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Изоляция, мониторинг цен и льготы для бизнеса: как российские власти борются с коронавирусом
Новости
Ксения Самбулова
Сегодня правительство объявило новые меры борьбы с коронавирусом и поддержки экономики. Rusbase рассказывает, как власти пытаются остановить распространение инфекции.
Изоляция, мониторинг цен и льготы для бизнеса: как российские власти борются с коронавирусомКсения Самбулова
Здоровье:
- все россияне, прибывшие из-за границы, должны изолироваться на две недели,
- на границах работает санитарный контроль,
- больничные можно оформлять дистанционно,
- регионы получат тест-системы для выявления коронавируса. Запас тестов составляет 700 тысяч штук,
- в больницах создали запас лекарств и дополнительные инфекционные койки,
- работодателям и образовательным учреждениям рекомендуют перейти на удаленку.
Экономика:
- создан антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей,
- с 20 марта Минпромторг начнет мониторинг цен на продукты, лекарства и медицинские товары во всех регионах,
- каждую неделю в России будут мониторить рынок труда,
- с 20 марта отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Для лекарств и медицинских изделий пошлины на ввоз снизят до нуля,
- импортеры и крупные торговые сети смогут использовать «зелёный коридор» на таможне,
- врачи, медсестры и сотрудники Роспотребнадзора получат стимулирующие выплаты из бюджета.
Для бизнеса:
- малый и средний бизнес на три месяца освобождается от уплаты страховых взносов,
- создан гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний,
- наиболее пострадавшие отрасли экономики получат отсрочку по налоговым платежам. В их числе авиаперевозчики и турбизнес.
Также Россия приостановила въезд для иностранцев и полеты в некоторые страны.
С кем Россия ограничила авиасообщение:
- все страны ЕС,
- Великобритания,
- Норвегия,
- Швейцария,
- США,
- ОАЭ,
- Китай,
- Иран,
- Южная Корея.
В России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, одна пациентка умерла. Большинство зараженных — 98 человек — живут в Москве. В Московской области 17 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге — 10.
Фото: Deliris / Shutterstock
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