Bloomberg: банки США стали предлагать привязанные к рублю финансовые инструменты
Американские банки, включая Goldman Sachs и JPMorgan, начали предлагать инвесторам беспоставочные форварды (NDF), привязанные к рублю, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти финансовые инструменты не подпадают под западные санкции, поскольку не связаны с физическими активами или гражданами России, пишет агентство.
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Валютный форвард может принести прибыль, если рубль продолжит расти в цене. Bloomberg отмечает, что в 2025 году стоимость российской валюты подскочила на 20%, что является самым высоким показателем среди всех валют.
Агентство подчеркнуло, что интерес к российским активам начинает возрождаться на фоне того, что некоторые американские политики заговорили о возможном смягчении санкций против Москвы в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.
Не только форварды. Опрошенные Bloomberg трейдеры также сообщили о растущем интересе к долларовым и еврооблигациям российских компаний, таких как «Газпром» и «Лукойл». Инвесторы, в свою очередь, заняли выжидательную позицию и не спешат продавать их.
- В конце февраля Bloomberg сообщил, что зарубежные инвесторы стали скупать связанные с Россией акции на фоне потенциальной отмены западных санкций. В частности, юрист по ценным бумагам и партнер юрфирмы Morgan, Lewis & Bockius Григорий Мариничев говорил, что получает «массу звонков» от инвесторов, которые желают узнать, как торговать на российском фондовом рынке.
- В начале марта Reuters со ссылкой на американского чиновника и источник написал, что команда президента США Дональда Трампа разрабатывает план по смягчению антироссийских санкций. По данным агентства, планируется снять ограничения с отдельных организаций и лиц, включая ряд российских олигархов.
Фото на обложке: Korobcorp / Shutterstock / FOTODOM
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