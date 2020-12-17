От оплаты наличными к онлайн-расчетам и криптовалютам: эволюция цифровых платежей во время кризисов

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса .

Но это уже не первый случай роста онлайн-операций во время кризиса. Эпидемия SARS, мировой экономический кризис 2008 года и многие другие события также стали толчком к развитию цифровых платежей.

Цифровые платежные системы существуют уже три десятилетия, однако во время мировой пандемии коронавируса они привлекли наибольшее внимание. Многие потребители начали использовать бесконтактные и цифровые системы оплаты, чтобы избежать заражения вирусом и совершать покупки из дома.

По оценкам консалтинговой компании Bain & Company, к 2025 году применение безналичных способов расчета по всему миру может увеличиться на 67% — это на 5% больше, чем ожидалось до пандемии. Компания также добавила, что такой рост может побудить большее количество людей использовать онлайн-магазины, а ритейлеров — развивать их либо применять многоканальные подходы для продажи товаров и услуг.

Это уже не первый случай роста цифровых платежей во время кризиса в сфере здравоохранения. Еще одна печально известная вирусная вспышка в эпоху интернета произошла в 2003 году. Коронавирус SARS также побудил людей перейти к бесконтактной оплате. В то время электронная коммерция и платежи уже начали развиваться, особенно в Китае благодаря платформе Alibaba, которую основал Джек Ма. Как и во время пандемии COVID-19, тогда люди были вынуждены оставаться дома и делать покупки онлайн.

В этом же году Alibaba запустила интернет-магазин Taobao и платежную систему Alipay, чтобы упростить онлайн-покупки. Taobao стал любимым местом для многих потребителей. Он превзошел даже американскую аукционную компанию eBay, которая была запущена в Китае за год до начала пандемии.

Фото: hxdbzxy / Shutterstock

Сейчас в цифровых платежах используются не только бумажные деньги, но и криптовалюты. Первой из них был Bitcoin, который появился в середине мирового экономического кризиса 2008 года. Может показаться, что с того момента произошло уже много событий, но на деле распространение криптовалют проходит постепенно, и в этом есть свой плюс.

Аналитики The Tokenist обнаружили, что за последние три года доверие к Bitcoin выросло на 29%.

При этом уверенность в крупных финансовых организациях неуклонно снижалась на протяжении десятилетия. Пандемия COVID-19 также ускорила этот процесс.

Весной 2020 года спрос на криптовалюту вырос, когда количество банкоматов, производящих операции с Bitcoin, увеличилось до 8 тысяч единиц по всему миру. Множество институциональных инвесторов также обратили внимание на децентрализованные финансовые сервисы. Возможно, одним из основным факторов их развития является уверенность в том, что цифровые активы позволяют диверсифицировать риски. Так, например, считает известный трейдер Пол Тюдор Джонс.

Скорее всего, блокчейн и криптовалюта сохранят актуальность в будущем. Ангел-инвестор и предприниматель Баладжи Шринивасан отметил, что пандемия COVID-19 может привести к росту их дальнейшего распространения не только с точки зрения улучшения финансовых процессов, но и политической системы.

Сингапурская компания Pundi X также упростила внедрение криптовалюты. Некоторые из ее инновационных решений включают кассовую программу XPOS, которая позволяет продавцам принимать платежи в биткоинах и альткоинах.

Pundi X также добавила в XPOS поддержку платежной системы PayPal. Благодаря этому пользователи могут оплачивать товары и услуги с помощью криптовалюты, а также приобретать Bitcoin, Ethereum, Binance Coin и NPXS — собственную валюту Pundi X.

Фото: Primakov / Shutterstock

Новые течения также повлияли на партнерские отношения. Инвесторы по всему миру активно обращаются к цифровым активам. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу возможной стоимости бумажных валют после пандемии.

Интеграция позволила криптовалюте распространиться и в сфере продаж. Многие крупные ритейлеры по всему миру принимают цифровые активы в качестве платежей за товары и услуги. Среди них Microsoft, AT&T и Overstock.

PayPal уже много лет занимает лидирующую позицию в розничной торговле. Система онлайн-платежей является пятым по популярности способом оплаты.

По данным на 2019 год, 712 из 1000 крупнейших онлайн-магазинов в Северной Америке поддерживают PayPal.

В дальнейшем можно ожидать, что все больше людей будут переходить от традиционных к цифровым платежам. Похожая ситуация произошла в конце 1950-х годов, когда была выпущена первая кредитная карта BankAmericard. С тех пор мобильные платежи превратились в системы, которые мы повсеместно применяем сегодня. И поскольку человечество постоянно ищет способы сделать оплату еще более удобной, инновации в финансовой сфере продолжат появляться.

Источник.