Алиса AI — с характером: Яндекс интегрировал в нейросеть ИИ-персонажей с разной манерой общения

Яндекс добавил в чат с Алисой AI виртуальных персонажей с разными характерами и манерой общения, сообщает Forbes. Среди них — Альфа-Цып, который мотивирует достигать целей, и Стрессобой, с которым можно обсудить переживания. Пользователи также получили возможность создавать собственных ИИ-персонажей. В будущем в Алисе AI появятся аватары от звёзд и брендов.

ИИ-собеседник запоминает разговор и считывает контекст

Как рассказали Forbes в Яндексе, каждый пользователь может придумать собственного ИИ-персонажа, дать ему имя и описать его функции. Например, можно создать остроумного киномана, который будет шутить и общаться с использованием цитат из фильмов и сериалов.

Виртуальные компаньоны запоминают темы разговоров и способны продолжать ранее начатые диалоги. Если пользователь хочет сменить тему общения, достаточно начать новый разговор.

Персонажи предназначены для общения, а не для решения задач

В компании подчеркнули, что ИИ-персонажи не заменяют Алису AI. Если сама нейросеть предназначена для решения повседневных задач, то новые виртуальные компаньоны ориентированы на общение, обучение и развлечения.

В будущем персонажи смогут обсуждать актуальные события, а также получат собственные голоса.

ИИ-персонажами станут в том числе блогеры

Как пояснили в компании, ИИ-персонажи стали проектом Лаборатории ИИ-экспериментов Яндекса. В рамках таких проектов компания тестирует новые технологии и сочетает собственные разработки с внешними решениями через безопасную интеграцию в свою инфраструктуру.

В дальнейшем компания планирует выпускать официальных персонажей от звёзд и брендов. В частности, пользователи смогут общаться с ИИ-версией блогера Ильи Новки.

Рынок ИИ-компаньонов может превысить $140 млрд

Как пишет Forbes, российский рынок ИИ-персонажей только начинает формироваться. крупнейшим игроком мирового рынка ИИ-компаньонов остаётся платформа Character.AI. Число её уникальных пользователей — 45 млн человек в месяц, а годовая выручка достигает около $50 млн.

Также на рынке работают специализированные платформы Replika, Janitor AI, SpicyChat, Crushon AI и Talkie AI. Большинство из них используют подписки, рекламу и дополнительные платные лимиты как основные способы монетизации.

По данным исследовательской компании Grand View Research, к 2030 году мировой рынок AI Companion может превысить $140 млрд при среднегодовом росте около 31%.