Онлайн-ремонт на миллиарды: как заработать на меняющемся рынке обустройства дома

Мировые лидеры по торговле мебелью и DIY уже перестраивают свои бизнес-модели, развивая продажи и коммуникацию с потребителями в онлайн-каналах. Стоит ли повторять их опыт? И как можно заработать на зарождающемся рынке онлайн-услуг для дома? Рассказывает Дмитрий Борисов, основатель Rerooms.ru .

Всеобщий тренд на цифровизацию меняет привычные модели клиентского поведения на многих рынках, в том числе и таком традиционном, как ремонт и обустройство дома. Заказ интерьерного дизайна и ремонта из приложения, «умный» подбор мебели и удаленный заказ строительных материалов быстро вытеснят текущие форматы взаимодействия с клиентом.

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Чтобы люди не мучались

Пять лет назад два индийских топ-менеджера из Google основали никому не известный стартап Livspace. Они решили перенести процесс выполнения дизайн-проекта и ремонта жилья в онлайн. Сегодня с их компанией работает более 4 тыс. дизайнеров, число клиентов перевалило за 20 тыс., крупнейшие инвестфонды вложили более $300 млн, а основанная ими компания уже выходит на рынок Юго-Восточной Азии и Австралии.

Во время кризиса их компания обеспечивает работой тысячи людей в Индии — и мы не сомневаемся, что Livspace переживет сложные времена.

Рамакант и Анудж создали программный продукт, который позволяет заказчику ремонт жилья в режиме онлайн и покупать необходимые для ремонта вещи через интернет. По сути, весь процесс обустройства дома — от заказа дизайн-проекта и до подвоза мебели и штор — перенесен на интернет-платформу.

Здесь можно планировать встречу с дизайнером, обсуждать с ним проект, согласовывать с подрядчиком технологические решения, посмотреть 3D-визуализацию своей квартиры. И еще — обставить свое будущее жилье мебелью и предметами декора.

Запертым в квартирах людям нет необходимости встречаться с дизайнером, чтобы обсуждать форму дверных ручек. Все это можно сделать онлайн.

Только в прошлом году Goldman Sachs и инвестиционная компания TPG Growth, а так же Ingka Investments (венчурное подразделение IKEA) вложили в Livspace $70 млн. Всего же компания привлекла более $300 млн и продолжает быть интересной для инвесторов даже в кризисный период — один из крупнейших производителей строительных материалов в Индии недавно подтвердил свои инвестиции в компанию.

Для стартапа, который был на уровне идеи всего четыре года назад, это совсем неплохо.





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Кто скопировал эту модель?

Конечно, возникает вопрос — это удачный пример развития одного из десятков тысяч стартапов, которому повезло, или индийские первопроходцы создали новую систему работы на консервативном рынке?

Судя по тому, что у них есть немало последователей по всему миру, модель Livspace можно считать универсальной. Тем более, она актуальна сейчас, когда люди просто не могут выходить из дома, а производители и продавцы строительных материалов теряют свои традиционные точки соприкосновения с клиентов в офлайн-ритейле.

Не будем лукавить: все компании, которые развивают сейчас цифровые решения в сфере обустройства дома, в той или иной степени используют уже доказавшие свою эффективность решения из Livspace и ее китайских конкурентов Tubatu и Qeeka.

На российском рынке, по нашим наблюдениям, сейчас развивается две модели, и время покажет, какая больше подходит для рынка.

Первая — это, по сути, маркетплейс услуг (дизайн, ремонт) и товаров по обустройству дома, где человек получает индивидуальный дизайн-проект и возможность покупки любых необходимых товаров в одном окне. По такому пути пошли мы и, например, онлайн-сервис «Запросто».

Вторая модель — это ремонт по фиксированной цене, где клиенту предлагают выбор из достаточно большого количества шаблонов. Здесь выделяется компания «Сделано», получившая инвестиции от бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина.

Отдельно стоит упомянуть о крупных компаниях, которые также внедрили цифровые решения. Так, ИКЕА летом прошлого года запустила бесплатную библиотеку дизайн-проектов для квартир в типовых домах. В ноябре 2019 года о запуске онлайн-платформы, которая свяжет строителей с подрядчиками, объявила и крупная строительная группа ПИК.





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Как получить максимум

Стоит ли сейчас срочно создавать похожие платформы, надеясь занять нишу на развивающимся рынке? Честно говоря, если бы мы оказались сейчас в начале пути, то не стали бы открывать бизнес в этом сегменте.

Создавать второй Uber, пытаться повторить успех AliExpress или того же Livspace сейчас — занятие, на наш взгляд, бесперспективное. В этот сектор вложены существенные средства, и компании, которые начали развивать такие сервисы, уже ушли далеко вперед.

Нет смысла, стартовав через два года, пытаться догнать лидеров. Но попытаться заработать на этом рынке все же можно. Для этого надо посмотреть, чем вы можете быть полезны.

Чтобы это сделать, предпринимателем стоит руководствоваться следующими правилами:

Внимательно следите за развитием новых каналов коммуникации с потребителем и возможностями по продвижению ваших товаров и услуг, связанными с быстрым масштабированием этих каналов.

Как несколько лет назад Wildberries и Ozon открыли окно возможностей для многих сотен малых бизнесов по всей России, не побоявшихся сделать ставку на эту витрину доступа к клиентам, так и сейчас смена ритейл-форматов дает уникальные шансы для самых дальновидных.

На нашем маркетплейсе, где уже присутствует более 500 производителей и продавцов, мы видим кратный рост продаж многих небольших игроков из различных сегментов товаров — мебель, предметы интерьера, стройматериалы. Там, где лидеры в своих отраслях и сегментах начнут замечать изменения через месяцы или годы, у вас появляется отличный шанс сформировать надежный фундамент для долгосрочного роста бизнеса.

Сейчас многие традиционные ритейлеры, которые продают товары и мебель для дома, нуждаются в том, чтобы их продукцию оцифровали. Ведь только цифровую модель условного дивана мы можем включить в дизайн-проект, а затем и продать. И какая-нибудь мебельная фабрика готова заплатить, чтобы выйти в онлайн-канал продаж. Собрать команду программистов, которые будут сидеть у себя и оцифровывать предметы, не так сложно.

Смотрите и замечайте сигналы, верифицирующие изменения, которые вы можете успешно перекладывать в свои бизнес-модели.

Все из нас склонны переоценивать перспективность и успешность различных идей и рыночных ниш, но анализ поведения крупных игроков с большой аналитической или рыночной экспертизой дает вам еще одно подтверждение правильности выбранного вами вектора развития бизнеса.

Стандартизируйте и упрощайте процессы, снижая стоимость услуги для клиента и создавая долгосрочное конкурентное преимущество.

Перенести стандартизированные и четко описанные процедуры и решения в онлайн — дело непростое, но вполне выполнимое. За вопросом «почему?» следует вопрос «как сделать иначе?». Почти всегда для улучшения какого-то процесса следует написать четкие стандарты качества и скрипты для выполнения работы. Это можно сделать практически во всех сферах.

Все понимают, что смена клиентского поведения кардинально изменит привычные бизнес-модели. Созданные внешними обстоятельствами ограничения очистят рынок от стартапов, которые еще не вывели свою цифровую бизнес-модель в прибыль. Традиционные лидеры ритейла сейчас станут в авральном режиме переводить свой бизнес в онлайн. На рынке обустройства и ремонта открывается окно возможностей для малого бизнеса.

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