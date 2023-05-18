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Половина сотрудников Microsoft боится потерять работу из-за AI

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Почти половина (49%) сотрудников Microsoft остерегается за свою работу в связи с развитием искусственного интеллекта (AI), пишет Gizmochina со ссылкой на отчет компании.

Половина сотрудников Microsoft боится потерять работу из-за AI

При этом в документе уделяется внимание потенциала AI в упрощении работы и сокращении цифрового долга.

Цифровой долг представляет собой массивный поток писем на почту, на которые работники не успевают отвечать, изобилие встреч и уведомлений, требующих фидбэка. По результату опроса, на все это сотрудники тратят до 57% рабочего времени. Таким образом, на творческий аспект деятельности остается слишком мало ресурсов. 

По результатам опроса, 64% сотрудников пытаются выделить время на свою основную работу и обязанности. Это ведет к снижению их креативности и негативно влияет на бизнес в целом.

68% респондентов пожаловались, что из-за постоянных встреч, координационных вопросов в рабочих чатах и необходимости искать информацию рабочий день становится более обременительным.

В компании считают, что искусственный интеллект может оптимизировать ряд процессов, чтобы сотрудники сосредоточились на инновациях и стратегическом мышлении.

Ранее крупнейший инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал, что развитие ChatGPT и AI в целом может затронуть до 25% рабочих мест в развитых экономиках.

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Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock

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