут попасть в заказанную еду гораздо раньше — во время приготовления пищи, во время упаковки и собственно транспортировки. Важно, чтобы изготовитель еды отслеживал состояние здоровья всех сотрудников в этой технологической цепочке. Они не должны допускаться до работы с температурой, насморком и кашлем. А потребителю рекомендуем надеть маску во время распаковки заказа и вымыть руки с мылом перед едой».

А кто-то в этой услуге смысла не видит. Врач Михаил Бодухин: «Бесконтактная доставка — часть ситуационного маркетинга. На фоне паники дилетантов все средства хороши. Изоляция курьера в любой форме бессмысленна при наличии других контактов дома, на работе, в транспорте».