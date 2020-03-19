Малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по уплате страховых взносов

Власти введут трехмесячный мораторий на уплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предприниматели, арендующие государственное и муниципальное жилье, также получат отсрочку арендных платежей. Льготы начнут действовать до конца месяца.

Кроме того, малый и средний бизнес временно освободят от налоговых, таможенных и других проверок. Другие меры господдержки — расширение программы льготного кредитования для МСП и возможность реструктуризации кредитов.

Мораторий на страховые взносы и арендную плату — часть плана поддержки экономики на фоне распространения коронавируса. Правительство также сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд рублей.