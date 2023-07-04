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Росфинмониторинг и ЦБ договорились о лимите на перевод средств без открытия счета

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Росфинмониторинг, ЦБ и банки договорились ограничить порог перевода средств без открытия счета суммой в 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.

Росфинмониторинг и ЦБ договорились о лимите на перевод средств без открытия счета

Установить лимит на такие переводы еще в марте предложил Росфинмониторинг. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.

Герман Негляд напомнил, что для расчетов по электронными средствами платежа давно работает аналогичная норма.

  • В мае Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием данных об их получателе. Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Согласно действующей редакции антиотмывочного закона, при денежном переводе необходимо представлять информацию только о плательщике, информация о получателе не требуется.

Фото на обложке: Pavel Dyachenko / Shutterstock

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