Таксопарки просят разрешить бизнесу использовать иномарки: сейчас квоты на нелокализованные авто есть лишь у физлиц

Национальная ассоциация автопарков (НАТ) предложила разрешить бизнесу использовать квоты на нелокализованные автомобили в такси, сообщают «Известия». Сейчас воспользоваться льготой могут только физические лица. При этом в Москве из квоты на 22 281 иностранную машину к концу мая в реестр такси внесли только две иномарки.

Квоты на иномарки для бизнеса создадут равные условия для участников рынка

НАТ предложила изменить законодательство, чтобы квоты стали доступны не только частным владельцам автомобилей, но и перевозчикам — юрлицам и ИП. В ассоциации считают, что подход позволит создать равные условия для всех участников рынка и повысит востребованность механизма.

В Минпромторге сообщили «Известиям», что обращение было перенаправлено в Минтранс для дальнейшего рассмотрения.

НАТ отмечает в своём письме, с которым ознакомились «Известия», что сейчас в регионе до 25% такси могут составлять нелокализованные автомобили. Мера распространяется исключительно на автомобили физических лиц. Как отмечают в ассоциации, механизм практически не используется: из квоты на 22 281 иностранный автомобиль к концу мая в московский реестр такси внесли только две машины.

Эксперты предупредили о рисках дополнительного регулирования

Участники рынка неоднозначно оценили инициативу. Эксперты «Известий» отметили, что из-за расширения квот увеличится количество проверок, а значит — вырастет нагрузка на региональные власти.

Кроме того, по мнению источников издания, усложнение механизма распределения квот снизит прозрачность процедуры.

Контекст

Запрос на изменения квот на иномарки связан с новыми требованиями к автомобилям такси. С 1 марта 2026 года работать в такси могут только автомобили, соответствующие требованиям локализации. Машины без необходимой доли российских компонентов или не произведённые в рамках специальных инвестиционных контрактов не включают в реестр такси. Использовать их для перевозки пассажиров нельзя.

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