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От оплаты наличными к онлайн-расчетам и криптовалютам: эволюция цифровых платежей во время кризисов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Цифровые платежные системы существуют уже три десятилетия, однако во время мировой пандемии коронавируса они привлекли наибольшее внимание. Многие потребители начали использовать бесконтактные и цифровые системы оплаты, чтобы избежать заражения вирусом и совершать покупки из дома.

Но это уже не первый случай роста онлайн-операций во время кризиса. Эпидемия SARS, мировой экономический кризис 2008 года и многие другие события также стали толчком к развитию цифровых платежей.

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От оплаты наличными к онлайн-расчетам и криптовалютам: эволюция цифровых платежей во время кризисов

По оценкам консалтинговой компании Bain & Company, к 2025 году применение безналичных способов расчета по всему миру может увеличиться на 67% — это на 5% больше, чем ожидалось до пандемии. Компания также добавила, что такой рост может побудить большее количество людей использовать онлайн-магазины, а ритейлеров — развивать их либо применять многоканальные подходы для продажи товаров и услуг.

Это уже не первый случай роста цифровых платежей во время кризиса в сфере здравоохранения. Еще одна печально известная вирусная вспышка в эпоху интернета произошла в 2003 году. Коронавирус SARS также побудил людей перейти к бесконтактной оплате. В то время электронная коммерция и платежи уже начали развиваться, особенно в Китае благодаря платформе Alibaba, которую основал Джек Ма. Как и во время пандемии COVID-19, тогда люди были вынуждены оставаться дома и делать покупки онлайн.

В этом же году Alibaba запустила интернет-магазин Taobao и платежную систему Alipay, чтобы упростить онлайн-покупки. Taobao стал любимым местом для многих потребителей. Он превзошел даже американскую аукционную компанию eBay, которая была запущена в Китае за год до начала пандемии.

Фото: hxdbzxy / Shutterstock

Сейчас в цифровых платежах используются не только бумажные деньги, но и криптовалюты. Первой из них был Bitcoin, который появился в середине мирового экономического кризиса 2008 года. Может показаться, что с того момента произошло уже много событий, но на деле распространение криптовалют проходит постепенно, и в этом есть свой плюс.

Аналитики The Tokenist обнаружили, что за последние три года доверие к Bitcoin выросло на 29%.

При этом уверенность в крупных финансовых организациях неуклонно снижалась на протяжении десятилетия. Пандемия COVID-19 также ускорила этот процесс.

Весной 2020 года спрос на криптовалюту вырос, когда количество банкоматов, производящих операции с Bitcoin, увеличилось до 8 тысяч единиц по всему миру. Множество институциональных инвесторов также обратили внимание на децентрализованные финансовые сервисы. Возможно, одним из основным факторов их развития является уверенность в том, что цифровые активы позволяют диверсифицировать риски. Так, например, считает известный трейдер Пол Тюдор Джонс.

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Скорее всего, блокчейн и криптовалюта сохранят актуальность в будущем. Ангел-инвестор и предприниматель Баладжи Шринивасан отметил, что пандемия COVID-19 может привести к росту их дальнейшего распространения не только с точки зрения улучшения финансовых процессов, но и политической системы.

Сингапурская компания Pundi X также упростила внедрение криптовалюты. Некоторые из ее инновационных решений включают кассовую программу XPOS, которая позволяет продавцам принимать платежи в биткоинах и альткоинах.

Pundi X также добавила в XPOS поддержку платежной системы PayPal. Благодаря этому пользователи могут оплачивать товары и услуги с помощью криптовалюты, а также приобретать Bitcoin, Ethereum, Binance Coin и NPXS — собственную валюту Pundi X.

Фото: Primakov / Shutterstock

Новые течения также повлияли на партнерские отношения. Инвесторы по всему миру активно обращаются к цифровым активам. Это связано с ростом обеспокоенности по поводу возможной стоимости бумажных валют после пандемии.

Интеграция позволила криптовалюте распространиться и в сфере продаж. Многие крупные ритейлеры по всему миру принимают цифровые активы в качестве платежей за товары и услуги. Среди них Microsoft, AT&T и Overstock.

PayPal уже много лет занимает лидирующую позицию в розничной торговле. Система онлайн-платежей является пятым по популярности способом оплаты.

По данным на 2019 год, 712 из 1000 крупнейших онлайн-магазинов в Северной Америке поддерживают PayPal.

В дальнейшем можно ожидать, что все больше людей будут переходить от традиционных к цифровым платежам. Похожая ситуация произошла в конце 1950-х годов, когда была выпущена первая кредитная карта BankAmericard. С тех пор мобильные платежи превратились в системы, которые мы повсеместно применяем сегодня. И поскольку человечество постоянно ищет способы сделать оплату еще более удобной, инновации в финансовой сфере продолжат появляться.

Источник.

Фото на обложке: Pressmaster / Shutterstock

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