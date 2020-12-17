Бизнесу упростят расчёты наличными: Новые правила вступят в силу после новогодних каникул

Новые правила обращения с наличными деньгами вступят в действие в России. Нововведения заработают с 10 января 2021 года. Новшества касаются оплаты наличными, а также переводов и обналичивания денег в банкоматах, пишет «Экономика сегодня».

Как считает ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, после принятия поправок жизнь легального бизнеса станет значительно легче. Слова эксперта привела «Экономика сегодня». В частности, из подлежащего контролю перечня исключат операции по анонимным счетам и платежи через небанковские учреждения.

Наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов, наоборот, попадут под более пристальное внимание контролирующих органов. Также нововведения усложнят жизнь поклонникам «чёрной» и двойной бухгалтерии.

Сообщается, что усилят контроль за операциями, сумма которых превышает 600 тысяч рублей, например по договорам лизинга. В бизнес-сообществе нововведения пока не комментируют.

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