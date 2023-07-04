Росфинмониторинг, ЦБ и банки договорились ограничить порог перевода средств без открытия счета суммой в 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Росфинмониторинг и ЦБ договорились о лимите на перевод средств без открытия счета