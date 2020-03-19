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Изоляция, мониторинг цен и льготы для бизнеса: как российские власти борются с коронавирусом

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сегодня правительство объявило новые меры борьбы с коронавирусом и поддержки экономики. Rusbase рассказывает, как власти пытаются остановить распространение инфекции.

Изоляция, мониторинг цен и льготы для бизнеса: как российские власти борются с коронавирусом

Здоровье:

  • все россияне, прибывшие из-за границы, должны изолироваться на две недели, 
  • на границах работает санитарный контроль,
  • больничные можно оформлять дистанционно,
  • регионы получат тест-системы для выявления коронавируса. Запас тестов составляет 700 тысяч штук,
  • в больницах создали запас лекарств и дополнительные инфекционные койки,
  • работодателям и образовательным учреждениям рекомендуют перейти на удаленку. 

Экономика: 

  • создан антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей,
  • с  20 марта Минпромторг начнет мониторинг цен на продукты, лекарства и медицинские товары во всех регионах,
  • каждую неделю в России будут мониторить рынок труда, 
  • с 20 марта отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Для лекарств и медицинских изделий пошлины на ввоз снизят до нуля,
  • импортеры и крупные торговые сети смогут использовать «зелёный коридор» на таможне,
  • врачи, медсестры и сотрудники Роспотребнадзора получат стимулирующие выплаты из бюджета. 

Для бизнеса: 

  • малый и средний бизнес на три месяца освобождается от уплаты страховых взносов,
  • создан гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний,
  • наиболее пострадавшие отрасли экономики получат отсрочку по налоговым платежам. В их числе авиаперевозчики и турбизнес.

Также Россия приостановила въезд для иностранцев и полеты в некоторые страны. 

С кем Россия ограничила авиасообщение:

  • все страны ЕС,
  • Великобритания,
  • Норвегия, 
  • Швейцария, 
  • США,
  • ОАЭ,
  • Китай,
  • Иран,
  • Южная Корея.

В России зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом, одна пациентка умерла. Большинство зараженных — 98 человек — живут в Москве. В Московской области 17 случаев заболевания, в Санкт-Петербурге — 10.

Фото: Deliris / Shutterstock

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