Как в жизни, только зрелищнее: возможности дополненной реальности на ближайшее десятилетие

Помните Pokemon Go? Эта компьютерная игра взорвала рынок приложений в 2016 году; люди толпами бродили по улицам городов с мобильными наизготовку в поисках компьютерных монстров, а переписка молодежи в соцсетях сводилась к тому, где схоронился очередной покемон. Так началось триумфальное шествие технологий расширенной реальности в массы. Елена Аминова, сооснователь и CEO компании по технологическому форсайту Orange ´n´ square , понаблюдала, какие горизонты открываются перед отечественным рынком дополненной реальности.

Виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR) и смешанную реальность (MR) объединяет общий знаменатель: расширенная реальность. Технологии расширенной реальности (XR) находятся на переднем крае инноваций, а Тим Кук отвел технологиям дополненной реальности вкупе с искусственным интеллектом и 5G ведущую роль в глобальной цифровой революции.

Наиболее коммерчески освоенными формами расширенной реальности являются виртуальная реальность (virtual reality, VR) и дополненная реальность (augmented reality, AR). По прогнозам IDTechEx Research, совокупный рынок технологий VR и AR вырастет с нынешних $18,8 млрд до $30 млрд к 2030 году. Несмотря на то, что российский рынок заметно отстает от тройки лидеров (Китай, Южная Корея и США), отечественные компании вышли на международную арену в обоих основных сегментах — разработке аппаратных средств и освоении программного обеспечения.

Цифровое здравоохранение и фитнес

Потенциал дополненной реальности в современном здравоохранении сложно недооценить: для обучения в сложных процессах, например, при обучении хирургическим специальностям. AR воссоздает объемную модель тканей, органов и внутренних процессов. Фармацевтические лаборатории исследуют потенциал AR при моделировании молекул в составе новых лекарств, тестировании и симуляционных тренировок на сложном оборудовании.

Среди прорывных технологий отметим Cerebrum (о ней RB писал на прошлой неделе). Основатели осваивают потенциал ARв реабилитационной медицине: заместить ампутированную часть тела цифровой моделью, чтобы позволить пациенту взаимодействовать с ней и снять фантомные боли после ампутации.

Цифровое образование

AR «перехватил» эстафетную палочку в тех областях, где традиционные форматы лектория не всегда эффективны, оправданны или безопасны. Очевидным преимуществом остается скалируемость виртуального обучения: доступ к модулям можно получить одновременно в любой точке мира и в разных масштабах.

Успешный игрок на рынке цифровых образовательных проектов, московская LUDEN.IO разработала линейку интерактивных симуляторов и обучающих игр на основе AR для детей: исследование космоса, освоение необитаемых островов, знакомство с инновациями в робототехнике, генной инженерии, биотехнологиях стало увлекательным занятием.

Виртуальные обучающие тренажеры прочно прижились в индустрии.

Дополненная реальность революционирует и книгопечатание. Книги с AR объединяют традиционный текст с цифровым контентом через посредство смартфона и воспроизводят видео, создают визуальные образы героев или позволяют взаимодействовать с текстом. Компания Magic STORY разнообразит свои книги 3D играми с использованием дополненной реальности. Еще дальше пошла FarSight XR — ее продуктовая линейка включает развивающие игры и тематические лектории.

Развлечения и компьютерные игры

В тесной связке с цифровым обучением развивается сегмент развлечений и мобильного гейминга. По данным института «Центр развития» НИУ ВШЭ, в 2019 году российский игровой рынок вырос на 15% и достиг $2 млрд. В «игру» включились и крупные компании: Sony, HTC, Oculus уже осваивают рынок под собственные гаджеты. Важным звеном в этом сегменте будут разработчики софта. Набирают обороты компании, затачивающие игровое ПО под смартфоны и распространенные марки гаджетов. Неплохую конкуренцию раскрученным производителям шлемов составляет Fibrum. Шлем Pro имеет более широкий угол обзора, чем большинство конкурирующих решений на рынке. Стартап активно осваивает как железо, так и ПО составляющие для компьютерных игр.

Интересно, что большой прирост по итогам трех лет дал подсегмент рынка смешанной реальности — тематические AR-парки развлечений, совмещающие обучение, туризм и компьютерные игры.

Компания Piligrimxxi разработало решения для глобальной сети открытых парков и гарантирует незабываемые впечатления, сочетая реальную поездку с виртуальным путешествием.

В основе бизнес-модели Arena Space разработка цифровых аттракционов и контента для сети развлекательных цифровых парков на базе виртуальной реальности, дополненной реальности и проекционных технологий.

Какая игра без общения?

С каждым шагом в цифровой революции «матрица» социальных сетей становится все более реальной. С приходом AR-технологий границы между виртуальным и реальным миром общения размываются.

Phygital — объединение коммуникации на стыке цифрового и физического миров это философия новой социальной сети ARROUND. Разработчики анонсировали социальную сеть нового поколения к концу этого года. Благодаря использованию дополненной реальности пользователи смогут общаться, обмениваться трехмерным контентом, посещать мероприятия, не выходя из дома, просматривать объемные видео и совершать покупки на стыке цифровой и физической реальности.

Дополненная реальность для промышленности и бизнеса

Технологии дополненной реальности могут внедряться в разные сектора промышленности — список инноваций растет год от года:

По оценкам экспертов AVRA, рынок решений для промышленности будет активно расти, прежде всего, за счет использования систем дополненной реальности в здравоохранении, образовании и инжиниринге.

Навигация

Функционал дополненной реальности интуитивно понятен, и это важно для беспроблемной навигации. Теперь можно быть уверенным, что не пропустишь своего места назначения.

Компания CamOnRoad запустила свою версию дорожной навигации с дополненной реальностью. Приложение доступно для всех AR-совместимых мобильных устройств на базе iOS и Android. Пользователи могут ввести координаты цели, активировать камеру смартфона и получать дополнительную информацию о маршруте и цели в режиме реального времени.

Одним из долгожданных примеров использования технологий АР стала социальная навигация в людных местах. Российская Evecon, к примеру, предлагает решение по GPS-поиску людей на конференциях, массовых мероприятиях и концертах.

Дизайн интерьера

Технология AR стала долгожданной инновацией в работе архитекторов и дизайнеров, переводя проекты и чертежи из двухмерного статического пространства в трехмерную динамичную модель.

Питерский Planoplan осваивает объемную планировку интерьера, что позволит подобрать отделочные материалы, сантехнику и мебель, а также представить «вживую», как будут выглядеть помещения.

Мобильное приложение VIVART, которое использует технологии дополненной реальности, чтобы «примерить» картины и прикинуть, насколько хорошо они вписываются в интерьер.

Технологии дополненной реальности развиваются впечатляющими темпами. В ближайшем будущем отечественный рынок пополнится новыми гаджетами и программными решениями. Корпоративные инвесторы уже поняли, что потенциал AR еще далеко не раскрыт, и с готовностью поддерживают новые качественные проекты. Слово за креативными стартаперами.

Более подробно о перспективных направлениях в последнем отчете MAPEGY.

Фото на обложке: Shutterstock/TierneyMJ