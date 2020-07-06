Треть компаний МСБ подключили онлайн-платежи во время пандемии

30% МСП подключили возможность онлайн-оплаты продукции через сайт во время карантина. И каждый второй бизнес ожидает роста электронных трансакций в будущем. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Visa.

Глава Visa в России Михаил Бернер отметил, что в активную фазу распространения коронавируса 38% россиян впервые купили продукты через интернет. Около 23% стали пользоваться доставкой провизии на дом.

Повышение спроса на онлайн-эквайринг подтвердили в крупных банках и финансовых организациях.

«Тинькофф» сообщил о 30%-ом приросте новых заявок на подключение интернет-оплаты в марте. В апреле-мае повышенный спрос сохранился.

За первые пять месяцев 2020 года число новых компаний, подключивших прием онлайн-платежей через «Яндекс.Кассу», выросло в среднем на 33% относительно прошлого года. Пиком стал апрель, когда рост составил 54%, отметили в компании.

«Росбанк» получил более 2,9 тысяч заявок на подключение интернет-эквайринга в апреле-мае. По заявлению представителя банка, интерес к услуге проявил каждый четвертый клиент, открывший счет в банке.

В «Делобанке» заявили, что с марта по май количество ИП, использующих оплату по QR-коду через систему быстрых платежей (СБП), выросло минимум на 20%.

Весной 2020 года 161 клиент «Ак Барс Банка» реализовал функцию по приему платежей через сайт. Это примерно 13% от общего портфеля интернет-экварийнга, рассказали в кредитной организации.

Глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин отметил, что из-за закрытия магазинов во время карантина единственным возможным способом вести свое дело стал прием платежей через сайт.

Он подчеркнул, что пандемия позволила малым предприятиям приобрести новых клиентов. Но, с другой стороны, произошла монополизация электронной коммерции. На рынок вышли крупные игроки: Ozon, Wildberries, «Сбермаркет».

По оценке гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, около 60–70% некрупных онлайн-ритейлеров в городах-миллионниках настроили у себя онлайн-оплату.

«Сайт есть у гораздо большего числа предпринимателей. От реализации платежей отпугивают высокие в целом по рынку комиссии за услугу (2,5–3,5%) и затраты на создание и поддержку портала с функциями интернет-магазина», — рассказал директор департамента малого бизнеса «Росбанка» Дмитрий Смирнов.

Главная причина роста электронной коммерции в пандемию — снижение Центробанком максимальной ставки эквайринга для онлайн-ритейла до 1%, уверен глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его словам, интернет-эквайринг также позволяет использовать новые технологии, например, оплату с помощью биометрии лица.

«Для клиентов интернет-оплата — это удобно, поскольку реквизиты карты вводятся один раз, а затем ее необязательно держать при себе. Для продавцов оплата на сайте снижает процент невыкупленных товаров», — пояснил Соколов.

Однако в Центробанке отметили, что ограничение эквайринговых комиссий для онлайн-торговли носит временный характер. Оно направлено на поддержку, в том числе МСП, в период пандемии. Регулятор также заявил о необходимости обратного повышения комиссий для покрытия издержек банков.

В качестве альтернативы Банк России предлагает оплату по QR-кодам через СБП. Комиссия по данному сервису не превышает 0,7%. По собственным данным, такую возможность внедрили уже 11 банков в 11 тысячах торговых точек.

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