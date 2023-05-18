Половина сотрудников Microsoft боится потерять работу из-за AI

Почти половина (49%) сотрудников Microsoft остерегается за свою работу в связи с развитием искусственного интеллекта (AI), пишет Gizmochina со ссылкой на отчет компании.
При этом в документе уделяется внимание потенциала AI в упрощении работы и сокращении цифрового долга.
Цифровой долг представляет собой массивный поток писем на почту, на которые работники не успевают отвечать, изобилие встреч и уведомлений, требующих фидбэка. По результату опроса, на все это сотрудники тратят до 57% рабочего времени. Таким образом, на творческий аспект деятельности остается слишком мало ресурсов.
По результатам опроса, 64% сотрудников пытаются выделить время на свою основную работу и обязанности. Это ведет к снижению их креативности и негативно влияет на бизнес в целом.
68% респондентов пожаловались, что из-за постоянных встреч, координационных вопросов в рабочих чатах и необходимости искать информацию рабочий день становится более обременительным.
В компании считают, что искусственный интеллект может оптимизировать ряд процессов, чтобы сотрудники сосредоточились на инновациях и стратегическом мышлении.
Ранее крупнейший инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал, что развитие ChatGPT и AI в целом может затронуть до 25% рабочих мест в развитых экономиках.
Фото на обложке: Stokkete /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
- 2 Опционы как мотивация для IT-работников. Как это работает?
- 3 Почему даже у Facebook и Google не взлетают продукты?
- 4 Minecraft Education: как школы могут использовать образовательную версию игры
- 5 Ты студент и хочешь устроиться в «Яндекс», Mail.ru Group, Microsoft или Rambler Group. Как это сделать?
ВОЗМОЖНОСТИ
19 мая 2023
19 мая 2023
20 мая 2023
20 мая 2023