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Малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по уплате страховых взносов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Власти введут трехмесячный мораторий на уплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Малому и среднему бизнесу дадут отсрочку по уплате страховых взносов

Предприниматели, арендующие государственное и муниципальное жилье, также получат отсрочку арендных платежей. Льготы начнут действовать до конца месяца. 

Кроме того, малый и средний бизнес временно освободят от налоговых, таможенных и других проверок. Другие меры господдержки — расширение программы льготного кредитования для МСП и возможность реструктуризации кредитов. 

Мораторий на страховые взносы и арендную плату — часть плана поддержки экономики на фоне распространения коронавируса. Правительство также сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд рублей.

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock

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