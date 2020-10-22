Готовит кофе и поддерживает беседу: тренды решений для умного дома, которые нужно учесть стартаперам

Елена Аминова, сооснователь и CEO компании по технологическому форсайту Orange´n´square, прогулялась по закромам умного дома и рассказала о трендах в разработке решений для сферы Smart Home.

Технологии умного дома позволяют не только управлять энергосистемами жилья, но и мониторить состояние здоровья владельцев, заботиться об экологии и развлекать. В России умный дом остается нишевым рынком, в то время как на Западе эти технологии уже вышли в массы.

Несмотря на то что мировой рынок цифровых решений для дома в этом году просел, ожидается, что в 2021 году он восстановится до отметки в $62 млрд и достигнет $88 млрд к 2025 году. Какие тенденции прослеживаются уже сейчас и на что обратить внимание стартаперам?





Голосовое управление

Еще несколько лет назад без обращения к центральной интерактивной системе или мобильным приложениям не обходилось даже банальное отключение пробок в умном доме.

Голосовое управление намного упростило координацию функций. При помощи голоса стало удобно включать лампы, активировать сигнализацию и управлять электронными устройствами по отдельности. Голосовые помощники (Google Home, Siri, «Алиса» или Bixby) используют технологии ИИ для распознавания языка, являются самообучаемыми и подстраиваются под желания своих владельцев.

Не обошлось и без ложки дегтя. Голосовые помощники оказались замешаны в череде скандалов со шпионажем. Уличенные компании публично покаялись, но проблема защиты частных данных пользователей осталась открытой. С ее решением вышла на рынок мальтийская Aryia, предложив первого помощника, который не следит, на основе блокчейна.





Системы интеллигентного управления домом

Помимо комфортного голосового управления, ИИ упрощает комплексное регулирование систем дома, пополняя данные из статистики данных пользователя. Ноу-хау EMIIA.AI, к примеру, позволяет использовать радиочастотные данные, обработанные с помощью ИИ, для отслеживания перемещений движущихся объектов в пространстве.





Unsplash





Умный дом как сегмент интернета вещей (IoT)

Представьте, утром из динамиков будильника зазвучит любимая музыка, откроются жалюзи и вода в ванной будет нагрета до комфортной температуры. Когда вы будете готовы завтракать, на кухне включится телевизор и вас будут ждать свежесваренный кофе и хрустящие тосты. Все эти операции были бы невозможны без технологий IoT — бесшовного подключения и взаимодействия всех систем и электронного оборудования умного дома к единой инфраструктуре.

На практике в сеть через специальные переключатели (C by GE, Wemo), переходники (Leviton Decora, Kasa Smart), удлинители (Xiaomi Mi) и розетки (Wemo) можно подключить и обычные электронные приборы.

Умные розетки и выключатели могут регулировать работу электроприборов, но поскольку девайс связан с умной сетью, ими можно управлять дистанционно с телефона или при помощи голосового помощника.

Это позволяет устанавливать расписание, когда будет включаться свет и домашние электроприборы, и регулировать работу большинства домашних систем.

Ожидается, что европейский рынок инфраструктуры IoT останется привлекательным для инвесторов, а его объемы превысят $7,2 млрд к 2025 году. По данным аналитической компании IDC, в 2020 году глобальный объем рынка IoT составил $742 млрд.





Системы безопасности

Системы безопасности в цифровую эпоху понимаются широко: от специализированного ПО для защиты умного дома от хакерских атак до умных замков (Tuya Smart, Vivint), систем видеонаблюдения (Belkin Wireless NetCam) и мониторинга качества воздуха, энерго- и водоснабжения. Слабым звеном остается цифровая защита системы.

Безопасность сети IoT зависит от каждого устройства в системе. Репликация протоколов отдельных устройств — самый распространенный способ компрометации системы.

Чтобы защититься, нужны системы мониторинга и контроля доступа IP-видеонаблюдения и сопутствующего оборудования, включенные в систему умного дома. Разработка интегрированных систем безопасности как на уровне девайсов, так и на уровне ПО, остается одним из выгодных и востребованных направлений на ближайшее время.





Умное управление энергоснабжением

Системы управления домашней энергией (HEMS) набирают популярность прежде всего в странах Европы и США как ответ на глобальный экологический кризис и либерализацию розничного рынка электроэнергии. По мере совершенствования технологий, лежащих в основе HEMS, увеличения стоимости электроэнергии и диверсификации энергоносителей объем европейского рынка в потребительском сегменте через пять лет превысит $4 млрд.

Эффективно управлять домашним энергоснабжением можно за счет счетчиков нового поколения.

Аппаратные средства Devolo обеспечивают сбор данных, а счетчики позволяют расходовать энергию с умом, например, запускать цикл стиральной машины, когда электроэнергия дешевле всего.

Нидерландская Getlyv пошла еще дальше и объединила в своих продуктах, помимо умных датчиков, портативные батареи (позволяющие сохранить энергию, полученную в дневное время и отдавать ее в сеть на пике нагрузок) и системы мониторинга потребления энергии. Российский рынок электроэнергии до сих пор остается под контролем государства, что обуславливает низкий интерес к HEMS.





Системы освещения

Холодный яркий свет с утра и тот же вечером. Неправильное освещение влияет на ощущение комфорта в доме и может подпортить настроение. Благодаря ноу-хау в освещении, его можно регулировать в любое время без особых усилий и даже экономить электроэнергию.

Сегмент умного освещения сейчас один из самых насыщенных, его еще на ранних стадиях облюбовали крупные игроки. Наиболее популярными системами освещения являются продукты Philips Hue, IKEA TRÅDFRI и Osram Lightify.





Блокчейн для умного дома

Решить проблему с конфиденциальностью, о которой речь шла выше, и заметно повысить кибербезопасность умного дома можно, используя блокчейн. Технология исключает несанкционированные попытки доступа или вмешательства в любую часть системы, не компрометируя работу системы в целом, тем самым решает вопрос безопасности.

На этой идее построен бизнес компании Lition: компания предлагает решения для устройств умного дома и офиса, используя блокчейн.





Unsplash





Домашние гаджеты для мониторинга состояния здоровья

Технологии умного дома не обошли стороной и домашние аксессуары. Умные подушки (Zeeq Smart Pillow, iSense Sleep Smart Pillow, Dreampad Slim), матрасы (Sleep Number, ReST Bed) и одеяла (Smartduvet), измеряют физиологические параметры во время сна и передают информацию в приложение на смартфоне. Такие девайсы позволяют избавиться от храпа, проводят мониторинг патологий сна, контролируют температуру, сердцебиение и частоту дыхания. Данные с таких устройств помогают в профилактике и лечении болезней.





Домашние роботы

Доступная робототехника для повседневной работы (или «сервисные» устройства, как роботы-пылесосы) тихо отвоевали нишу на рынке товаров для дома. Очередь за «социальными» роботами, которые будут выполнять простые задачи, как приготовление кофе или чая, и поддержать беседу.

Удачный пример социального робота — Temi home. Он оснащен сенсорами движения, использует ИИ для распознавания лица и голоса и экипирован виртуальным ассистентом, что позволяет вывести взаимодействие человека и машины на качественно новый уровень.





Развлекательные системы

Если речь заходит о домашних развлекательных системах, то на ум приходит аудио- и видеоаппаратура. В умном доме понятие развлекательных систем включает и все сопутствующие девайсы (освещение, устройства управления, гаджеты виртуальной и дополненной реальности) — речь идет об интегрированном управлении развлекательными системами.

Рынок управления развлекательными системами еще не насыщен и представлен молодыми компаниями. Roomie Remote позволяет координировать команды для всего аудио- / видеооборудования с мобильного телефона и легко интегрируется с популярными домашними платформами. NEEO предлагает универсальные пульты и хабы для подключения всей развлекательной техники.

Эволюция умного дома за последнее десятилетие впечатляет, но на рынке все еще много места для новых стартапов и разработок. Защищенные от слежки за пользователями голосовые помощники, инфраструктура для интернета вещей, системы безопасности для девайсов и ПО, умное энергоснабжение и освещение, мониторинг показателей здоровья и управление развлекательной техникой — востребованные и выгодные для инвестиций направления в сфере Smart Home.