Изоляция, мониторинг цен и льготы для бизнеса: как российские власти борются с коронавирусом

Сегодня правительство объявило новые меры борьбы с коронавирусом и поддержки экономики. Rusbase рассказывает, как власти пытаются остановить распространение инфекции.

Здоровье:

все россияне, прибывшие из-за границы, должны изолироваться на две недели,

на границах работает санитарный контроль,

больничные можно оформлять дистанционно,

регионы получат тест-системы для выявления коронавируса. Запас тестов составляет 700 тысяч штук,

в больницах создали запас лекарств и дополнительные инфекционные койки,

работодателям и образовательным учреждениям рекомендуют перейти на удаленку.

Экономика:

создан антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей,

с 20 марта Минпромторг начнет мониторинг цен на продукты, лекарства и медицинские товары во всех регионах,

каждую неделю в России будут мониторить рынок труда,

с 20 марта отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Для лекарств и медицинских изделий пошлины на ввоз снизят до нуля,

импортеры и крупные торговые сети смогут использовать «зелёный коридор» на таможне,

врачи, медсестры и сотрудники Роспотребнадзора получат стимулирующие выплаты из бюджета.

Для бизнеса:

малый и средний бизнес на три месяца освобождается от уплаты страховых взносов,

создан гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний,

наиболее пострадавшие отрасли экономики получат отсрочку по налоговым платежам. В их числе авиаперевозчики и турбизнес.

Также Россия приостановила въезд для иностранцев и полеты в некоторые страны.

С кем Россия ограничила авиасообщение:

все страны ЕС,

Великобритания,

Норвегия,

Швейцария,

США,

ОАЭ,

Китай,

Иран,

Южная Корея.

В России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, одна пациентка умерла. Большинство зараженных — 98 человек — живут в Москве. В Московской области 17 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге — 10.

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