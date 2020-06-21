Эти модульные дома похожи на Lego и могут расти вместе с семьей

Американский стартап Module разработал модульные дома со съемной крышей. Если их владельцам понадобится больше места, они смогут добавить этаж всего за день. «Это как прикрепить еще один кубик Lego», — объясняет Брайан Гаудио, сооснователь и CEO Module.

В Module считают, что дома с изменяемой площадью могут сделать жилье более доступным. Средний размер нового дома в США в 2015 году составил 2687 кв. футов (242 кв. м). Компания производит жилые модули площадью от 500 кв. футов (45 кв. м), что позволяет существенно снизить первоначальную стоимость покупки. Если со временем семье потребуется больше места для детей, родственников или размещения арендных площадей, модульная конструкция позволит быстро и недорого добавить недостающее помещение.

Компания строит жилые помещения разного типа, в том числе и без съемных крыш. На создание домов-конструкторов Гаудио вдохновила Южная Америка, где архитектор работал над документальным фильмом о кризисе на местном рынке жилья. В некоторых районах семьи не могли получить ипотеку, поэтому были вынуждены покупать очень маленькие дома.

«Фактически люди могли приобретать жилье только за наличные, поэтому им приходилось покупать дома с одной или двумя комнатами и расширять их со временем», — объясняет Гаудио. Учитывая эту особенность, чилийский архитектор Алехандро Аравена спроектировал «растущее» жилье с расширяемой базой. Гаудио решил адаптировать эту идею к американскому рынку и начал с Питтсбурга — своего родного города.

Компания строит дома на фабрике, расположенной неподалеку от Питтсбурга, и затем доставляет их на грузовиках на заранее подобранные свободные участки (в городе их более 27 тысяч). Представители Module рассказывают, что выгоднее всего одновременно возводить несколько объектов по соседству. «Нужно привезти на площадку кран и оплатить доставку модулей с завода», — объясняет Гаудио. — Когда рядом строится несколько домов, эти издержки можно распределить на всех».

Многие компании, которые работают с жилыми модулями, заявляют, что эта технология позволяет сократить расходы на строительство. Гаудио рассказывает, что их стартап пока слишком маленький, чтобы снижать стоимость. Зато модульное строительство точно позволяет сэкономить время: например, рабочие собрали дома на фабрике зимой и уже в марте доставили их на площадку. Гаудио считает, что этот процесс занял примерно на 25% меньше времени, чем традиционное строительство.

Кроме того, фабричное производство позволяет повысить качество продукции. При создании новых домов Module работал над повышением энергоэффективности конструкций вместе с экспертами из компании DuPont. Будущие владельцы модулей смогут снизить расходы на электричество, сэкономив на отоплении и охлаждении дома. DuPont преследовал две основные цели: адаптировать свою продукцию к созданию жилых модулей на фабрике, а также повысить экономичность модульной конструкции. Готовые дома соответствуют разработанному Министерством энергетики стандарту Zero Energy Ready Home: это означает, что для их энергообеспечения достаточно возобновляемых источников энергии.

В прошлом году компания построила первый небольшой дом с одной спальней. Три новых объекта, включая дуплекс со съемной крышей, будут сданы в июле. Два из них планируется продать по рыночной цене, а третий будет еще доступнее и обойдется покупателям примерно в $184 тысяч. Гаудио собирается продолжать строить несколько домов на соседних участках — сначала в Питтсбурге, а затем и в других городах. «Я думаю, что из-за пандемии COVID-19 потребность в доступном жилье будет только увеличиваться, — говорит он. — Возможность сэконмить также станет важным фактором для потребителей».

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Фото и видео: Module