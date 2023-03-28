Развитие генеративного AI затронет 25% рабочих мест в развитых экономиках — Goldman Sachs

Стремительное развитие ChatGPT в частности и генеративного AI (artificial intelligence) в целом может спровоцировать серьезную реструктуризацию рынка труда как в США, так и в других развитых странах. В Штатах последствия могут затронуть до 300 млн рабочих мест. Такие прогнозы представил крупнейший американский инвестиционный банк Goldman Sachs, основные тезисы исследования приводит Financial Time.

В мировом масштабе генеративный AI может привести к автоматизации четверти рабочих мест в странах с развитыми экономиками.

Что касается США, по расчетам кредитной организации, не переживать за свою должность из-за внедрения в повседневную жизнь искусственного интеллекта могут 30% работников. Это представители профессий, связанных с физиеским трудом. Для 63% американских работников развитие генеративного AI станет скорее плюсом, поскольку позволит автоматизировать часть задач. И еще 7%, вероятно, столкнутся с риском потерять свое место.

В первую очередь задуматься о профессиональном будущем следует юристам и административным работникам, считают аналитики Goldman Sachs. Ожидается, что AI возьмет на себя прежде всего такие задачи, как заполнение деклараций для малого бизнеса, оценка страховых случаев или фиксация результатов осмотра места преступления.

При этом об участии искусственного интеллекта в формировании судебных решений или постановке медицинских диагнозов пока речь не идет. Ранее в США юридическому чат-боту не позволили поучаствовать в судебном заседании. Бот стартапа DoNotPay должен был консультировать ответчика в деле о ДТП, однако адвокатское сообщество завалило автора сервиса угрозами о привлечении к ответственности за практику без лицензии.

В медицинском сообществе также не видят сценария, при котором искусственный интеллект сможет заменить в сфере человека. В феврале сенсационный ChatGPT от OpenAI сдал экзамен на получение лицензии врача в США, предоставив от 52,4% до 75% правильных ответов. Проходной результат составляет около 60%. При этом специалисты из сферы здравоохранения склоняются к тому, что AI эффективнее всего задействовать в развитии медицинского образования.

В целом, по прогнозу инвестбанка, широкое применение генеративного искусственного интеллекта, повлечет резкий скачок производительности. Если этот сценарий реализуется, за 10 лет мировой ВВП вырастит на 7%.

Актуальность технологии ожидаемо способствует росту интереса инвестиционного сообщества. Корпоративные инвестиции в AI увеличиваются. Если этот рост продолжится и сравнится с инвестициями в программное обеспечение в 1990-е годы в США, в 2030 году вложения в генеративный AI могут достичь 1% от ВВП Соединенных Штатов.

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