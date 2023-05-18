«Яндекс» показал обновленный логотип бренда «Маркет деливери»

«Яндекс» показал новый дизайн бренда Delivery Club, пишет Sostav. Логотип сохранил узнаваемые элементы — бегущего страуса и зеленый цвет. Заявка на регистрацию товарного знака подана 15 мая.
О том, что компания «Яндекс» спустя 10 месяцев после покупки Delivery Club планирует ребрендинг, стало известно в начале недели. Бренд получил новое название на кириллице «Маркет деливери». В результате ребрендинга сервис займется доставкой электроники и товаров для дома. Доставка еды из ресторанов и магазинов также сохранится.
Некоторые эксперты полагают, что такое решение компания приняла в связи с убыточностью сервиса.
В августе прошлого года VK и «Сбер» решили разделить совместное предприятие. В результате раздела «О2О Холдинг» VK стала владельцем его ключевого актива — Delivery Club. Затем компания поменяла его на «Новости» и «Дзен», принадлежавшие «Яндексу».
Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что по итогам 2022 года ООО «Деливери клаб» отразил убыток 7,1 млрд рублей. Выручка оценивается в 17,3 млрд рублей.
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