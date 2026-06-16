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В России обновили реестр автомобилей для такси — в список локализованных моделей вошёл китайский Jetour X70 Plus

Модель выпускается в рамках инвестиционного контракта на территории РФ
16 июня 2026, 16:34
Автомобиль Jetour в такси
Бизнес
Россия
Автор:
Анастасия Черкесова

Правительство разрешило работать в такси на кроссовере Jetour X70 Plus. В Минпромторге пояснили ТАСС, что модель выпускается в рамках инвестиционного контракта, поэтому, по закону, её можно использовать при работе в такси. При этом уровень локализации у автомобиля недостаточный — всего 1500 баллов из 3200.

Кроссовер Jetour X70 Plus выпускается в России

Решение о расширении перечня разрешённых автомобилей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу новые требования к автомобилям такси. Для работы в такси автомобили должны иметь высокий уровень локализации — не менее 3200 баллов — либо выпускаться по специальному инвестиционному контракту (СПИК).

В Минпромторге сообщили ТАСС, что Jetour X70 Plus производится на территории России в рамках СПИК, поэтому его можно использовать для работы в такси. При этом уровень локализации у автомобиля недостаточный — 1500 баллов.

За последние месяцы список разрешённых для такси авто несколько раз дополняли

Ранее Минпромторг уже обновлял список разрешённых автомобилей. Весной в него вошли:

  • «Москвич» М70,
  • «Москвич» М90,
  • UMO 5,
  • Tenet T7,
  • Sollers SF1.
Минпромторг обновил список локализованных автомобилей для такси: в реестр добавили новые модели «Москвича» и UMO
Минпромторг обновил список локализованных автомобилей для такси: в реестр добавили новые модели «Москвича» и UMO
Из обновлённого списка исключили автомобили «УАЗ»
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Одновременно из реестра были исключены автомобили УАЗ и две модели Evolute.

Позже перечень вновь расширили за счёт Omoda C5, производство которой организовано по специальному инвестиционному контракту на территории России.

Контекст

81% водителей и 60% пассажиров не поддерживают закон о локализации автомобилей для такси. Более трети таксистов заявляли, что не готовы пересаживаться на российские машины из-за сомнений в их качестве и удобстве.

Закон о локализации автомобилей для такси в России: 81% водителей и 60% пассажиров — не поддерживают
Закон о локализации автомобилей для такси в России: 81% водителей и 60% пассажиров — не поддерживают
Закон о локализации такси: 81% таксистов против нововведений
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57% пассажиров считают, что ограничение на использование иномарок не поможет развитию автопрома и снизит конкуренцию на рынке. Главными опасениями остаются рост цен, увеличение времени ожидания и снижение комфорта поездок.

  • при повышении тарифов на 15% — 23% готовы отказаться от такси,
  • при росте цен на такси на 30% — 48% пассажиров предпочтут отказаться от сервиса.

Согласно исследованию Инсомар, большинство водителей и пассажиров не рассматривали закон о локализации автомобилей для такси как способ поддержки отечественного автопрома. Участники рынка при этом ожидали роста издержек и сокращения предложения автомобилей для перевозок.

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