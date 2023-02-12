ChatGPT почти сдал экзамен на получение лицензии врача в США

AI-бот ChatGPT компании OpenAI был близок к тому, чтобы пополнить копилку своих достижений прохождением экзамена на получение лицензии врача в США. Искусственный интеллект показал результаты «на уровне или близком к порогу прохождения» тестирования без какой-либо специальной подготовки.

Подобными результатами исследования стартапа Ansible Health поделилось издание Sciencealert. Экзамен на получение медицинской лицензии (USMLE) состоит из трех экзаменов, на подготовку к которым человеку требуется от 300 до 400 часов.

ChatGPT набрал от 52,4% до 75% правильных ответов при том, что проходной результат в среднем составляет около 60%.

«Кроме того, ChatGPT продемонстрировал высокий уровень согласованности и проницательности в своих объяснениях», — отметили специалисты.

Искусственный интеллект в 88,9% ответов сгенерировал хотя бы одно значимое замечание, описанное исследователями как нечто «новое, неочевидное и клинически обоснованное».

Авторы подчеркивают, что подобный результат исследования «знаменует собой заметную веху в развитии клинического искусственного интеллекта». ChatGPT превзошел уровень в 50,3% AI-бота PubMedGPT, специально обученного работе с медицинской литературой.

Специалисты надеются, что в будущем искусственный интеллект сможет помочь в развитии медицинского образования, а также стать помощником для врачей «вместо того, чтобы заменять людей в медицине».

На этой неделе в заведении «Додо Пицца» в Дубае гостям начали предлагать пиццу, приготовленную по рецепту ChatGPT. По запросу шеф-повара ресторана нейросеть разработала рецепт пиццы с фрикадельками из баранины, а также соусом из сумаха и тахини.

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